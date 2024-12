Pour beaucoup de mes amis qui ont grandi dans les exurbs prospères et protégées, le saut de 75 miles jusqu’à New York était cependant un peu trop loin, un peu trop risqué. J’étais assez illusoire pour penser que je pouvais réussir en tant qu’écrivain, mais c’était de la vanité, pas de la raison, qui me poussait vers New York. Après la Grande Récession, l’aversion au risque avait plus de sens ; l’aversion au risque était le mode, pas l’expansivité de nos parents.

Aujourd’hui, presque 15 ans plus tard, la plupart de mes amis du lycée vivent soit dans la vallée de Lehigh, soit dans les environs. Nous ne nous sommes pas répandus avec une indifférence de type Boomer à nos racines à travers le pays. Nous nous sommes retranchés.

Et nous sommes restés ainsi. Aujourd’hui, les Américains déménagent moins que jamais, avec une migration interétatique diminuant à la moitié de ce qu’elle était au début des années quatre-vingt-dix (passant d’environ 16 % à 8 % selon l’Institut Brookings). Selon le New York Times, plus largement, les Américains dans les années 2020 déménagent au rythme le plus bas depuis que le Bureau du recensement a commencé à suivre la mobilité dans les années quarante. Cette tendance est soutenue par d’autres études récentes ; elle est également soutenue par des ressentis.

La mobilité américaine est produite par le dynamisme et l’optimisme, la quantité de chaleur dégagée par ses moteurs économiques ; elle l’entraîne également. Le boom de la mobilité au cours de la seconde moitié du 20e siècle reflétait l’exubérance civilisationnelle et générationnelle ; à son tour, les opportunités d’arbitrage généralisées sur les marchés de l’emploi et du logement ont donné aux familles la confiance économique nécessaire pour croître. Même si la désindustrialisation, le reaganisme et le libre-échange à l’ère Clinton ont tous produit différents types de turbulences et de chocs économiques, la mobilité et l’abondance de logements abordables étaient le grand coussin et l’avantage de l’Amérique. On peut dire que la mobilité intra-régionale a remplacé la frontière du 19e siècle : le lieu à la fois imaginatif et réel où les Américains pouvaient aller pour de plus grandes opportunités.

Le déclin de la mobilité au cours de ce siècle, par conséquent, n’a pas seulement eu d’énormes, bien que subtiles, ramifications politiques et sociales, mais reflète différents modes de démoralisation qui sont devenus endémiques à la vie américaine. Cette relation cyclique est peut-être mieux illustrée par la crise des opioïdes dans les parties rurales et post-industrielles du pays : la baisse des valeurs immobilières, la dépression des salaires, l’addiction contribuent tous à une faible mobilité ; la faible mobilité, à son tour, entraîne un désespoir supplémentaire. Si vous n’êtes pas un travailleur cognitif accrédité et élite, vous n’avez pas vraiment l’opportunité d’arbitrage de carrière, la capacité de sortir. L’addiction aux opioïdes marque à la fois votre condition et l’accélère.

Pour différentes raisons, les jeunes citadins sont également de plus en plus, bien que moins désespérément, piégés — par les dettes universitaires, le loyer, l’inflation, les salaires stagnants et les habitudes consuméristes de leurs parents plus riches. Ils ne bougent pas — et je parle ici d’expérience personnelle — parce que les plaisirs modérés qu’ils ont gagnés dans la grande ville sont trop fragiles, et la marge d’erreur, de risque, est choquante mince (un à deux mois d’économies).

Vu plus largement, parce qu’acheter une maison ou un appartement est trop risqué, les Américains doivent retarder l’achat de leur première maison, et parce qu’ils retardent l’achat d’une première maison, ils doivent attendre de plus en plus longtemps pour voir sa valeur augmenter, et parce qu’ils doivent attendre plus longtemps, ils ont moins d’opportunités de chercher de nouvelles opportunités. En attendant, les baby-boomers achètent plus de maisons.

Il est difficile de s’installer, donc la perspective de se réinstaller est déstabilisante. Les personnes de mon âge ou plus jeunes, en conséquence, ne se sentent pas avoir assez de marge de manœuvre pour avoir un enfant, encore moins plusieurs enfants — qui les pousseraient à chercher de nouveaux endroits, de nouvelles maisons pour élever leurs familles. Je poste une relation cyclique entre mobilité et fertilité : avoir des familles pousse les gens à prendre des risques sur de nouveaux endroits, de nouvelles maisons, de nouveaux emplois. Vous n’allez pas abandonner le studio à Brooklyn à moins d’avoir une raison impérieuse de le faire. Les banlieues ne sont romantiques que lorsqu’elles sont peuplées de jeunes familles. En conséquence, à long terme, un taux de natalité en diminution signifie également, ironiquement, que les valeurs immobilières sont moins sécurisées, que les districts scolaires se réduisent, que les emplois se réduisent, que les grandes villes, où il y a encore de l’excitation, sont pleines de tous ces jeunes.

Et bien que la perte de ce que nous pourrions appeler la « frontière intérieure » ait clairement une étiologie économique, il existe des facteurs culturels complémentaires qui, je le soupçonne, limiteraient la mobilité américaine même si cela devenait significativement plus facile et moins cher d’acheter des maisons partout. À savoir — bien qu’ils existent encore dans une certaine mesure — les différences régionales ont été réduites par Internet et le smartphone ; le local a été absorbé par la culture de masse mondialisée ; les Américains ont encore des accents, mais ils ont maintenant DraftKings, du porno, des applications de rencontre, des réseaux sociaux, et plus encore : ils ont tous les mêmes algorithmes homogénéisants dans leur cerveau. Et l’IA promet de nous rendre plus semblables que jamais. L’homogénéité, dans une autre ironie, décourage l’hétérogénéité — traverser des régions, des dialectiques, des modes culturels — parce que la récompense, le niveau de différence, est tellement diminué. La seule migration américaine significative dans les années 2020 — des conservateurs des côtes se déplaçant vers le sud — repose sur la recherche de la différence ; mais à part la polarisation politique — à quel point les vies des gens sont-elles différentes lorsqu’elles sont largement médiées par la technopol.

Les Américains nés après 1980 n’ont pas seulement moins de confiance économique, mais ils ont un sens de l’aventure réduit, moins de sentiment que cela fait une différence d’aller quelque part de différent. Bien que les Américains voyagent à l’étranger plus fréquemment qu’auparavant, cela semble plus comme un moyen de faire face grâce à la carte de crédit plutôt qu’un bénéfice compensatoire. Vivre trois mois à Mexico avec des économies provenant de ce bon emploi dans la tech qui a pris fin en 2022 est différent de construire à plusieurs reprises une nouvelle vie dans différentes parties du pays, comme c’était courant dans le milieu à la fin du 20ème siècle.

La mobilité est une équation en deux parties : la confiance que vous pouvez aller quelque part et la confiance que l’endroit où vous allez en vaut la peine. En termes simples, il n’y a aucun intérêt à déménager si vous allez faire défiler votre téléphone dans une pièce éclairée par des LED peu importe où vous allez ; ou si vous serez en appel Zoom pour le travail peu importe où vous travaillez. Starlink, par exemple, bien qu’il puisse avoir l’avantage louable de permettre aux gens dans des endroits ruraux de communiquer plus facilement, et de fournir un accès à des reportages non censurés qui peuvent ne pas être trouvés à la télévision, menace toujours d’aplatir. La tragédie finale des biens communs matériels pourrait être qu’ils deviennent indiscernables des biens communs numériques. L’âme est la dernière ressource de la communauté, et la dernière ressource à être extraite.

Donc, bien qu’il soit clairement plus difficile, plus frustrant et plus risqué d’acheter une maison décente presque partout dans le pays, et que le coût d’opportunité de se déplacer soit plus élevé qu’il ne l’a été depuis peut-être un siècle, il doit également y avoir un sens à déménager.

Le déclin de la mobilité américaine est en partie un problème économique et politique, et en partie un problème spirituel. Et, comme pour tous les problèmes complexes, il n’y a pas de solutions évidentes. Et pourtant, tant d’espoir vient de l’articulation d’un sentiment de manque, reconnaissant qu’il y a un prédicat manquant dans la vie américaine contemporaine. Dans un sens profond et historique, le Nouveau Monde représentait un rejet du féodalisme, des gens et de leur travail étant liés au rayon autour de l’endroit où ils sont nés. La mobilité est l’expression économique de l’élan sous-jacent à s’échapper vers l’horizon. S’il y a une solution, elle pourrait simplement commencer par lever les yeux.