Mais lorsque les émeutes sont menées par des participants ethniques britanniques, comme c’est le cas maintenant, les limites de cette stratégie se révèlent : la perception d’une identité britannique ou anglaise ethnique, plutôt que civique, est activement protégée en tant que politique d’État, tout comme l’émergence de « leaders communautaires » britanniques ethniques. En tant que tel, les défenseurs politiques d’une identité ethnique britannique sont isolés du discours dominant, comme cela a été la politique de l’État depuis l’affaire Powell : toute expression de ce sentiment est ce que Starmer entend par « l’extrême droite », plutôt qu’un désir traditionnellement défini de mener des génocides ou de conquérir des pays voisins. Cet état de choses sur le continent, soit dit en passant, contraste fortement avec l’Irlande du Nord, où l’existence de groupes ethniques irlandais et britanniques rivaux est la base du système politique, réifié par l’État britannique à travers l’appareil de partage du pouvoir ethnique du parlement de Stormont. En Irlande du Nord, la britannicité est une identité ethnique : de l’autre côté de la mer d’Irlande, c’est une identité fermement civique : le fait que ces constructions diffèrent est une fonction de l’opportunisme politique plutôt que de la cohérence logique.

Cette ambivalence à l’égard de la désignation des divers groupes ethniques de la Grande-Bretagne est contrastée par l’engagement profond de l’État britannique envers les groupes d’identité basés sur la race, une particularité culturelle que les universitaires ont longtemps soulignée, et qui distingue la Grande-Bretagne de ses voisins européens. Même aujourd’hui, le discours politique en Grande-Bretagne évite l’ethnicité pour se concentrer sur la race d’une manière inhabituelle en dehors de l’Amérique, où cela découle d’une économie esclavagiste presque unique stratifiée, superposée à une société coloniale de colons dérivant d’un génocide. Pourtant, les libéraux britanniques, mal à l’aise avec les identités ethniques — en particulier la leur — s’obsèdent plutôt sur la politique de la race. Le conflit ethnique est tabou à discuter même de manière abstraite : mais les émeutes raciales des minorités, même en raison de griefs importés, sont perçues avec sympathie.

Peut-être bien intentionné, l’objectif assimilationniste de cette dynamique a été contrecarré par la promotion parallèle par l’État britannique de la nouvelle identité « BAME », rassemblant divers groupes ethniques géographiquement non connectés en un tout politique uniquement en vertu de leur origine non européenne. Au lieu de refléter notre réalité vécue d’un pays désormais composé de multiples ethnicités, parmi lesquelles la majorité des Britanniques natifs, une binarité racialement artificielle a été construite à des fins idéologiques, dans laquelle les Britanniques ethniques, avec d’autres Européens, étaient simplement blancs, tandis que les Britanniques non blancs étaient encouragés à s’identifier comme une force d’équilibre. Je suis légalement, mais pas ethniquement britannique — comme la plupart des descendants de migrants, je suis parfaitement heureux avec ma propre identité ethnique héritée — mais dans la poursuite de sa propre logique convoluée, l’État britannique choisit plutôt de me définir comme blanc, une identité qui ne m’intéresse pas. La contribution à long terme de cette innovation explicitement racialement marquée à l’harmonie sociale était, comme le suggèrent à la fois la littérature sur le conflit ethnique et le bon sens, extrêmement douteuse, et le gouvernement a abandonné l’étiquette BAME en 2022 : son remplacement proposé, « majorité mondiale » est, si quelque chose, plus problématique.

Les stratégies différentes de l’État britannique face aux émeutes des minorités ethniques, d’une part, et aux émeutes de la majorité ethnique britannique, d’autre part, sont, comme l’observent les commentateurs conservateurs de manière marquée disproportionnée. Cela peut ne pas être « juste », mais ce n’est pas censé l’être. La fonction de la police britannique face à ces tensions est de plus en plus de ne pas prévenir le crime — comme quiconque vivant en Grande-Bretagne peut le constater — mais simplement d’atténuer la violence interethnique, dans laquelle la population de la majorité ethnique en déclin est, comme la littérature le montre clairement, analytiquement l’acteur le plus évident et potentiellement volatile. Dans les mots du sociologue John Rex, dont l’engagement en faveur d’une nouvelle Grande-Bretagne multiculturelle a été très influent durant les années quatre-vingt-dix, la tâche fondamentale de la gouvernance multiethnique est le désir double de « s’assurer que ceux qui viendront s’intègrent pacifiquement et que leur arrivée ne conduit pas à l’effondrement de l’ordre politique d’après 1945 ».

C’est, après tout, la logique de la « spontanéité contrôlée » : prévenir un retour de flamme face à des atrocités soudaines ou un sentiment généralisé d’insécurité qui détacherait la majorité ethnique du règlement post-Blair de la Grande-Bretagne et pourrait potentiellement mener à la formation de partis ethniques. En effet, la formation de partis explicitement ethniques est le facteur décisif dans ce que les universitaires appellent le passage d’une société pluraliste — dans laquelle le conflit ethnique est géré au sein de l’ordre politique existant, comme en Grande-Bretagne continentale — à une société pluraliste, où le système politique tourne autour des rivalités ethniques, comme en Irlande du Nord. Nous n’en sommes pas encore là, bien que la formation de groupes politiques notionnellement musulmans (mais de facto pakistanais et bangladais) soit un pas dans cette direction, tout comme l’entrée de Reform au Parlement, comprise par les électeurs et les opposants de Farage comme un parti ethnique britannique tacite, bien qu’avec une forte tendance assimilationniste d’après-guerre plutôt qu’exclusionniste ethnique.

Mis à part l’alarme du gouvernement, le potentiel de violence ethnique sérieuse semble limité, car peu de facteurs précipitants listés par des spécialistes académiques existent : l’État britannique conserve un vaste pouvoir coercitif, des élites sympathiques aspirant à mener la mobilisation de la majorité ethnique n’existent pas, et, de toute façon, les divisions les plus vives sur la validité du groupe ethnique britannique restent au sein du groupe ethnique britannique lui-même.

Au lieu de cela, comme le battement quotidien de désordre violent si nouveau dans la vie britannique, mais désormais accepté comme la norme, des éclats occasionnels de violence ethnique, que ce soit actuellement par les Britanniques ou par d’autres groupes ethniques agissant dans leurs intérêts communautaires perçus, deviendront courants, comme dans d’autres sociétés diverses. Pour gérer de tels conflits, l’État deviendra plus coercitif, comme Starmer le promet à ses partisans. Mais la Grande-Bretagne moderne n’est pas l’enfer : pour la plupart, cela fonctionne, mieux que dans la plupart des endroits du monde, même si c’est beaucoup moins ordonné ou sûr que le pays dans lequel nous avons grandi. Il n’y aura pas de rupture violente, pas de nouvelle disposition radicale : les choses continueront comme elles sont, mais davantage. C’est la nature de la plupart des sociétés post-coloniales, et maintenant c’est la nature de la nôtre.

***

