La mise n’a pas porté ses fruits. Même les transactions liées au gaz de l’Allemagne avec la Russie — une source de tension russo-américaine depuis les années soixante — n’ont pas pu empêcher la hausse des prix tout au long des années 2010. Ils étaient cependant suffisamment significatifs pour rendre le choc de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 presque mortel pour l’industrie allemande. Aujourd’hui, les prix de l’électricité sont à leur plus haut niveau depuis 2000, avec une production totale atteignant son point le plus bas depuis lors.

À la racine des problèmes industriels de l’Allemagne se trouve l’électricité, qui est désormais presque deux fois plus chère que pour leurs homologues américains, et trois fois plus chère qu’en Chine. Les prix augmentent depuis le début des années 2000, mais une politique adoptée par le gouvernement allemand en 2011, à la suite de la fusion nucléaire de Fukushima, a scellé le destin de la nation. Les partisans de la politique Energiewende (« révolution énergétique ») ont fait l’argument étonnant que l’Allemagne pouvait rapidement abandonner à la fois les combustibles fossiles et l’énergie nucléaire sans perdre son avantage industriel. C’était, comme l’a dit une étude d’Oxford une « mise » . Ou un jeu de roulette russe, aurait pu ajouter un cynique.

« L’Allemagne d’aujourd’hui est la meilleure Allemagne que le monde ait jamais vue. » C’est ce qu’a déclaré le chroniqueur du Washington Post , George F. Will, il y a cinq longues années. Il est difficile d’imaginer quelqu’un — même un Allemand — écrire ces mots aujourd’hui. Le pays est en crise. Lundi, le chancelier Olaf Scholz a perdu un vote de défiance humiliant, et maintenant l’Allemagne se dirige vers une élection anticipée divisive en février. L’économie nationale a à peine crû depuis 2018, et elle se désindustrialise à un rythme alarmant. La calamité qui se déroule représente une ouverture stratégique pour la Chine et la Russie que l’Occident ne peut se permettre d’ignorer.

Cela rend incroyablement difficile pour l’Allemagne de rivaliser avec la Chine. Non seulement le gaz russe continue de couler vers la Chine en quantités de plus en plus grandes, mais les Chinois reçoivent également du pétrole iranien sanctionné ; installent plus de 90 % de la nouvelle capacité de production d’énergie à charbon ; apportent les dernières touches à une infrastructure hydroélectrique qui génère déjà plus d’énergie que le Japon ; et construisent de plus en plus de centrales nucléaires. Tout cela a assuré un avantage fondamental en matière de fabrication sur l’Allemagne.

Mais il y a plus dans l’histoire du déclin allemand que l’électricité bon marché. Les deux dernières décennies ont également été témoins d’une sorte de révolution industrielle : au tournant du millénaire, la Chine produisait des déchets bon marché et pas grand-chose d’autre. Maintenant, cependant, elle est en train de devenir un rival redoutable et sophistiqué.

L’industrie automobile est un exemple parfait. Aujourd’hui, les véhicules électriques chinois figurent parmi les meilleurs et les moins chers au monde, représentant une menace pour la production nationale en Allemagne et dans le reste de l’Europe. Mais ce n’était pas toujours le cas. Comme le souligne un post sur r/CarTalkUK, un groupe Reddit comptant un demi-million d’utilisateurs : « Je me souviens qu’il y a seulement quelques années, Top Gear est allé en Chine et nous a montré tous ces horribles contrefaçons de pièges à mort qui ressemblaient à des Minis mutilées… maintenant, ces choses semblent appartenir au passé. » L’UE est bien consciente de ce développement, ayant récemment imposé des tarifs sur les voitures chinoises qui feraient rougir Trump. Et ce ne sont pas seulement les voitures — la Chine domine de nombreux marchés clés, y compris les drones, la construction navale, les panneaux solaires et les composants d’éoliennes, pour n’en nommer que quelques-uns, et fait également des progrès dans d’autres domaines.