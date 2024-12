Il n’y a pas de meilleur guide pour cette tâche urgente qu’ Eva Illouz , la sociologue de l’amour la plus en vue au monde. Sa première étude sur le sujet, Consuming the Romantic Utopia (1997), explore comment, au cours du siècle dernier, les Occidentaux ont tenté de concilier leur fouillis caractéristique de désirs et d’objectifs conflictuels : « tomber amoureux » et être emporté par la passion, rencontrer un conjoint approprié et partager un foyer stable, être égal et indépendant de son partenaire tout en préservant certains éléments érotisés de l’ancien système inégalitaire de genre (nous pouvons nous attendre à ce que les hommes, par exemple, demandent aux femmes de sortir avec eux et initient le sexe, tout en punissant les avances maladroites ou mal chronométrées comme une agression masculiniste). Nous mettons des exigences incroyables, voire impossibles, sur l’amour — et sur nos amants.

Ou prenons le divorce. Même des défenseurs de haut niveau des relations romantiques stables comme Rod Dreher et Andrew Sullivan ont parlé de l’effondrement de leurs mariages. Les deux écrivains ne s’accordent pas sur un certain nombre de questions, le mariage homosexuel étant l’une des principales. Mais ils célèbrent tous deux le mariage, fondé sur l’amour romantique, comme une force stabilisatrice dans une société en déliquescence. En conséquence, il semble que valoriser fortement l’amour dans sa vie personnelle, et même le promouvoir comme une force politique, ne suffit pas à garantir un désir durable. L’amour romantique, clairement, nécessite une reconsidération.

L’amour romantique, l’une des grandes forces organisatrices des sociétés occidentales, est en crise. Il suffit de regarder les faibles taux de fécondité et, par conséquent, les taux élevés de célibat et d’absence de sexualité dans l’Occident contemporain.

« Internet alimente un désir intense et inhabituel. »

Nos ancêtres pré-modernes auraient trouvé étrange d’imaginer l’amour romantique comme la base de relations stables dans lesquelles des enfants sont élevés et des biens transmis. Ils avaient tendance à voir la passion comme une force qui était peut-être exaltée, même divine, mais certainement hors du commun, et très probablement une menace pour la gestion rationnelle de questions aussi importantes que le mariage. Nous, en revanche (et avec une certaine auto-contradiction), considérons souvent l’amour comme une émotion puissante et perturbatrice qui nous tombe dessus sans crier gare et aussi comme une connexion entre des individus bien assortis qui peuvent construire une vie commune. Nous pensons aux familles non plus comme des lignées qui se perpétuent par des alliances, mais comme de petites unités fondées sur l’amour. L’amour est désormais censé accomplir beaucoup.

Mais de nombreuses personnes parviennent encore à avoir des relations romantiques raisonnablement heureuses aujourd’hui — en particulier dans les classes moyennes et supérieures. Le caractère de classe du succès romantique contemporain — c’est-à-dire l’effondrement du mariage parmi les classes ouvrières — suggère que la capacité à réaliser des aspirations romantiques, comme économiques, dépend de plus en plus de « compétences douces » dont trop d’individus sont exclus. Maintenir des relations malgré les multiples exigences contradictoires que nous leur imposons nécessite que les partenaires romantiques aient une capacité sophistiquée à reconnaître, articuler et respecter leurs propres émotions et celles des autres. Peut-être que la compétence centrale transmise dans la thérapie de couple est la capacité à dire « Je ressens » ceci ou cela.

L’optimisme prudent d’Illouz concernant l’amour contemporain, tempéré par une critique de gauche des relations satisfaisantes devenant le privilège des nantis comme un emploi stable et des soins de santé, s’est effondré au cours des décennies suivantes. À travers des centaines d’entretiens menés dans le monde entier, elle a étudié les effets d’Internet sur les rencontres et le désir, et est parvenue à des conclusions troublantes.