« Les brûlures causées par de la graisse chaude ou des poêles brûlantes et les chutes de l’échelle en accrochant des décorations sont monnaie courante, tout comme les petits enfants avalant des briques de Lego. »

Au-delà du banal, le jour de Noël est aussi celui où nous assistons au phénomène festif le plus poignant — une pratique si courante qu’elle a sa propre terminologie médicale et sociologique non officielle : « le dumping de grand-mère ». Je l’ai vu de mes propres yeux il y a quelques années, lorsque le traitement de deux femmes âgées dans des lits adjacents racontait des histoires très différentes sur les priorités familiales et festives.

La première patiente était entourée de ses petits-enfants, d’un quartier populaire voisin, qui étaient impatients de l’emmener chez elle pour le dîner de Noël. Malgré leurs moyens limités, il y avait chaleur et véritable soin. Dans le lit voisin se trouvait une femme d’une zone plus riche, dont les filles bien élevées ont catégoriquement refusé de l’emmener chez elle, malgré le fait qu’elle soit médicalement apte à être libérée. Le contraste dans les expressions des patientes en disait long : l’une rayonnait de fierté, l’autre portait le poids de la honte et du rejet face à la cruauté de ses enfants adultes.

Le jour de la Saint-Étienne, quant à lui, apporte ses propres défis uniques. Alors que le jour de Noël voit généralement de véritables urgences, le lendemain est marqué par une série de « célébrations qui tournent mal » — de la gastro-entérite due à des restes mal conservés aux problèmes respiratoires dus à l’excès. Lorsque le réveillon du Nouvel An arrive, nous commençons souvent à nous demander s’il y a quelqu’un dans la communauté que nous n’avons pas vu.

Cependant, au milieu du chaos, il y a des moments de signification profonde dans le service pendant Noël. Une fois, j’ai eu affaire à un jeune homme qui a été amené après une agression le jour de la Saint-Étienne. Il avait subi une hémorragie cérébrale catastrophique en raison d’une grave blessure à la tête isolée, et est décédé quelques jours plus tard. Dans ce moment des plus sombres, le médecin légiste a pris des dispositions spéciales pour permettre le don d’organes en dessous du cou — s’assurant que, tandis qu’un Noël de famille était à jamais marqué par la perte, d’autres recevaient le don de la vie. Dans le service, que vous soyez croyant ou non, c’est ainsi que l’esprit de Noël devient souvent clair : ces moments où vous êtes confronté à la fragilité et à la générosité de la condition humaine, lorsque vous ne pouvez vous empêcher de réfléchir au sens de la vie dans toutes ses manières étranges et merveilleuses.

Pour ceux qui choisissent de travailler ces quarts de travail difficiles, oui, il y a un élément de sacrifice. Mais ce sacrifice n’est pas un fardeau. C’est un privilège, même si cela signifie se lever à 3 heures du matin le jour de Noël et effectuer un service de 14 heures. Une fois que vous arrivez dans le service, les yeux embrumés et désireux de rentrer chez vous, vous découvrez rapidement que Noël aux urgences sert de microcosme de la vie elle-même — joie et tragédie, espoir et désespoir, se déroulant tous sur fond de guirlandes et de traumatismes.