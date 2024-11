Faites confiance au fait que les agriculteurs progressistes pourraient réussir la transition entre les deux systèmes sans que leurs revenus ne disparaissent.

Et faites confiance au fait que le budget resterait stable en termes réels, voire augmenterait pour atteindre les objectifs nécessaires à la transformation de la campagne britannique. À ce stade, il est important de noter que bien que l’ancien budget de la PAC, de 2,4 milliards de livres, puisse sembler important, il est en réalité dérisoire face à l’ampleur de la transformation nécessaire. Le budget total pour l’agriculture, l’alimentation et la nature au Royaume-Uni est à peu près équivalent à celui de la Manchester Health Trust.

Nous croyions que le budget ne resterait pas seulement stable, mais qu’il finirait par augmenter pour soutenir nos objectifs nationaux et nos engagements légaux en matière de biodiversité et de changement climatique. Personne n’a même pris la peine de calculer cette augmentation, mais les estimations que j’ai entendues varient entre 4 et 10 milliards de livres par an pour transformer les paysages britanniques. Ce financement ne servirait pas à «subventionner» l’agriculture comme par le passé, mais à couvrir les coûts de la restauration de la nature.

Nous croyions que le gouvernement honorerait ses promesses et alignerait ses autres politiques, y compris, de manière cruciale, les accords commerciaux. Si l’on impose aux fermes britanniques des standards environnementaux plus stricts, il faut aussi les protéger de la concurrence déloyale des producteurs étrangers qui ne respectent pas ces critères. Sinon, cela reviendrait à une hypocrisie totale.

Surtout, nous avions confiance que le gouvernement nous soutiendrait dans nos efforts pour accomplir ce qui aurait autrefois été perçu comme des tâches non agricoles — notamment la restauration de la nature, la lutte contre le changement climatique et la gestion des inondations en aval.

Chacune de ces promesses a été rompue au cours des quatre dernières années.

Les anciens systèmes ont été rapidement réduits, et le budget annoncé ce mois-ci a encore accéléré ce processus en limitant les paiements, ce qui signifie que la plupart des agriculteurs ne recevront pas l’argent qui leur avait été promis et alloué pour cette année.

Et pire encore, les nouveaux systèmes ont tardé à émerger, et à cause de pénuries de personnel et d’expertise dans les agences gouvernementales, des milliers d’agriculteurs n’ont pas pu en bénéficier. Au cours de l’année financière écoulée, le sous-dépense sur ces nouveaux systèmes a atteint 358 millions de livres, et certains estiment que ce chiffre pourrait doubler cette année. Cela signifie qu’à ce jour, des centaines d’agriculteurs ont soumis leurs projets de restauration de la nature, mais ont été rejetés ou exclus des nouveaux systèmes. L’économie de cette situation est catastrophique, avec les revenus des agriculteurs de montagne ayant chuté d’au moins 38 % à cause de cette transition ratée. Ce gaspillage est une tragédie, privant la campagne britannique de précieuses opportunités de restauration écologique.

Le budget est resté à 2,4 milliards de livres, mais avec l’inflation, il représente désormais environ 40 % de moins en termes réels par rapport à l’époque où nous étions encore dans l’UE. C’est une réduction considérable du financement réel. Et ce chiffre de 2,4 milliards ne signifie rien si les agriculteurs ne peuvent pas réellement y accéder à cause des goulets d’étranglement administratifs.

Les agriculteurs britanniques ont également été gravement sapés par les accords commerciaux signés par les Tories avec des pays comme l’Australie, le Canada et d’autres nations, qui ont abandonné toute forme de protection pour nos agriculteurs. Aujourd’hui, un producteur étranger peut non seulement produire des denrées alimentaires à moindre coût en dehors des réglementations britanniques, mais il peut également vendre ses produits sur le marché britannique. Il est difficile d’imaginer un système commercial plus injuste. Ce système favorise l’agriculteur étranger moins durable au détriment de l’agriculteur britannique plus respectueux de l’environnement — et conduit la Grande-Bretagne à importer toujours plus de nourriture bon marché en provenance de l’étranger, souvent transformée et étiquetée comme « britannique » dans les supermarchés. Tandis que nos principes moraux s’appliquent à l’intérieur du pays, ils sont totalement ignorés lorsqu’il s’agit des importations. Chaque Premier ministre après le Brexit nous a promis que cela ne se produirait pas — pourtant, cela s’est bien produit.

Mais il ne s’agit pas seulement du bien-être des agriculteurs. Ce que vous devez comprendre, c’est que ce sont vous et votre famille qui risquent de souffrir de la faim en cas de crise, pas les agriculteurs eux-mêmes. Ce dont il faut réellement se soucier, c’est que nous dépendons d’un système alimentaire « juste à temps » extrêmement vulnérable, qui n’est pas du tout adapté à un monde géopolitique de plus en plus fracturé. Donald Trump prône une politique « America First », et il n’est pas le seul à adopter une posture protectionniste. Les Chinois, les Russes, l’UE et d’autres pays sécurisent leurs approvisionnements alimentaires en prévision de la rareté. Quant à nous, notre politique semble se limiter à la simple notion de « laisser faire Tesco ». Cela est d’une extrême imprudence dans un monde où la sécurité des approvisionnements mondiaux n’est plus garantie.

Bien sûr, personne ne suggère que le Royaume-Uni devrait adopter un système alimentaire complètement fermé — il serait absurde de cultiver des bananes ici. Mais il doit exister une équité réglementaire et un soutien approprié entre les agriculteurs britanniques et les produits importés. Actuellement, les agriculteurs britanniques sont largement désavantagés par rapport à leurs homologues de l’UE et des États-Unis en termes de soutien et de protections commerciales.

Et tout cela se passe alors que les supermarchés exploitent ouvertement les agriculteurs britanniques, utilisant des importations de produits que nous pourrions aisément cultiver dans nos propres champs pour manipuler les prix. Les agriculteurs, dans cette situation, sont quasiment sans défense face à ces pratiques.

Tout cela a été aggravé par une série de schémas de compensation absurdes qui permettent à d’autres entreprises de transférer leurs empreintes carbone sur les terres agricoles, gonflant ainsi leur valeur et surclassant les agriculteurs. Des secteurs comme la construction ou les fonds de pension ont caché leur argent dans la terre, utilisant ce bien comme un moyen d’évasion fiscale — ce qui a fait exploser le prix des terres bien au-delà de leur valeur agricole, sans que le budget n’en tienne compte.

La réalité du « nouveau contrat pour les agriculteurs » a été une succession de tromperies. Après vingt ans de rhétorique environnementale et de critiques envers les agriculteurs, la Grande-Bretagne a échoué à offrir une réelle perspective d’avenir à la majorité des exploitants agricoles. La plupart d’entre eux ont été contraints de revenir à un modèle fortement axé sur la production. Et pourtant, les environnementalistes qui avaient mené les attaques contre les anciennes subventions à la production semblent avoir disparu ou perdu tout intérêt pour le fait que le monde nouveau et audacieux qu’ils avaient imaginé ne s’est pas concrétisé, laissant leurs anciens alliés — les agriculteurs — dans une situation désespérée.

Les agriculteurs qui n’ont jamais cru un mot de tout cela, les sceptiques acharnés qui se sont concentrés sur la croissance de la productivité, ont eu raison, tandis que les idéalistes comme moi ont été laissés dans la position de naïfs. Et pour aggraver les choses, le Parti travailliste ne veut même pas reconnaître ce qu’il a détruit. Au cours des derniers mois, les promesses elles-mêmes se sont évaporées, comme si les vingt dernières années de discours sur le changement n’avaient jamais eu lieu. Les engagements environnementaux audacieux que le Premier ministre a pris lors de la COP29 sont désormais vains, tant qu’une transformation véritable de l’agriculture britannique n’a pas eu lieu.

Le budget du Parti travailliste a créé une tempête autour de l’Exonération de la Propriété Agricole. Le soi-disant « impôt sur les fermes familiales » semble avoir touché un nerf chez de nombreuses personnes, car il est profondément injuste et fournit un prétexte pratique à la presse de droite pour critiquer le gouvernement.

Il est probablement vrai qu’avec une bonne planification successorale et un conseiller fiscal coûteux, la plupart des petites exploitations peuvent éviter beaucoup de cette douleur financière. Mais ce n’est pas vraiment le point. Le budget n’a de sens que comme une saisie fiscale à court terme. La fiscalité devrait faire la distinction entre les agriculteurs qui travaillent et ceux qui cherchent à éviter les impôts. Bien sûr, il faut s’attaquer aux grandes propriétés, mais cibler les exploitations agricoles qui peinent à survivre est cruel. Le Parti travailliste devrait faire la distinction entre les terres vendues pour permettre à leurs propriétaires de réaliser un profit et celles dont la valeur est gonflée et qui créent souvent peu ou pas de richesse pour ceux qui les détiennent en vue de la culture. Après tout, la terre n’est pas de l’argent.

Le budget s’inscrit dans aucune approche cohérente pour bâtir un meilleur paysage rural, en considérant les agriculteurs uniquement comme une source de taxation. Toute vision progressiste pour la Grande-Bretagne rurale a besoin de milliers d’agriculteurs comme agents de changement — ce qui est impossible lorsque ces derniers sont sous une pression financière énorme. En réduisant le soutien aux agriculteurs, le gouvernement diminue également la quantité de « biens publics » dans le pays — ce qui se traduit concrètement par moins de haies, moins de zones humides, moins d’oiseaux et moins d’insectes. C’est profondément contre-productif.

De nombreux environnementalistes ont totalement mal jugé cette question. À mesure que de moins en moins d’argent des contribuables est attribué aux agriculteurs, le gouvernement perd de plus en plus de levier sur la manière dont ils gèrent leurs affaires, et son droit de leur demander de poursuivre des objectifs d’intérêt général s’amenuise, au profit de la recherche de leur propre intérêt.

Un jour, le gouvernement devra revenir vers les agriculteurs et reconstruire cet accord. Et lorsque cela arrivera, la plupart d’entre eux ne joueront pas le jeu. Beaucoup se tourneront vers la droite populiste, comme cela s’est produit aux États-Unis ; ils diront que si les progressistes ne peuvent rien livrer de mieux, autant voter pour ceux qui réduiront leurs impôts. Vous croyez soit que les politiciens peuvent trouver le financement nécessaire pour un changement progressiste et honorer leurs promesses dans le temps, soit vous ne le croyez pas. Et pour la plupart des agriculteurs, les derniers mois ont ébranlé cette conviction — tant le Parti travailliste que les Conservateurs portent leur part de responsabilité.

Chaque champ devra désormais être exploité de manière plus intensive et considéré comme un actif. Le rêve progressiste et écologique pour l’agriculture britannique est bel et bien mort.

***

Le nouveau livre de James Rebanks The Place of Tides est publié par Allen Lane.