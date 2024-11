Bien sûr, les efforts désordonnés de Trump pour réorganiser le commerce mondial se sont déroulés dans une économie différente de celle qui avait vexé les libéraux à l’ancienne. La nouvelle politique de protectionnisme s’est également déroulée dans un pays beaucoup plus polarisé par région — et dans lequel les partis avaient largement échangé leurs orientations géographiques, sinon tout à fait leurs engagements politiques. Cela a eu un effet étrange sur la façon dont les partis ont réagi aux tarifs introduits par l’ambassadeur du commerce de Trump, Robert Lighthizer. Les républicains qui soutenaient l’ancien consensus de Washington sur la mondialisation puisaient leur force dans le Midwest et le Sud, des régions qui souffraient désormais le plus des chocs commerciaux. Pendant ce temps, les Démocrates, autrefois un véhicule pour le développement du Sud et les travailleurs industriels, dominaient facilement les côtes nord-est et pacifique — des pôles riches qui avaient depuis longtemps tourné la page sur le déclin industriel.

La base d’une stratégie industrielle cohérente a été entravée par cette évolution du système partisan. La coalition unique de Trump d’anciens Démocrates et d’indépendants populistes ne s’intégrait pas facilement dans le chapiteau de l’un ou l’autre parti. Bien que les Démocrates aient conservé une certaine loyauté dans les districts manufacturiers en difficulté, ils représentaient de plus en plus des zones métropolitaines très éduquées qui avaient le plus bénéficié du boom technologique et de la mondialisation. Mitch McConnell et les républicains de Paul Ryan, pour leur part, étaient réticents à abandonner leur foi dans le libre-échange, même si la nouvelle base ouvrière du parti s’y opposait et même si le GOP avait historiquement été le parti du protectionnisme industriel. Malgré le soutien de longue date des électeurs de la classe ouvrière pour une nouvelle approche du commerce, les ailes dominantes des deux partis considéraient les tarifs et des mesures similaires comme une anathème à la direction mondiale de l’Amérique.

Ces dynamiques ont encore contraint l’essor d’un bloc protectionniste au Congrès pendant le premier mandat de Trump. Alors que les Démocrates de la Chambre travaillaient en étroite collaboration avec Lighthizer sur l’USMCA, le remplacement de l’ALENA, le discours libéral mainstream se moquait régulièrement de la déclaration de Trump selon laquelle il était un « homme des tarifs ». En plus des risques politiques de « s’accorder » avec Trump sur le commerce pendant la marée haute de la « Résistance », les Démocrates nationaux étaient hésitants quant à savoir s’ils devaient essayer de regagner les travailleurs industriels blancs ou exploiter la politique identitaire pour mobiliser le soi-disant « électorat américain en pleine croissance ». Sous Biden, le pendule a penché vers la première stratégie. Cela a justifié les Démocrates de la Rust Belt comme le sénateur Brown qui avaient supplié l’establishment du parti de réviser la politique commerciale et de contrer de manière décisive le modèle d’exportation de la Chine. D’ici là, cependant, les architectes du bidenisme étaient en train d’invoquer un électorat du New Deal dont les restes ne faisaient plus confiance aux Démocrates pour tenir leurs promesses en matière de commerce. L’inflation, quant à elle, avait irréversiblement aigri de nombreux électeurs sur l’économie, sapant l’impact positif de politiques mises des décennies à élaborer. Brown et une poignée d’autres Démocrates des États rouges et violets étaient parmi les victimes de la nuit électorale.

Les chances d’une collaboration plus profonde entre les démocrates protectionnistes et l’administration entrante sont floues au mieux. Les rangs de ces derniers sont désormais réduits, tandis que les types de Wall Street qui cherchent à influencer sont clairement allergiques à un agenda populiste et pro-manufacturier. Comme l’indique sa nomination du gestionnaire de fonds spéculatifs Scott Bessent pour diriger le département du Trésor, Trump pourrait simplement recourir à la menace de nouveaux tarifs comme outil de négociation, plutôt que de s’appuyer sur l’approche plus interventionniste de Biden en matière d’investissement à long terme.

Si Trump échoue, les démocrates pourraient une fois de plus avoir une occasion de faire valoir qu’ils ont la vision et les politiques nécessaires pour reconstruire une économie égalitaire. Un groupe naissant de jeunes démocrates de la Chambre qui ont réussi à repousser le GOP dans certaines parties de la Rust Belt sont en train d’intensifier le populisme économique, plaidant à la fois pour plus de surveillance des entreprises et plus de soutien à la fabrication. Avec Ken Martin du Minnesota, un candidat populiste à la présidence du Comité national démocrate, ces démocrates n’ont pas renié l’agenda économique de Biden. Mais ils ont reproché à l’élite libérale du parti et à ses alliés médiatiques, dont la vision désinvolte de la véritable santé de l’économie trahissait un mépris exaspérant envers les travailleurs mécontents.

Les progressistes des villes bleues, quant à eux, se trouvent à un carrefour : avec la prétendue montée du « votant Trump-AOC », ils doivent se rendre à l’évidence d’un électorat multiracial qui défie toute catégorisation facile sur les questions culturelles et économiques. Mais il est douteux qu’ils puissent simplement se débarrasser de leur association étroite avec une politique identitaire doctrinaire, même s’ils pourraient trouver avantageux de s’allier aux populistes de la Rust Belt et de souligner les principales préoccupations des travailleurs. Pour l’instant, les deux factions sont minoritaires dans un parti dont les désaccords internes sur le commerce et la politique industrielle traversent ses flancs gauche et centriste.