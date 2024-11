Mais retarder l’annonce des résultats des élections est généralement perçu dans le monde entier comme une preuve de fraude. Les responsables américains le voyaient aussi de cette manière, du moins jusqu’à l’élection de 2020, lorsque contester les résultats des élections est devenu un motif d’inculpation de Trump, de ses avocats et d’autres hauts aides.

Par exemple, les retards dans l’annonce des résultats du premier tour de l’élection de 2000 au Pérou — qui comprenaient trois jours pour la course présidentielle, plus d’un mois pour les concours congressionnels, et une « mystérieuse » interruption dans le transport des urnes vers les centres de dépouillement — ont attiré l’attention de l’administration Clinton. Un porte-parole du Département d’État a averti le gouvernement péruvien « de prendre toutes les mesures possibles pour s’assurer que le prochain tour de vote respecte pleinement les normes démocratiques d’ouverture, de transparence et d’équité ».

La campagne péruvienne a également été marquée par d’autres irrégularités, car des groupes de surveillance ont trouvé des preuves que les opérateurs de l’incumbent Alberto Fujimori avaient manipulé les médias, falsifié des signatures d’inscription des électeurs et transporté des bulletins de vote pré-marqués. La raison pour laquelle cela ressemble aux irrégularités identifiées lors des élections américaines de 2020 est que les caractéristiques distinctives de la fraude électorale sont toujours les mêmes. Il n’y a pas tant de façons de truquer une élection, et il ne faut pas être un observateur électoral professionnel pour reconnaître la fraude.

Les résultats électoraux retardés sont corrélés non seulement à la fraude mais aussi à la violence. Selon une étude sur les élections africaines de 1997 à 2022 : « La durée entre les élections et l’annonce des résultats officiels agit comme un signal de possible fraude électorale, augmentant ainsi les incitations à la violence post-électorale. »

De même, les comptages de bulletins suspendus et les longs retards dans l’annonce des résultats lors des élections présidentielles de 2017 au Honduras ont conduit à une violence généralisée et à 17 décès. Encore une fois, le département d’État américain a pris note. Les irrégularités, ont déclaré les diplomates américains, indiquaient que « des réformes électorales nécessaires devraient être entreprises ».

Les retards promis pour ce cycle électoral pourraient-ils provoquer davantage de violence politique ? Avec deux tentatives sur la vie de Trump déjà, Kamala Harris a augmenté les enjeux en le comparant à Hitler. Dans un récent Atlantic article , d’anciens responsables de l’administration Trump allèguent que leur ancien patron parlait en termes élogieux du Führer, des affirmations que l’équipe de Harris a intégrées dans une conférence de presse avertissant essentiellement contre une présidence d’Hitler. Seule Harris, promettent ses promesses de campagne aux électeurs, est capable de « défendre la démocratie » — ce qui est en effet le point central du programme du parti — contre vos voisins nazis.

L’idée que Trump est un tyran en embuscade est bien sûr absurde. Mais cela n’est pas plus dangereux que la propagande de la campagne de Hillary Clinton en 2016 affirmant que Trump était contrôlé par Vladimir Poutine. Les services de renseignement américains ont utilisé cette fabrication comme prétexte pour enquêter sur Trump durant la deuxième année de sa présidence.

À travers trois cycles électoraux, de 2016 à aujourd’hui, les démocrates ont cherché à présenter Trump, un outsider politique, comme fondamentalement non américain. Au mieux, les démocrates rejettent les partisans de Trump comme des complices involontaires d’un agent étranger ; au pire, ils les dénoncent comme des collaborateurs dans un complot fasciste visant à saper la démocratie. Cela s’est avéré être la campagne de propagande la plus destructrice de l’histoire américaine. Aucun pouvoir étranger n’a jamais divisé le public américain aussi efficacement.

Le problème est que Harris n’a pas beaucoup d’options. Certains disent que le stratagème d’Hitler est la preuve que sa campagne a perdu de son élan, mais le problème est plus fondamental : revendiquer l’initiative politique phare du Parti démocrate des quatre dernières années serait désastreux. Depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier 2021, l’administration a fait passer des millions d’immigrants illégaux à travers la frontière sud. Comme personne n’empêche les migrants de traverser et que la tenue des registres est délibérément négligente, personne ne sait combien sont entrés, bien que les estimations varient entre sept et 25 millions.

Même des responsables dans des villes dirigées par des démocrates comme New York, Boston et Los Angeles commencent à avoir des doutes sur leur statut de « villes sanctuaires » maintenant que les immigrants illégaux épuisent leurs ressources tout en faisant grimper les taux de criminalité. La prolifération de la main-d’œuvre bon marché et non documentée a fait baisser les salaires des Américains de la classe ouvrière ou les a complètement exclus du marché du travail. Et parce qu’aucun démocrate dans son bon sens ne veut prendre le crédit d’avoir alourdi les contribuables avec des milliards de dollars en services publics pour des non-citoyens, personne n’ose envisager l’avenir lorsque l’automatisation rendra des millions d’étrangers analphabètes redondants.

Le plan de Trump, la pierre angulaire de sa campagne, est de les renvoyer. S’ils veulent déménager en Amérique, ils doivent rentrer chez eux et commencer le processus légalement. En attendant, les républicains s’inquiètent du fait que des migrants illégaux sont en train d’être enregistrés pour voter et que leurs bulletins récoltés pourraient aider Harris à gagner des États clés.

Cependant, certains responsables du GOP avec qui j’ai parlé disent qu’il y a peu de preuves pour l’instant d’une inscription massive des migrants illégaux de l’administration Biden-Harris. Actuellement, disent mes sources, les migrants sont largement relocalisés dans des États et des villes dirigés par des démocrates, remplaçant des Américains qui ont quitté ces zones ces dernières années, chassés par des confinements et des mandats Covid draconiens. Ces millions d’Américains ont quitté les enclaves démocrates sur les côtes Est et Ouest et se sont déplacés vers le soleil et d’autres régions dominées par les républicains pour se libérer des politiques qui ont rendu la vie plus dangereuse et coûteuse. Pour gagner des élections et conserver le pouvoir, selon la théorie, les démocrates doivent garder les frontières ouvertes, peut-être pour toujours.

C’est pourquoi les partisans de Trump croient que l’élection décidera si l’Amérique reste un véritable pays, avec des frontières sécurisées et des élections sécurisées, ou si elle est plutôt destinée à devenir une ferme fiscale pour les oligarques dans une zone géographique dirigée par un parti unique. Il n’est pas surprenant que les Américains soient sur les nerfs — les électeurs de Harris craignent que Hitler ne soit réélu, et les partisans de Trump redoutent une répétition de 2020 qui mènerait à une Amérique méconnaissable. En conséquence, les électeurs sont plus galvanisés par le processus électoral que jamais auparavant, surveillant les sondages comme des professionnels de la politique.

Les Américains ne sont pas habitués à ce niveau d’urgence politique. Pendant une grande partie de l’histoire des États-Unis, la plupart des électeurs supposaient que, quel que soit le résultat, le navire de l’État reposerait entre des mains relativement stables, qu’il s’agisse d’un démocrate le dirigeant légèrement à gauche ou des républicains traçant une voie centre-droit. Après la campagne de huit ans ciblant Trump, ses aides et ses partisans, presque personne ne le croit encore. Aujourd’hui, il y a peu de choses que les électeurs sont prêts à tenir pour acquises, y compris les preuves de l’avance croissante de Trump à l’approche de l’élection de mardi.