Le discours de Crispian dans Henry V est le plus grand de notre langue, « Nous peu, nous heureux peu, nous bande de frères… » Il peut être joué comme une exhortation à une foule, ou comme un engagement silencieux envers des camarades guerriers. La détermination de l’intention peut influencer la performance. Inversement, lorsque nous sommes déconcertés par la performance dans les interactions humaines, nous pouvons chercher la clarté en déterminant l’intention. Par exemple, l’objectif déclaré d’Obama était « Espoir et Changement » ; celui de Harris semble être « Joie ». Les seules intentions déductibles des slogans étaient l’obfuscation et le désir de séduire.

Notre objectif pendant la Seconde Guerre mondiale était la destruction du fascisme. Au Vietnam, c’était « gagner les cœurs et les esprits » du peuple vietnamien — une tâche pour laquelle les forces armées étaient horriblement mal adaptées ; et personne n’a expliqué de manière crédible pourquoi nous avons envahi l’Irak pour trouver des « armes de destruction massive », qui, même si elles avaient existé, ne représentaient aucune menace pour les États-Unis.

Notre objectif au Moyen-Orient, sous la direction d’Obama, Biden et Harris, a été l’opposition à l’État juif, sous le prétexte d’arbitrage du conflit. Mais un conflit sur lequel des règles externes sont imposées n’est pas une guerre, c’est un duel — le pouvoir ultime, donc, n’est affiché par aucune des parties mais par l’arbitre. Le terme même « Le Processus de Paix » indique un engagement interminable acceptable. La paix n’est jamais obtenue par un processus, mais en brisant la volonté d’une partie de continuer à se battre.

Après l’abandon d’Israël par notre administration, le gouvernement Netanyahu a, à juste titre, décidé de cesser non seulement sa servitude mais aussi sa reconnaissance de « l’opinion mondiale », de détruire ses ennemis et, ainsi, d’apporter la paix à Israël. Car « celui qui dicte les termes de la bataille dicte les termes de la paix », comme l’a dit Napoléon.

Les Termes de la Bataille, dans le langage de la scène, sont l’Objectif. Déterminés ici non par un directeur, mais par un arbitre intéressé. Ceux du Moyen-Orient ont été dictés à Israël par l’Amérique, au service de l’Iran, une folie criminelle qui a conduit au 7 octobre et à l’ébullition de l’antisémitisme mondial.

Maintenant, divers bienveillants appellent les librairies à boycotter les œuvres d’auteurs juifs qui ne dénoncent pas l’État juif. On m’a demandé de signer une pétition dénonçant cette brutalité, et de fournir une citation. Mon cœur s’est enfoncé, non pas à cause de la sauvagerie de Sally Rooney et de la foule woke, mais à cause de la notion qu’une liste de noms pourrait diminuer la sauvagerie.