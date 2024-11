« La BBC affirme que BBC Verify est en première ligne de la ‘lutte pour la vérité’ — mais le fait qu’elle ait été contrainte de corriger 5 % de ses histoires suggère le contraire »

Les choses ne semblent pas beaucoup mieux une fois que l’on creuse un peu plus. Comme l’histoire de Humberside, après tout, certaines erreurs concernent ce sujet des plus sensibles : la race. Le 25 février, par exemple, BBC Verify a publié un exposé troublant exposé. Son auteur, Maryam Ahmed, avait utilisé des techniques statistiques avancées pour comparer des milliers de devis d’assurance automobile, découvrant que les conducteurs dans des zones racialement diverses devaient payer des primes beaucoup plus élevées — en moyenne 33 % de plus que les personnes provenant de lieux principalement blancs.

Il semblait que l’industrie de l’assurance automobile était raciste, car derrière la disparité se cachait ce que la BBC appelait une « pénalité ethnique ». Même si les niveaux différents d’accidents, de criminalité et de prospérité économique étaient pris en compte, « les zones avec un grand nombre de personnes issues de minorités ethniques voyaient des prix plus élevés », indiquait l’article. Il a ensuite cité une demande de Citizens Advice demandant à l’Autorité de conduite financière de « sortir de la touche et d’enquêter sur les raisons pour lesquelles les personnes de couleur sont facturées beaucoup plus ».

Sept mois plus tard, la BBC a discrètement remplacé l’article par une déclaration embarrassante déclaration. Il s’est maintenant avéré qu’il n’y avait pas de « pénalité ethnique » après tout. La BBC « n’avait pas établi pourquoi les primes étaient plus élevées », car elle avait échoué à voir « les limites des données que nous avons utilisées ». L’histoire « ne répondait pas à nos normes éditoriales normales » et était donc en cours de suppression.

Et si cela est également reflété par des erreurs dans d’autres histoires nationales — parmi d’autres choses, cela inclut un mélange concernant les chemins de fer à grande vitesse — l’unité a sans doute rencontré ses plus gros problèmes très loin de la Grande-Bretagne. Depuis l’attaque du Hamas d’octobre 2023, en effet, le Moyen-Orient s’est avéré être un thème pour l’unité : notre analyse montre que, dans l’année qui a suivi l’attaque, environ un cinquième des histoires répertoriées sur son site Web ont été axées sur la région.

Et si Cohen dit que cela suggère une « obsession malsaine » pour les événements en Israël, certaines des affirmations de Verify sur ce conflit des plus controversés ne tiennent pas la route.

Au début de la guerre, le 17 octobre de l’année dernière, une explosion à l’hôpital Al Ahli à Gaza a déclenché une controverse furieuse, après que le correspondant de la BBC, Jon Donnison, a déclaré à l’antenne qu’il était “difficile de voir” ce qui aurait pu en être la cause, autre qu’une frappe aérienne israélienne.

Israël a insisté sur le fait que l’explosion avait été causée par un missile palestinien, mais selon Donnison, ceux-ci pourraient tuer “une demi-douzaine — peut-être un peu plus”, et “quand nous avons vu des roquettes tirées depuis Gaza, nous ne voyons jamais d’explosions de cette ampleur”. Dans ses reportages de ce soir-là, la BBC a fait écho à une affirmation du Hamas selon laquelle 500 personnes avaient été tuées. En fait, l’hôpital lui-même n’avait pas été touché : l’explosion s’est produite dans le parking à l’extérieur, et le nombre de morts, selon les gouvernements occidentaux et Human Rights Watch, était bien inférieur à 500.

BBC Verify a publié trois articles successifs sur l’événement, culminant avec un long article le 26 octobre qui portait les signatures d’au moins 12 de ses employés.

À ce moment-là, l’administration Biden et de nombreux experts indépendants avaient conclu que l’explosion avait été causée par un missile mal tiré, lancé depuis l’intérieur de Gaza. Rishi Sunak, alors Premier ministre, avait déclaré au Parlement que cela était probablement vrai, basé sur la “connaissance approfondie et l’analyse de nos experts en renseignement et en armement”. Pourtant, BBC Verify a continué à soutenir que la cause de l’explosion était toujours “contestée” — et que, comme le prétend encore le Hamas, cela pourrait avoir été une frappe israélienne.

L’affirmation de Verify reposait sur une analyse d’une organisation appelée Forensic Architecture, que la BBC a décrite de manière quelque peu oblique comme une “organisation basée au Royaume-Uni qui enquête sur les violations des droits de l’homme”.

Ce qu’elle a omis de mentionner, c’est que le conseil consultatif de Forensic Architecture comprend Ryvka Barnard, la directrice adjointe de la Palestine Solidarity Campaign ; et qu’elle a un long historique de publication de rapports critiques envers Israël. En même temps, Forensic Architecture a souvent travaillé avec Al Haq, un groupe palestinien désigné comme une organisation terroriste par Israël. Après les attaques du 7 octobre, le personnel d’Al Haq a publié de nombreuses déclarations les décrivant comme des actes de résistance légitimes. L’un de ses dirigeants a exhorté ses abonnés sur les réseaux sociaux à soutenir le “jihad”.

Malgré tout cela, l’histoire initiale de Verify est toujours en ligne — complète avec l’affirmation que l’origine de l’explosion à l’hôpital reste “contestée”. Cela même si l’histoire inclut maintenant une clarification en bas concédant que Forensic Architecture elle-même admet maintenant “qu’ils avaient eu tort” sur les spécificités de l’attaque.

Ce n’est pas non plus la seule histoire de Gaza de Verify à être basée sur des sources douteuses. Le 1er mars, elle a publié un rapport sur les décès de 112 Gazaouis, qui étaient morts la veille alors que de la nourriture était distribuée depuis un convoi de camions d’aide. Le Hamas a affirmé que la plupart des morts avaient été abattus par les IDF ; Israël a déclaré qu’ils avaient été écrasés dans une bousculade.

Les six membres du personnel de Verify nommés dans son rapport ont analysé des photos satellites, des vidéos et des images de drones. Il semble que l’OSINT n’ait pas beaucoup aidé, car ils n’ont toujours pas pu tirer de conclusions définitives. En fin de compte, Verify s’est appuyé sur une source humaine à l’ancienne. Un Palestinien nommé Mahmoud Awadeyah a dit aux journalistes qu’il avait vu ce qui s’était passé : une attaque délibérée contre des civils désespérés par des soldats israéliens.

Au-delà du témoignage d’Awadeyah, l’article de Verify ne contenait aucune autre preuve que cela était vrai. Plus précisément, d’autres recherches suggèrent qu’il pourrait ne pas être une source fiable pour de telles allégations graves. D’une part, il a travaillé pour Tasnim, une agence de presse contrôlée par les Gardiens de la Révolution iraniens. Le même jour que le meurtre de sept Juifs devant une synagogue de Jérusalem, Awadeyah a tweeté à propos de “Un état de réjouissance, d’exubérance, et des mosquées confirmées avec exubérance.” Le même message incluait un emoji d’un visage satisfait avec un halo. Il a également posté des photos de lui avec Khalil Al Bahtini, un leader de l’aile militaire du Jihad islamique palestinien, et a pleuré sa “sincérité et loyauté” lorsque ce dernier a été tué dans une frappe aérienne israélienne.

Douze jours après la publication de l’article de Verify, la BBC a ajouté une autre “clarification” — notant que “cet article a été modifié pour préciser l’emploi actuel de Mahmoud Awadeyah” pour une station de nouvelles libanaise appelée Al Mayadeen. Pour sa part, Verify a également noté les sympathies d’Al Mayadeen envers les groupes luttant contre Israël. Mais même cela n’est pas toute l’histoire : Al Mayadeen soutient ouvertement l’Iran, le Hezbollah et le régime Assad meurtrier en Syrie.

Cohen, pour sa part, est étonné que la BBC n’ait pas jugé nécessaire d’expliquer qu’une source oculaire était employée par un média pro-iranien. “C’est un bon exemple de biais par omission,” dit-il. “Sans tous les faits et le contexte clairement présentés, la BBC induit le public en erreur.”

Et si Verify a été pris en défaut par ses sources dans d’autres domaines également — un expert cité en soutien à une taxe sur la richesse a milité pour une telle politique, même si son parcours n’était pas clairement exposé — faire des reportages sur des émeutes ou des guerres semble au moins digne en principe.

Ailleurs, cependant, l’unité semble satisfaite de naviguer dans des eaux manifestement peu profondes. Le 7 mai, par exemple, Spring a présenté un segment filmé décrivant une fausse image sur Instagram. Cela était significatif, a-t-elle dit, car les contrefaçons générées par l’IA impliquaient souvent des politiciens, et pouvaient donc potentiellement influencer les élections. En réalité, cependant, l’image qu’elle a mise en avant n’était pas de Donald Trump ou Joe Biden — mais plutôt de la chanteuse Katy Perry, ne faisant rien d’autre que de se tenir dans une robe à fleurs qu’elle n’avait en fait jamais portée. Indomptée, Spring a justifié son reportage en prime time en disant que c’était “un rappel de mettre notre enquête sur les réseaux sociaux à l’épreuve”.

Ce n’est pas non plus la seule histoire qui semble pouvoir être laissée aux tabloïds. Le 17 octobre, BBC Verify a publié une histoire sur une prétendue “vague de cas” impliquant un prétendu médicament appelé Devil’s Breath. L’article expliquait qu’il s’agissait apparemment d’un remède contre le mal des transports, qui pouvait “être administré aux victimes dans la rue, sans qu’elles réalisent qu’elles ont été droguées”. Peut-être que cela peut. Pourtant, Verify a admis qu’il n’y avait “aucune preuve” qu’il avait été administré dans les cas qu’il a examinés, bien qu’il “ait été utilisé dans des vols en Équateur, en France et au Vietnam”. Même s’il avait été utilisé en Grande-Bretagne, cela aurait été “difficile à établir”.

Parfois, Verify « prouve » même des choses que personne ne conteste sérieusement. Un exemple est survenu le 7 septembre, lorsque l’organisation a publié des images montrant qu’Israël avait construit une nouvelle route le long de la frontière entre Gaza et l’Égypte. Trois semaines plus tard, elle a analysé des vidéos de la frappe aérienne qui a tué Hassan Nasrallah à Beyrouth. Le fait que des panneaux solaires aient été vus tournés vers le bâtiment bombardé suggérait que l’attaque venait du sud : en d’autres termes, d’Israël. Qui l’aurait cru ?

Combiné avec ces titres monumentaux — même une simple histoire sur les inondations en Libye impliquait une douzaine de membres du personnel — et que la facture salariale de 3,2 millions de livres commence à sembler étrangement élevée. En effet, Verify pourrait coûter à la BBC encore plus que cela. Nonobstant l’accent mis par l’unité sur la transparence, lorsque nous avons demandé à la corporation des informations sur le reste de son budget, pour des coûts tels que les voyages et les logiciels OSINT, une porte-parole a déclaré qu’ils n’étaient pas disponibles car ils sont « comptabilisés comme faisant partie du budget global de BBC News ».

Une telle munificence pourrait avoir moins d’importance si la BBC baignait dans l’argent. En l’état, la corporation est sérieusement à court d’argent, une situation qui a obligé les responsables à annuler certaines de ses émissions les plus respectées. Newsnight, par exemple, est maintenant une ombre de ce qu’elle était, dépouillée de reportages filmés et d’enquêtes. HARDtalk, un programme d’interviews approfondies, disparaît également, malgré le fait qu’il soit diffusé pour la première fois en 1997. Avec ces 130 licenciements, un haut responsable de la BBC est sans surprise contrarié par l’accent apparent de la corporation sur BBC Verify, surtout lorsqu’il soupçonne qu’il s’agit du « bébé » de Deborah Turness. “Parce qu’elle est la responsable des informations, cela ne peut être déclaré un succès”, explique-t-il. “Son triomphe est prédestiné.” Cela n’aide guère, ajoute l’initié, que d’autres sections de BBC News doivent en fait corriger des histoires beaucoup moins souvent que Verify — même s’ils « ne présument pas d’être plus véridiques que quiconque ».

Les choses ne semblent pas prêtes à changer à l’avenir. Fin octobre, quelques jours seulement après que le directeur général de la BBC, Tim Davie, a prononcé un discours sur la menace croissante de la « désinformation » provenant de puissances étrangères, la corporation avait ordonné à quatre de ses correspondants étrangers les plus expérimentés de revenir en Grande-Bretagne pour économiser de l’argent. Tous avaient des années d’expérience, soutenus par des compétences en langues étrangères, dans le reportage sur des régimes autoritaires, y compris la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Maintenant, cependant, ils avaient été informés de couvrir les nouvelles en Grande-Bretagne.

Au sein de la BBC, la nouvelle a été accueillie avec consternation. The Times a cité un membre du personnel disant qu’ils avaient été « informés de revenir à un moment où la quantité de propagande à laquelle nous sommes confrontés est incroyable. Aucun d’eux ne coûte très cher et stratégiquement, cela n’a pas de sens quand on regarde les grandes histoires qui se profilent. » Mais dans la nouvelle BBC, il semble que le reportage sur le terrain, luttant pour atteindre la vérité, est destiné à être remplacé par l’analyse de vidéos tournées par des amateurs sur des téléphones portables — tout réalisé par BBC Verify à Londres.

Certes, la corporation reste clairement optimiste quant à l’unité.

Nous avons demandé à la BBC de commenter tout ce qui est dans cet article. Sa porte-parole nous a dit : « Par leur nature même, les histoires de BBC Verify sont riches en faits et en détails sur des sujets controversés qui peuvent parfois nécessiter des clarifications et des mises à jour, et occasionnellement des corrections, que nous faisons de manière ouvertement transparente. Souvent, les articles sont mis à jour pour montrer notre travail au public — leur montrant comment les histoires évoluent à mesure que de nouvelles informations apparaissent. Nous ne reconnaissons pas les calculs erronés qui tentent de décrire les articles mis à jour avec des travaux transparents comme des articles corrigés.

« Nous sommes fiers du travail vital que BBC Verify accomplit, et notre recherche d’audience montre que les gens apprécient cette offre et recherchent activement les histoires de BBC Verify pour les aider à comprendre les événements. »

Concernant la fausse affirmation selon laquelle les victimes de l’attaque contre la voiture pendant les émeutes étaient d’origine asiatique, la porte-parole a déclaré : « L’histoire a utilisé une gamme de technologies, des rapports sur le terrain et les réseaux sociaux pour reconstituer comment la violence a escaladé dans le Humberside ce jour-là. Lorsque nous avons pris connaissance des nouvelles informations, nous avons rapidement et de manière transparente modifié l’histoire. Nous maintenons que l’histoire est un compte rendu précis de ce qui s’est passé. »

Quant à l’article maintenant supprimé sur l’assurance automobile « raciste », la porte-parole a déclaré que « nous avons été transparents en disant que cette histoire ne respectait pas nos directives éditoriales normales et pourquoi nous avons retiré l’article ». Elle a également défendu le rapport affirmant qu’Israël avait massacré des Gazaouis lorsqu’ils ont essayé de se procurer de la nourriture, malgré le fait qu’il s’appuyait sur une seule source ayant travaillé pour une chaîne de télévision pro-Iran. « Le fait, » a-t-elle dit, « qu’une personne ait exprimé une opinion sur les réseaux sociaux ne la disqualifie pas automatiquement de donner un témoignage oculaire. »

Tout le monde au sein de la corporation n’est pas aussi optimiste. Notre informateur de la BBC a été peu impressionné par ces commentaires, disant qu’il était consterné que même lorsque Verify avait admis que des éléments fondamentaux de grandes histoires étaient faux, ils étaient néanmoins restés en ligne. Comme il le dit : « C’est trompeur et malhonnête. »

Au-delà des finances, des questions sur l’unité demeurent sûrement. En parcourant notre analyse des histoires sur le site de BBC Verify, il est difficile d’éviter l’impression qu’elle est sélective dans ses cibles : preuve, peut-être, d’un certain biais à gauche. Elle n’examine pas, par exemple, les affirmations faites par le Hamas avec la même fréquence et rigueur qu’elle applique à Israël. Pendant les élections au Royaume-Uni, en attendant, elle a rejeté le manifeste de Reform UK en disant que ses promesses avaient été décrites comme impossibles par des « experts », des « économistes » et des « analystes » — sans en nommer ou en citer aucun. Comme cela a été noté la semaine dernière, en attendant, elle n’a pas réussi à mesurer le Budget, et les augmentations d’impôts qu’il contenait, par rapport aux promesses du Parti travailliste pendant l’élection.

Surtout lorsque la corporation doit réduire ses dépenses ailleurs, il n’est guère surprenant que Cohen reste sceptique. « À un moment où la BBC doit supprimer des emplois et économiser beaucoup d’argent, » conclut-il, « le bilan de BBC Verify semble très difficile à justifier. »