On ne peut pas avoir de pays sans frontières. Il est possible d’avoir un pays où le gouvernement impose l’endoctrinement sexuel des enfants, pratique le blacklisting et persécute les opposants politiques — mais ce pays ne sera pas celui des États-Unis auxquels nous appartenons en tant que citoyens.

On dit que même le libéral le plus convaincu changera d’avis lorsque la pierre traversera la fenêtre. Mais cette pierre a frappé il y a un an, et les Juifs américains ont blâmé les victimes pour avoir préféré l’existence à l’annihilation.

Pendant 2 000 ans, nous, Juifs, n’avons pas eu de pays. Nous avons survécu en nous soumettant aux diverses contraintes imposées par les gouvernements qui nous ont (par intermittence) permis de vivre ; et lorsque ces contraintes se sont assouplies (dans une certaine mesure), nous l’avons considéré comme une bénédiction. Et nous avons voté, par exemple, pour Franklin Roosevelt, « un ami de l’homme de travail », dont l’administration a renvoyé des milliers de Juifs immigrants potentiels vers la mort dans les fours.

Nous avons grandi avec la calomnie de la « culpabilité juive » — l’idée que les Juifs étaient, d’une manière ou d’une autre, les enfants du péché originel, et que seule l’expiation par de bonnes œuvres et une dévotion à tout ce qui se revendique comme justice sociale pouvait les libérer.

Mais l’anxiété juive ne découle pas d’un manque de compassion, elle provient d’un manque de judaïsme. Nous ne pouvons pas échapper à « l’empreinte chaude de Dieu » sur nos cœurs. Si nous en avions la possibilité, nous nous serions assimilés il y a des millénaires.

« Je suis juif mais pas tant que ça », ou « je ne suis pas observant », ou encore « je méprise cet homme, Netanyahu », sont les propos de ceux qui fuient, prêts à voter pour leur propre annihilation plutôt que de confronter leur judaïsme.

Mais qu’est-ce que ce judaïsme ? Chacun doit, bien sûr, y répondre pour lui-même. La Torah est un guide traditionnel ; ses conseils, ses restrictions et ses contradictions, ainsi que la manière dont nous les appréhendons, sont sans doute plus productifs et rationnels que les absurdités des médias traditionnels.

Le monde est corrompu, et cela a toujours été le cas, car la nature humaine l’est. La Bible enseigne que c’est parce que nous nous sommes éloignés de Dieu ; les médias, eux, imputent la corruption à Donald Trump et aux républicains déplorables.

Et pourtant, le Parti démocrate et son chaos ont été vaincus par nos concitoyens.

Le slogan du Mouvement pour les droits des homosexuels, « Nous sommes ici, nous sommes queer, habituez-vous à cela », contient une sagesse profonde. L’antisémitisme n’est pas le problème des Juifs, mais celui de nos adversaires.

À mes camarades, vous pouvez être fiers d’être Américains. Soyez-le, et vous serez, ensuite, fiers d’être Juifs.