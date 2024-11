À l’approche de l’université, les femmes présentées comme les victimes de la société ne semblaient pas si mal loties. L’écart entre l’inscription à l’université, qui se creusait depuis des décennies, a explosé — 3,1 millions de femmes américaines sont entrées dans l’enseignement supérieur que d’hommes d’ici 2021. Ce n’est même pas seulement un écart d’éducation béant. Dans de nombreuses villes américaines, les jeunes femmes devancent les hommes en termes de revenus.

Et de nouveaux vices semblent particulièrement toucher cette foule. La récente légalisation de la marijuana et des paris sportifs en ligne dans de nombreux États a alimenté un taux d’addiction à la marijuana à haute puissance et aux jeux d’argent en ligne en forte hausse chez les jeunes hommes. D’autres habitudes compulsives plus traditionnelles, telles que les jeux vidéo et la pornographie, touchent également les jeunes hommes bien plus que les femmes.

Le temps perdu et les économies perdues, aggravés par une existence profondément solitaire, peuvent également conduire à des décès par désespoir. Le taux de suicide chez les jeunes hommes a triplé depuis 2000, selon une nouvelle étude publiée cette semaine. Dans certaines communautés, l’attrait magnétique de la violence nihiliste et du crime organisé a un attrait particulier.

Dans les générations précédentes, les jeunes hommes en quête de contenu transgressif et d’expression libre avaient de nombreuses options sûres. Il y avait d’innombrables sources de magazines audacieux comme VICE, ou des comiques grivois de fin de soirée se moquant des doubles standards et des absurdités qui nous entourent. Cela a changé en moins d’une décennie. VICE s’est transformé en une ferme à clics libérale et s’est ensuite mis en faillite alors que des accusations internes de bigoterie le déchiraient, tandis que des comédiens étaient annulés pour des blagues « problématiques ».

La recherche d’idées interdites et de discussions sur le crime de pensée s’est presque entièrement déplacée vers des endroits comme le podcast de Joe Rogan. C’est désormais l’une des émissions les plus populaires de tous types dans le pays. Avec plus de 11 millions d’auditeurs hebdomadaires, l’émission est l’endroit où vont les jeunes hommes s’ils veulent entendre des discussions critiques avec des penseurs indépendants.

Il n’y a pas longtemps, l’émission de Rogan était accueillie par des personnes extérieures de tous types. Ayant précédemment accueilli Bernie Sanders pour une discussion réfléchie sur la corruption politique, Rogan a rapidement soutenu la candidature de 2020 du socialiste à la présidence.