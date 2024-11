Pour citer Orbán, de nombreux Géorgiens semblent heureux de ne pas laisser leur pays devenir une « deuxième Ukraine » — tout en poursuivant également un agenda « multipolaire » ailleurs, notamment en s’associant à la Chine pour construire un port stratégique sur la mer Noire. Malheureusement, il semble que l’Occident ait d’autres plans. En effet, Washington et ses alliés semblent appliquer le même manuel à la Géorgie qu’ils l’ont fait pour l’Ukraine. Tout comme dans la période précédant le coup d’État de 2014 à Kyiv, ils nient d’abord la légitimité du gouvernement élu, l’accusant d’être un pion russe. À partir de là, ils utilisent des « ONG » financées par l’Occident pour mobiliser la minorité pro-UE contre le gouvernement, tout en poussant également pour des sanctions. Si le gouvernement ne cède toujours pas à la pression, ils essaieront de passer à la phase suivante : des troubles au parlement et dans les rues ; une répression policière espérée ; et finalement le renversement du gouvernement et l’apparition d’une alternative pro-occidentale amicale.

Certainement, des think tanks influents de la politique étrangère occidentale prédisent déjà exactement ce scénario. Dans un récent article, le Conseil atlantique a soutenu que « l’élection parlementaire de 2024 en Géorgie est entrée dans sa phase de ‘Maidan’ » — et que les gouvernements occidentaux doivent « soutenir le peuple géorgien tant dans la période immédiate à venir que sur le long terme ». Les objectifs de l’establishment de l’OTAN ne pourraient pas être plus clairs.

Cependant, dans les faits, fomenter un « coup » à la ukrainienne en Géorgie pourrait s’avérer difficile. C’est en partie parce que la plupart des Géorgiens sont déterminés à éviter ce résultat, et en partie parce que Kobakhidze a « protégé » le pays contre un coup d’État depuis un certain temps. En mai, par exemple, le gouvernement a adopté la loi sur la « Transparence de l’influence étrangère », exigeant que toute ONG recevant 20 % ou plus de son financement de sources extérieures doit s’enregistrer comme « poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère ». L’UE et les États-Unis ont accusé le projet de loi d’être un signe du « recul démocratique » et de la « russification » de la Géorgie — et ont même imposé des sanctions. Des manifestations ont suivi, dont certaines ont été rejointes par des politiciens occidentaux, alimentant encore la polarisation politique du pays.

Cependant, comme le souligne à juste titre le gouvernement géorgien, des variations de sa soi-disant loi sur les « agents étrangers » existent déjà à travers l’Occident. Pas moins frappant, il existe de nombreuses preuves que les ONG jouent un rôle néfaste dans la politique du pays : c’est juste qu’elles poursuivent des agendas pro-occidentaux. D’une part, il y a les chiffres bruts. Bien que des données fiables soient difficiles à trouver — ce qui fait partie du problème — il y a environ 30 000 ONG en Géorgie. C’est un nombre énorme pour un pays de moins de quatre millions d’habitants. Ensuite, il y a la question du financement. La plupart des œuvres de charité de la Géorgie sont financées par les États-Unis, l’UE et d’autres institutions « philanthropiques », notamment les Open Society Foundations de George Soros.

Et bien que ces organisations variées se concentrent officiellement sur des sujets inoffensifs tels que la démocratie et les droits de l’homme, il n’est un secret pour personne que les gouvernements occidentaux les utilisent pour promouvoir leurs propres intérêts, y compris le changement de régime. Les ONG financées par l’Occident, par exemple, ont joué un rôle clé dans la promotion de plusieurs « révolutions de couleur » au début des années 2000. Cela impliquait principalement des manifestations non violentes, menant rapidement à des changements de gouvernement pro-occidentaux : notamment dans des États post-soviétiques comme l’Ukraine (2004-5), le Kirghizistan (2005) et même la Géorgie elle-même (2003).

Il est révélateur à cet égard que Victoria Nuland, l’ancienne diplomate américaine qui a joué un rôle clé dans le coup d’État de 2014 en Ukraine, vient de rejoindre le conseil d’administration de la National Endowment for Democracy (NED) : l’un des acteurs clés de l’ONG-isation de la politique étrangère américaine. Pas étonnant que Bidzina Ivanishvili, l’un des principaux fondateurs de Georgian Dream, ait récemment décrit la classe des ONG comme une « pseudo-élite » nourrie par des étrangers, et fondamentalement embarrassée par son propre pays. Il est sûrement révélateur aussi que les politiciens d’opposition géorgiens soient souvent interviewés avec des drapeaux de l’UE, des États-Unis et de l’OTAN en arrière-plan.

Il est clair, en résumé, que la panique morale autour de la loi « agent étranger » de la Géorgie avait peu à voir avec la démocratie. En réalité, comme le dit l’historien Bryan Gigantino, les pays occidentaux craignent que cette règle ne les prive de « leviers importants » dans la politique intérieure et étrangère du pays. Samantha Power, responsable de l’USAID, a essentiellement admis autant lorsqu’elle a déclaré que la loi « menace gravement l’avenir euro-atlantique de la Géorgie ».

C’est peut-être l’aspect le plus hypocrite du récit occidental sur des endroits comme la Géorgie. Quoi qu’il en soit de l’« influence étrangère » de la Russie — et elle existe sûrement — celle de l’Occident est de loin plus grande. Plus précisément, il est parfaitement naturel pour un pays comme la Géorgie, qui se trouve à la frontière entre l’Europe et l’Asie, d’exploiter la « multipolarisation » en cours de la politique mondiale et d’accroître sa propre autonomie. Étant donné l’influence en chute libre de l’Occident, des tentatives maladroites de perturber ce processus de manière forcée ne feront que rapprocher encore plus les Géorgiens des bras de la Russie et de la Chine.

Et tandis que l’avenir de Tbilissi reste indécis, cela dépasse de loin le simple problème géorgien. Après tout, quelque chose de similaire se produit maintenant en Moldavie. Là aussi, les récentes élections ont révélé un électorat profondément divisé. Tout aussi important est le rôle des ONG occidentales et financées par l’Occident dans ce pays. Par exemple, divers députés du parti au pouvoir pro-occidental, et même le président actuel de la Moldavie, ont précédemment participé à des programmes des Fondations Soros. Combiné avec le potentiel de troubles similaires ailleurs dans la sphère post-soviétique, il est clair que le rêve géorgien pourrait encore devenir un cauchemar dans toute la région.