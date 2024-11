« Plutôt que de se concentrer sur le traitement de leurs patients de manière réfléchie et professionnelle, les médecins seront plutôt poussés à simplement atteindre des objectifs. »

Il suffit d’un faux pas et la réputation d’un hôpital sera ruinée — tableau de classement ou pas. Ni les soins aux patients ne sont la seule préoccupation ici. Entre le manque de personnel et l’épuisement professionnel, les professionnels de la santé opèrent sous une immense pression. La perspective de voir leur lieu de travail « nommé et honteux » en tant qu’hôpital « en échec » ne fera qu’aggraver ces pressions, menant inévitablement à un exode de talents du service de santé. Il y a d’autres dangers de second ordre ici aussi. Considérez, par exemple, ce qui arrivera à l’attrait des lieux avec des hôpitaux « performants », un écart qui élargira inévitablement les divisions sociétales préexistantes encore plus. Pensez-vous que je suis paranoïaque ? Regardez simplement comment les tableaux de classement des écoles sont désormais liés aux prix de l’immobilier.

Tout aussi important, l’initiative de Streeting risque de créer des opportunités pour les vautours de la santé privée. Le précédent de l’industrie des prisons privées, où des entreprises à but lucratif ont saisi les lacunes des prisons publiques, est un conte d’avertissement ici. Si la politique des tableaux de classement du gouvernement crée la perception d’un NHS « à deux vitesses », avec des hôpitaux « réussis » prospérant et des hôpitaux « en échec » s’effondrant, cela pourrait fournir la justification parfaite pour une expansion des soins de santé privés. Il va sans dire qu’un tel mouvement minerait les fondements mêmes sur lesquels repose l’NHS, et condamnerait des millions à la bouillie permanente du sous-financement. Ensuite, il y a la question de savoir comment vous construiriez même un tableau de classement qui vaille son nom. Comme l’a justement noté le Collège royal de médecine d’urgence (RCEM), les comparaisons simplistes sont particulièrement difficiles étant donné que les hôpitaux sont désormais fusionnés en trusts multi-sites.

Pour être clair, je ne prétends pas que les classements de ligue ne sont jamais appropriés — que ce soit dans le secteur de la santé ou ailleurs. Les universités, après tout, sont classées depuis longtemps. Mais le fait est que ces décisions sont basées sur une gamme limitée de facteurs. Les hôpitaux et les organismes de santé, sans parler des communautés dans lesquelles ils se trouvent, sont clairement beaucoup plus complexes. Regardez les chiffres : 45 500 personnes par jour visitent les services d’urgence des grands hôpitaux en Angleterre. Et bien qu’Alan Milburn ait réussi à réduire les listes d’attente du NHS pendant son mandat en tant que secrétaire à la santé durant les années de New Labour, la liste d’attente actuelle tourne autour de 7,7 millions.

Cette immense échelle souligne le problème fondamental des propositions de Streeting. En fin de compte, les problèmes auxquels le service de santé est confronté ne peuvent pas être résolus par des outils de gestion de performance superficiels. Des améliorations significatives et durables nécessiteront plutôt une approche globale et fondée sur des preuves, qui donne du pouvoir au personnel de première ligne ; investit dans l’infrastructure et la formation ; et aborde les déterminants sociaux de la santé. Plutôt que cette initiative malavisée, le gouvernement devrait concentrer ses efforts sur des politiques qui mettent le personnel en premier. Toute réforme qui ne reconnaît pas leur expertise et ne renforce pas leur leadership est vouée à l’échec.

Au-delà de ce principe général, que pourrait faire spécifiquement le secrétaire à la santé ? Améliorer les soins sociaux est un bon début. Mais pour cela, Streeting doit comprendre ce que les organismes du NHS ont en matière de provision de soins sociaux — puis l’associer à des stratégies pour sortir les patients des services surchargés, notamment en renforçant les mesures préventives concernant l’obésité et d’autres maux sociaux. L’essentiel, en tout cas, est de comprendre les hôpitaux comme les organisations locales qu’ils sont sans aucun doute : un hôpital dans le Surrey ne peut clairement pas être comparé à un autre à Rochdale.

Streeting doit également mettre fin à la ruée vers les créneaux de médecins généralistes à 8 heures, un phénomène finalement provoqué par des systèmes de prise de rendez-vous téléphoniques et en ligne lents. Nous avons également besoin de penser de manière créative à comment inciter les gens à éviter les services d’urgence, sauf dans les cas les plus critiques. Pourquoi les organismes et les autorités locales ne considèrent-ils pas la santé comme une véritable priorité, en particulier dans les zones plus pauvres où les hôpitaux font face à une crise de bien-être qui va bien au-delà des urgences ? Faire tout cela, cela va sans dire, et le ministère de la santé pourrait enfin empêcher le personnel de partir, tout en renforçant à la fois les soins et le moral des travailleurs.