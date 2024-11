Une nation en tourmente. Une économie en mutation. Une classe dirigeante pataugeant dans la prodigalité, et un public de plus en plus dégoûté par une élite déconnectée du peuple. La réponse ? Un brillant outsider, un magicien financier et un étranger, capable de remettre de l’ordre dans les finances nationales, et peut-être aussi de recadrer les bureaucrates complaisants. Je parle, bien sûr, de la France de l’Ancien Régime, à la veille de la Révolution. Ou peut-être suis-je en train de décrire l’Amérique de 2024. À un degré remarquable, après tout, la promesse de Donald Trump de bousculer le consensus moribond de Washington présente des parallèles frappants avec Louis XVI et Versailles dans les années 1780, époque où la variole frappait encore les esprits.

Car tout comme Trump semble avoir trouvé en Elon Musk la solution aux maux de l’Amérique — autodidacte, sud-africain et co-responsable du tout nouveau Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE) — le monarque français de l’époque avait, lui aussi, trouvé son outsider : Jacques Necker. À première vue, il est évident que l’économiste genevois corpulent, vêtu de redingotes et guidé par une morale éclairée, semble aussi éloigné de Musk que l’on puisse imaginer. Mais dans son parcours personnel, et dans son incapacité finale à résoudre les problèmes profonds et systémiques de la France, Necker pourrait bien offrir des leçons utiles à son homologue du Nouveau Monde.

Quoi qu’il en soit, les États-Unis ont une liste de défis à relever. En dehors des problèmes qui se trouvent au-delà de ses frontières — de l’OTAN à la Chine, en passant par le bain de sang au Moyen-Orient — la situation intérieure est tout aussi préoccupante. La polarisation politique massive, un recrutement militaire en chute libre, et un budget de défense qui soit stagne, soit est en baisse lorsqu’on le corrige en fonction de l’inflation. Puis il y a ce nombre croissant d’Américains qui ont simplement l’impression que le pays prend une mauvaise direction. À cela s’ajoute une situation économique catastrophique : l’Amérique est complètement fauchée, le gouvernement devant emprunter des sommes de plus en plus importantes juste pour garder les lumières allumées. Il y a deux ans, environ 10 % des revenus fédéraux étaient consacrés au paiement des intérêts. Aujourd’hui, ce pourcentage avoisine les 23 %, soit près d’un quart des recettes totales du gouvernement fédéral, un chiffre qui ne cesse d’augmenter.