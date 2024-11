Alors que la participation des femmes à l’éducation et à l’emploi a augmenté, le ressentiment des hommes a également augmenté. Les taux de violence domestique sont alarmants , et les normes de beauté féminine dans le pays sont si sévères que la « beauté coréenne » est devenue une exportation internationale, caractérisée par des routines épuisantes (et coûteuses) en plusieurs étapes. Les femmes sont désirées mais aussi méprisées : l’insulte kimchinyeo (« salope au kimchi ») suggère que les femmes sont des parasites gâtés et matérialistes cherchant à vivre aux dépens des hommes. Il n’est donc pas surprenant qu’une minorité de femmes soit attirée par un rejet drastique des hommes.

Il existe quatre principes simples dans le mouvement 4B de la Corée du Sud. Ce sont tous des refus, puisque le « B » signifie « bi », ce qui veut dire « non » en coréen. Pas de mariage hétérosexuel (bihon). Pas d’accouchement (bichulsan). Pas de rendez-vous avec des hommes (biyeonae). Pas de relations sexuelles avec des hommes (bisekseu). Les adhérents sont tous des objecteurs de conscience dans les guerres sexuelles. À son extrême, les partisans du mouvement (qui a émergé vers 2015) coupent même les liens avec des amis et des membres de la famille masculins.

Mais lorsque les femmes 4B proclament leur indépendance, cela est également reçu avec hostilité. Les femmes qui signalent visiblement leur désintérêt pour les hommes en se coupant les cheveux et en rejetant le maquillage sont soumises à des abus et du harcèlement ouverts. En 2016, un homme a poignardé une femme à mort dans des toilettes publiques à Séoul et a dit à la police qu’il l’avait fait « parce que les femmes m’ont toujours ignoré ». (La police a refusé de prendre le coupable au mot et de le traiter comme un crime de haine.) Cela, bien sûr, ne fait que valider l’approche des femmes 4B.

« Trump s’est positionné comme un défenseur des valeurs masculines traditionnelles. »

Dans une culture patriarcale pesante, les femmes coréennes choisissent de plus en plus de ne pas se marier et de ne pas devenir mères : le pays a le taux de natalité le plus bas au monde, avec une moyenne de moins d’un enfant par femme en âge de procréer. Et 65 % des femmes coréennes (48 % des hommes coréens) disent qu’elles ne veulent aucun enfant. Donc, bien qu’il soit très probable qu’il y ait plus de femmes affirmant suivre 4B que de femmes le faisant réellement, il y a encore plus de femmes dont la vie reflète au moins certains des refus fondamentaux du mouvement.

Dans ce contexte, il est plus difficile de voir 4B comme une forme perverse d’extrémisme féministe. Au contraire, c’est la frange utopique d’une situation où les relations entre les hommes et les femmes se sont effondrées de manière si calamiteuse que la survie future de la nation est en doute : 4B représente un idéal d’existence exclusivement féminine, où la violence masculine et l’exploitation sexuelle et domestique peuvent être éliminées simplement en se débarrassant des hommes qui font ces choses. Pas seulement l’évitement des hommes, mais la création d’un monde parallèle par et pour les femmes.