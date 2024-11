Cependant, le moment de la publication de The Serviceberry pour un public britannique — il a coïncidé avec la descente des populistes en casquette plate sur la capitale — est providentiel, car il éclaire si parfaitement les intérêts polarisés qui se disputent l’environnement politique et réel. Bien que loin d’être des compagnons naturels à première vue, Wall Kimmerer et les agriculteurs britanniques lancent tous deux des cris de mécontentement contre les futilités métropolitaines dans leurs palais d’acier et de verre. Pour notre botaniste maladroite, elle propose d’élargir la coutume amérindienne des potlatches, ou cérémonies de don (dans lesquelles les serviceberries, le fruit de l’arbre shadbush, sont souvent échangés) afin que plutôt que d’accumuler des ressources, nous les stockions «dans le ventre de mon frère». L’ennemi de l’essai est sans visage, des conglomérats pétroliers multinationaux. Les agriculteurs représentent notre propre mythologie rurale, celle de l’homme de la campagne aux joues rouges — protégeant non seulement un moyen de subsistance mais une partie de notre patrimoine contre un gouvernement travailliste malveillant et désespérément urbain qui ne connaît que la politique de l’envie. Dans chaque cas, la campagne est défendue comme le lieu de la réalité et du bon sens ; la ville est le lieu de la décadence, de la cupidité et de l’égarement.

Il vaut la peine de se demander quel genre de personne pourrait lire cela sans grimacer — parce que, si l’influence de Wall Kimmerer sur des leaders de la pensée écologique tels que Caroline Lucas et Jane Goodall est un indice — ses fans sont nombreux. Une explication de la tolérance de ses disciples pour le sucré est qu’ils sont principalement américains. La semaine après que des milliers de fermiers britanniques en Barboures se soient rendus à Whitehall pour protester contre les changements de l’impôt sur les successions de Rachel Reeves, le ton de notre propre culture rurale ne pourrait pas être plus différent de celui de Wall Kimmerer, dans lequel elle considère, en échange d’une charge de baies données par un voisin, «offrir une chanson de remerciement qui envoie de l’appréciation dans le vent». Pendant ce temps, à Londres, les légions de sosies de Jeremy Clarkson, dirigées par le grand homme lui-même, ont présenté un front pragmatique, robuste et masculin contre les intellectuels déconnectés de Westminster. Personne dans cette équipe ne passe ses journées à communier avec les rouges-gorges locaux, «en se remplissant la bouche de baies et en gloussant de bonheur».

Le soleil est la source d’énergie dans «l’économie de la nature», écrit Robin Wall Kimmerer, botaniste passionnée et penseuse professionnelle de la nation amérindienne Potawatomi. Elle consacre son dernier livre The Serviceberry, suite à la sensation de 2013 Braiding Sweetgrass, à proposer une alternative au «capitalisme cannibale» sous la forme d’une «économie de don humain» qui promet de corriger les injustices morales et environnementales de l’homme économique rationnel d’Adam Smith. Et dans l’économie réelle, demande-t-elle, quelle est notre version du soleil ? «Peut-être que c’est l’amour.»

Contrairement à la légion furieuse de fermiers de Clarkson, et à Wall Kimmerer elle-même avec ses «doigts tachés de jus de baies», les fans célèbres de Wall Kimmerer semblent avoir plus en commun avec ces élites urbaines sans visage. Cela inclut des petits agriculteurs peu connus comme Emma Watson, Natalie Portman et l’auteure de Eat, Pray, Love, Elizabeth Gilbert. Mais la chose cruciale à propos de The Serviceberry est que ses lecteurs ne sont pas censés posséder, ou avoir déjà vu, une truelle. Cet essai est une invitation à fantasmer, pas à cultiver. Tout le swooning autour du dernier livre de Wall Kimmerer, Braiding Sweetgrass, a été généré par des rêveurs urbains dont les ongles étaient plus susceptibles de porter un vernis brillant de Chanel vernis qu’une teinte sale de terre locale. L’auteure elle-même est très sympathique et connaît clairement son sujet — mais il vaut la peine de se demander quel est le but de tout cela lorsque ses lecteurs sont probablement en train de glisser ses livres reliés dans leurs paniers chez Wholefoods avant de filer à Putney dans leurs 4×4 gourmands en essence. Peut-être que je suis peu charitable, mais «la vie organique» est devenue plus une esthétique qu’un engagement et on se demande, surtout compte tenu du manque de politique solide dans cet essai, si sa vagueur imprégnée de paix et d’amour est si commercialisable parce que elle ne remet pas en question les réalités actuelles des lecteurs. Ces fans sont prêts à emmener leur progéniture cueillir des citrouilles dans une ferme, et pourraient même échanger leur chaudière à gaz contre une pompe à chaleur, mais il y a des limites. Ce qu’ils veulent vraiment, c’est se sentir bien à ce sujet.

Les écrits de Wall Kimmerer sont intéressants et, par moments, engageants. Sa présence dans l’essai est celle d’une botaniste exaspérée qui, face à des énigmes de la théorie économique — qui n’est pas son domaine naturel, selon ses propres mots — s’en va plutôt cueillir des baies. Il y a une certaine, peut-être involontaire, comédie dans cela. Wall Kimmerer passe beaucoup de temps à donner des conférences, et la moitié de l’effort de ces rencontres semble consister à y insérer du sentimentalisme. Lors d’une de ces interventions dans une « grande université prestigieuse », elle suggère de changer le nom du Collège des ressources naturelles en « Département des dons terrestres ». D’accord, on a compris Robin.

Il y a aussi une sorte de comédie triste dans la manière dont le concept de Wall Kimmerer d’une économie mondiale fondée sur la générosité et l’amour est toujours contrecarré par la réalité épineuse que certaines personnes sont, en fin de compte, juste un peu trop égoïstes pour que cela fonctionne jamais. Elle décrit un stand de ferme gratuit où des produits supplémentaires sont laissés à disposition de quiconque souhaite en prendre. Au final, quelqu’un prend le stand lui-même. Wall Kimmerer reconnaît que « les tricheurs qui violent la confiance » sont un point de friction dans le modèle de « l’économie du don » — mais insiste sur le fait que « l’action collective, la confiance et la coopération » peuvent empêcher cela de se produire comme alternative à l’intervention de l’État. Maintenant, je n’ai jamais été à Syracuse, New York, où cette auteur vit en paix avec ses voisins, échangeant des « zukes » (courgettes, pour vous et moi) et « demandant aux plantes leur guidance ». Mais ayant vécu à Londres pendant quelques années, et en lisant les signes d’un déclin croissant dans la manière dont les gens se comportent dans la rue — crachats, uriner, jeter des déchets, harceler, agresser — cela a progressivement érodé ma croyance d’adolescent en la bonté essentielle des gens. Si vous laissez votre vélo déverrouillé, il disparaîtra. Si c’est un vendredi ou un samedi soir, les gens laisseront des bouteilles de bière à moitié pleines dégoulinant sur les sièges du métro pour que les employés de TfL les nettoient le matin. Et si vous laissez de beaux légumes à disposition des gens pour qu’ils les prennent gratuitement, un égoïste viendra voler le stand.