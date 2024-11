Dans la mesure où le mouvement éphémère de Kamala Harris avait un thème cohérent, il s’agissait de revenir à ce moment dans les années soixante-dix, lorsque l’élan pour le progressisme social s’est arrêté, et d’essayer de relancer la machine. Il semblait providentiel que Harris soit montée au sommet du parti peu après que la Cour suprême ait annulé Roe v. Wade, et qu’elle ait fait des droits à l’avortement la seule question substantielle de sa campagne présidentielle. Mais l’attaque de Harris contre Biden lors du débat de 2019 est peut-être encore plus révélatrice. Harris n’était en réalité pas en faveur du transport scolaire — qui avait été profondément diviseur parmi les libéraux et était essentiellement devenu lettre morte après une décision de la Cour suprême en 1974 — mais elle estimait qu’il était crucial de porter la torche. Elle symbolisait la cause progressiste perdue, qui pouvait enfin avancer.

Ailleurs dans l’aile progressiste du parti, l’accent n’était pas tant mis sur 1973 ou 1974 mais sur 1980. Bernie Sanders a mené ses deux campagnes pour la Maison Blanche sur la notion que les États-Unis avaient pris un tournant catastrophiquement erroné avec l’élection de Reagan. Ce tournant a débranché un système social-démocrate et a ouvert la voie à une ère de capitalisme effréné et d’inégalité rampante. Sanders, dans divers discours et déclarations, a été complètement explicite sur sa chronométrie politique. « Au cours des 40 dernières années, il y a eu un transfert massif de richesse de la classe moyenne et des familles ouvrières vers les personnes les plus riches d’Amérique », a-t-il écrit en 2021. En 2014, dans ce qui deviendrait son argumentaire de campagne standard, Sanders a déclaré : « Nous avons beaucoup à apprendre des gouvernements socialistes démocratiques qui ont existé dans des pays comme le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège. » Le point est que les pays scandinaves n’ont jamais emprunté la voie réaganienne/thatchérienne.

Il peut sembler surprenant alors que Joe Biden — le méchant coincé de la présentation de Kamala Harris — ait fini par, tout en étant en fonction, adopter une grande partie de la rhétorique et de la perspective de Sanders. En annonçant son Ordre Exécutif de 2021 sur la Concurrence, le langage de Biden était pur Sanders. « Il y a quarante ans, nous avons choisi le mauvais chemin à mon avis, en suivant la philosophie erronée de personnes comme Robert Bork, et nous avons réduit l’application des lois pour promouvoir la concurrence », a déclaré Biden depuis la Maison Blanche. « Nous sommes maintenant 40 ans dans l’expérience de laisser les grandes entreprises accumuler de plus en plus de pouvoir… Je crois que l’expérience a échoué. »

L’adhésion soudaine de Biden à une vision gouvernementale à la Sanders était compréhensible, selon l’avocat antitrust Barry C. Lynn, en termes de mémoire générationnelle. « Je l’admets, c’est un peu drôle d’imaginer Joe Biden comme le gardien de la liberté et de la lumière », a écrit Lynn dans Harper’s. « Mais j’ai aussi longtemps pensé que cela avait un sens. Il est, après tout, parmi les rares politiciens assez vieux pour savoir où les générations précédentes ont caché la clé pour construire une démocratie plus juste et un meilleur avenir commun. »

Et le côté centriste du Parti démocrate, qui abrite Biden, a eu ses propres relations difficiles avec la dysfonction nationale des années soixante-dix. Jimmy Carter, dans son discours de 1979 sur la « Crise de confiance » a mis en termes vifs l’effondrement de la vision de la Grande Société. « Nous avons toujours cru en… le progrès. Nous avons toujours eu la foi que les jours de nos enfants seraient meilleurs que les nôtres », a déclaré Carter. « Notre peuple perd cette foi, non seulement dans le gouvernement lui-même mais dans la capacité des citoyens à servir de souverains et de formateurs ultimes de notre démocratie. »

Il savait que le problème était plus profond que n’importe quel problème individuel. «La menace est presque invisible de manière ordinaire», a-t-il déclaré. «C’est une crise de confiance.» Mais, en termes de politique, ce que Carter a réellement fait a été de commencer le démantèlement de la Grande Société et de préparer le terrain pour le reaganisme. L’historien Richard Aldous a soutenu que Carter peut être considéré comme «le premier reaganiste», introduisant la déréglementation, l’accent sur l’économie de l’offre et les larges réductions d’impôts qui seraient plus tard largement associées à Reagan. Le mode de gouvernance de Carter peut être considéré comme une sorte de deuil pastoral pour la Grande Société alors qu’il était en train de l’enterrer. Cette approche n’a pas fonctionné électoralement, mais elle a pris un nouveau visage dans les années quatre-vingt-dix avec la Troisième Voie de Bill Clinton et son sub rosa embrasse du reaganisme. La différence entre Carter et Clinton était principalement tonale. Carter, par exemple, a commis l’adultère «dans son cœur» tandis que Clinton l’a fait dans la réalité et de manière promiscue ; Clinton a enterré la Grande Société avec enthousiasme là où Carter l’avait fait avec tristesse.