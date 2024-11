Un président démocrate brisé. Un outsider républicain turbulent. Une élection ternie par des turbulences économiques et la violence déstabilisante habituelle au Moyen-Orient. Une campagne de contrastes, de libéraux implacablement négatifs, rejetant leur rival comme extrémiste, et de conservateurs avançant avec un optimisme débordant. Et puis, les résultats : un réalignement dramatique, des circonscriptions traditionnelles abandonnant les démocrates et se dirigeant fermement vers le GOP, et une nation revigorée par une droite réformiste et renaissante.

Je parle, bien sûr, de l’élection de 1980. Bien que je puisse faire référence à 2024. Car dans leur triomphe républicain et leur échec démocrate désolant, les concours sont remarquablement similaires. C’est clair où que vous regardiez, de l’accent mis sur les otages, tantôt en Iran ou à Gaza, à la manière dont Trump et Reagan ont su capter les préoccupations des jeunes et de la classe moyenne, tandis que Harris, comme Carter, s’appuyait sur une invective épuisante (et épuisante) tout en n’offrant rien de plus substantiel.

Ce n’est pas, bien sûr, que cette habile association historique soit uniquement une affaire d’historiens. Au contraire, elle offre des indices sur la manière dont la gauche américaine vaincue pourrait encore renaître. Car tout comme les démocrates ont absorbé les leçons de 1980, réajustant leur message, revenant à la Maison Blanche et dominant finalement la scène politique jusqu’à la première victoire de Trump en 2016 — leurs successeurs modernes doivent également réapprendre les politiques pratiques qui ont rendu leurs prédécesseurs si puissants.