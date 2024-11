Alors que les rapatriés viennent actuellement du Liban voisin, les Syriens pourraient encore revenir de bien plus loin. Mi-octobre, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a exhorté les dirigeants de l’UE à explorer des stratégies pour permettre le retour des réfugiés syriens, alors qu’ils discutaient de l’endurcissement de la politique migratoire du bloc lors d’un sommet à Bruxelles. Avant la réunion, Meloni a souligné la nécessité de travailler avec « tous les acteurs » pour que cela se produise, y compris le régime Assad lui-même. Et bien que l’on parle actuellement de retours « volontaires », certains Syriens craignent déjà que les Européens n’utilisent la coercition — abandonnant commodément leur agenda libéral et condamnant beaucoup d’autres à la disparition ou pire.

Tous les Syriens qui sont revenus du Liban n’ont pas fait face à la colère de Bashar Al Assad de manière aussi directe — pourtant, dans sa pauvreté et son désespoir, Laila est loin d’être seule. Environ 440 000 personnes auraient fui le Liban vers la Syrie depuis qu’Israël a intensifié son offensive militaire en septembre. Comme Laila, la plupart sont des Syriens : environ 1,5 million ont fui le régime Assad pendant la guerre civile sanglante de leur pays. Et, tout comme Laila, ils font maintenant face à un dilemme : soit tenter leur chance au Liban, en évitant les bombes israéliennes, soit retourner chez eux aux mêmes dangers qui les ont forcés à fuir en premier lieu.

Il y a quelques semaines, une réfugiée utilisant le pseudonyme « Laila » a quitté Dahiye, une banlieue du sud de Beyrouth dévastée par les frappes aériennes israéliennes. Elle a fui avec sa famille et a voyagé vers l’est jusqu’à la frontière syrienne, avec juste assez d’argent pour couvrir le trajet. Mais lorsqu’elle a franchi la frontière, au poste de contrôle d’Al-Dabusiyeh, les autorités syriennes ont disparu de force son époux. « Jusqu’à présent, je ne sais pas où est mon mari ni pourquoi ils l’ont pris, » a expliqué Laila dans un message vocal. « Je reste actuellement avec ma famille. Nous sommes tous dans deux chambres. Mes enfants sont malades et je ne peux pas me permettre de leur acheter des médicaments, des couches ou du lait. »

Car la Syrie est loin d’être sûre. Cela est suffisamment clair d’après les chiffres, le Réseau syrien des droits de l’homme (SNHR) rapportant au moins 26 cas de rapatriés qui ont été arrêtés et détenus par les forces gouvernementales. Le rapport de septembre du SNHR a enregistré 206 détentions arbitraires à travers le pays. Cela incluait neuf enfants et 17 femmes, même si presque une douzaine de rapatriés ont également été pris. Les forces gouvernementales, pour leur part, étaient responsables de 128 de ces cas — mais des factions kurdes et islamistes étaient également impliquées.

Ajoutez à cela d’innombrables histoires anecdotiques de torture, d’expulsion et de meurtre, et il n’est guère surprenant que tant de Syriens soient réticents à se diriger vers l’est. Mais qu’en est-il de ceux qui décident de se lancer ? Le voyage en Syrie est lui-même semé de dangers. Beaucoup sont également obligés de voyager à l’arrière de camions de pick-up, ou de lutter à pied pour éviter l’arrestation. Certains rapatriés préfèrent passer par des territoires contrôlés par l’opposition pour éviter d’être arrêtés par les troupes gouvernementales, bien que cela comporte ses propres risques : d’extorsion par des milices d’opposition et des bandits.

S’ils choisissent de revenir par des voies officielles, il y a un coût : 100 $ à la réentrée. « Les gens rassemblent quelques vêtements et objets de valeur, s’enfuient et sont forcés de marcher, » déclare Mohammad Al-Abdullah, directeur de la SJAC. « Rien dans ces retours n’est volontaire, sûr ou digne. Et bien que Damas ait souvent fait des promesses d’amnistie pour les rapatriés, ces règles ne s’appliquent pas à ces milliers de Syriens qui ont été précédemment détenus pour des manifestations politiques pacifiques. Quoi qu’il en soit, Al-Abdallah affirme que le pardon du gouvernement ne peut pas être confiance, décrivant les proclamations d’Assad comme un exercice de relations publiques visant les pays occidentaux désireux de se débarrasser de leurs Syriens.