Pour de nombreuses adolescentes des années 2010, la télé-réalité était tout. Nous avons aiguisé nos dents de la génération Z sur une époque particulièrement désagréable de « réalité scénarisée ». Les producteurs alimentant les répliques, attisant les conflits en coulisses et faisant rejouer aux membres du casting des ruptures devant les caméras sont devenus la norme — un format qui s’est avéré être de l’or pour les sociétés de production chez ITV (TOWIE, Ibiza Weekender), E4 (Made in Chelsea) et MTV (Geordie Shore, The Hills, Ex on the Beach). Depuis, le streaming a balayé le format de la réalité scénarisée. Mais il est bon de se rappeler comment les émissions que nous regardions ont forgé nos idées sur les célébrités et les classes sociales.

Une décennie plus tard, certaines des anciennes élèves les plus estimées de MIC — Binky Felstead, Lucy Watson et Rosie Fortescue — se sont réunies pour Beyond Chelsea, une série où sont-ils maintenant que The Guardian a déclaré de manière peu caractéristique qu’elle « a besoin de quelques coups de couteau dans le dos ». Contrairement à l’original enivrant, ce spin-off, édulcoré par des préoccupations de bien-être, est « fade ».

Le mardi soir, dans les maisons de pension de mon école unisexe, les filles se pressaient autour des ordinateurs portables pour regarder des Sloanes chevronnées se déchirer sur la télévision de rattrapage. Elles restaient bouche bée en voyant le casting de Made in Chelsea coucher avec les petits amis des autres, gifler des ex et disparaître dans des coins sombres de Raffles. La toxicité de ce programme était inégalée.

Le « personnage » préféré de tout le monde dans Made in Chelsea, un véritable agent du chaos, était Spencer Matthews. Dans un monde d’avant MeToo, il était à peu près acceptable — un Jack the Lad moyennement moche qui infligeait du schadenfreude à chaque femme qui était trop gentille et trop jolie pour s’en sortir indemne. Le plus mémorable d’entre eux doit être sa rupture spectaculaire en 2013 avec Louise Thompson, mise en scène sur le pont de Putney. Des années plus tard, Matthews a révélé que les deux s’étaient séparés hors caméra la nuit précédente — seulement pour être invités par les producteurs à recréer le moment. « C’est difficile de te respecter quand tu me laisses te tromper », a-t-il immortellement dit à la jeune femme de 22 ans en pleurs. Ayant récemment changé d’image en tant qu’alcoolique en rétablissement et influenceur fitness, Matthews a déclaré à propos de la scène : « J’en ai honte. » Il devrait, mais d’après ce dont je me souviens de l’époque, il n’était que rehaussé par son comportement.

Ce qui distinguait MiC des autres émissions de réalité scénarisée de son époque était une ambiance de raffinement aspirant. Contrairement aux nordistes bronzés et aux faux-seins qui se déchaînaient dans le Popworld local sur Geordie Shore, ses jeunes brillants assistaient à des fêtes de tir dans des domaines loués, organisaient des « soirées » sur le thème des flappers et, dans des accès de colère, ne buvaient pas des pintes mais du champagne. Du moins, c’est ce que nous voyions. La réalité, je le soupçonne, devait être assez différente — on entend des murmures sur les vies dysfonctionnelles des jeunes membres du casting des programmes, leurs beuveries de plusieurs jours et, à travers le brouillard épais du privilège et de l’addiction, être incités par les producteurs à s’attaquer les uns aux autres comme des serpents traités pour leur venin.

La façade d’une noblesse intouchable, unique parmi les programmes de réalité de cette époque, adoucissait la satisfaction des querelles et des disputes : cette émission était à la fois un tableau Pinterest émouvant (dans mon école, prévisiblement, de nombreuses filles rêvaient de se faufiler le long de King’s Road dans un Barbour fraîchement ciré avec des boucles châtaigne à la K-Middleton) et délicieusement sadique. Chaque épisode met en scène une chute de grâce pour une fille qui est trop enviée pour durer, répondant au mélange d’admiration et de mépris que ces femmes de la haute société ont tendance à inspirer. Personne ne veut voir Mary Crawley de Downton finir avec le vieux Matthew ennuyeux dans une harmonie écœurante — nous voulons le voir paralysé en bas de la taille pendant la Première Guerre mondiale puis éliminé dans un accident de voiture après avoir accueilli le premier enfant du couple, la laissant rongée par le chagrin et les difficultés.