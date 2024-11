C’est dans le nord-est du pays que le manque d’un récit national se fait sentir le plus vivement. La grande majorité des pertes italiennes pendant la Première Guerre mondiale se trouvaient le long de l’Isonzo, au nord de Trieste, alors que les troupes tentaient de récupérer l’«Italie non rachetée» des Habsbourg et des Slaves locaux. Et c’est ici, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que les Italiens ont subi des représailles : certains, de manière controversée, l’appellent «nettoyage ethnique». Alors que les communistes de Tito avançaient, environ 5 000 personnes ont été tuées, beaucoup étant jetées dans les profondes foibe, les gorges étroites qui s’enfoncent dans les montagnes autour de Trieste.

Pendant des années, les meurtres des foibe ont été oubliés. L’exode de 300 000 Italiens d’Istrie et de Dalmatie — y compris la famille de mon grand-père par alliance — a également été largement ignoré. Ce n’est qu’après l’effondrement du consensus d’après-guerre de l’Italie, au début des années 1990, que la question des foibe est devenue une autre énigme pour la commémoration italienne. Avec le communisme discrédité, et le parti démocrate-chrétien balayé par des scandales de corruption, Silvio Berlusconi a forgé une nouvelle coalition avec le reste post-fasciste du pays. Lentement, l’histoire des foibe a été transformée en un récit selon lequel les fascistes étaient en réalité des martyrs.

«Avec le communisme discrédité, Silvio Berlusconi a forgé une nouvelle coalition avec le reste post-fasciste du pays.»

Le consensus établi autour de ce qui s’est passé pendant la Seconde Guerre mondiale a rapidement changé. Berlusconi et ses partenaires de coalition évitaient souvent ou se moquaient des célébrations traditionnelles du 25 avril, un jour férié national marquant la libération de l’Italie du nazisme-fascisme. Les partisans étaient à nouveau méprisés comme des «criminels» tandis que Predappio, le lieu de naissance de Mussolini près de Bologne, est devenu un parc à thème fasciste à la Disney. La ville est maintenant une Mecque pour les durs italiens, où vous pouvez visiter la tombe de Mussolini, gardée par de véritables croyants, et acheter d’innombrables souvenirs : bustes de Benito ; vin Il Duce ; uniformes répliques. Ignazio Benito La Russa, actuellement président du Sénat italien et fier de son deuxième prénom, est l’un des collectionneurs les plus assidus du pays.

Commemorant les morts de la Repubblica Sociale Italiana (RSI) de Mussolini, lorsque le fascisme est devenu indistinguable du nazisme allemand, est devenu l’un des aspects les plus controversés de la commémoration de novembre. Chaque année, des chemises noires modernes descendent sur une section du Cimitero Maggiore de Milan, où des combattants de la RSI sont enterrés. Cette plaque récemment retirée à Parme avait été érigée en 2011, louant «les militaires et civils tombés et disparus de la République sociale italienne (1943-45). L’Italie avant tout ! L’Italie par-dessus tout !»

L’exemple le plus clair de ce récit changeant est le passage par le gouvernement de Berlusconi d’une loi, en 2004, pour instituer un «Jour de la Mémoire» commémorant à la fois les foibe et l’exode istrien et dalmate. Il est désormais marqué le 10 février de chaque année, et le gouvernement de Giorgia Meloni a récemment approuvé une législation pour construire un musée des foibe à Rome. Dans ces initiatives, on espère qu’il y a un noble désir simplement de commémorer les morts. Mais il y a clairement aussi un calcul politique : les foibe permettent à l’extrême droite de peindre ses ancêtres idéologiques non pas comme des coupables, mais comme des victimes ; et les Italiens non pas comme pécheurs mais comme péchés contre.

La commémoration est donc devenue une provocation, un moyen de ne pas honorer les morts mais de piquer les vivants, et en effet les voisins de l’Italie. En 2019, à Trieste, une nouvelle statue de Gabriele D’Annunzio a été dévoilée. Proto-fasciste et occupant illégal de Fiume (aujourd’hui Rijeka en Croatie), il est sans surprise une figure peu appréciée à Zagreb et à Ljubljana — sans parler des milliers de Slovènes qui vivent encore dans ce coin de l’Italie. En 2017, par ailleurs, des responsables à Rome ont nommé un parc d’après Rodolfo Graziani, un fasciste et criminel de guerre qui a utilisé des gaz toxiques en Éthiopie.

Au moins, les faits concernant des personnes comme Graziani sont essentiellement connus. Mais parfois, même les bases deviennent floues. En juillet 1944, 55 personnes sont mortes en se réfugiant dans l’église locale de la ville toscane de San Miniato. Un vif débat a suivi pour savoir si les Allemands avaient posé des explosifs, ou si les Alliés avaient accidentellement bombardé le bâtiment à la place. En conséquence, les habitants ont installé pas moins de quatre plaques, chacune avec des formulations différentes. Une atrocité ultérieure, l’attentat de la Piazza Fontana en 1969, a vu six plaques distinctes.

Parfois, l’incertitude peut devenir une pure fantaisie. À Rome, par exemple, il y a une rue nommée d’après un maire, Leopoldo Ruspoli, qui n’a jamais réellement existé. Beaucoup des héros les plus chéris de l’histoire italienne — le révolutionnaire Giovan Battista Perasso ; le marin Flavio Gioja ; le guerrier médiéval Alberto da Giussano — sont immortalisés dans des statues même si leurs identités ou réalisations sont très incertaines. Tout le monde sait que la vérité est la première victime de la guerre, mais en Italie même les temps de paix semblent dépouillés de faits simples.

Qui est effectivement commémoré ou oublié reflète clairement les choix politiques contemporains, et il y a une grande partie de la société italienne qui a, traditionnellement, été entièrement absente de toute commémoration : ses femmes. Mais ici aussi, « la mémorialisation est en train de changer », dit Patrizia Sambuco, auteur de Transmissions of Memory. En Abruzzes, en 2018, les femmes partisans locales ont été officiellement commémorées pour la première fois, avec plusieurs rues renommées en leur honneur.

À certains égards, il n’y a rien de nouveau dans tout cela. L’Italie est un pays notoirement schismatique, se fracturant constamment en tribus et borghi de plus en plus petits : Guelphes contre Ghibellins, puis Guelphes noirs contre Guelphes blancs ; catholiques contre anticléricaux ; fascistes contre communistes. Le Palio de Sienne est juste l’exemple le plus évident d’une petite ville se fragmentant en minuscules quartiers, offrant une abondance de spectacles et de polémiques.

Peut-être que la difficulté à créer une mémoire nationale est davantage un état d’esprit. En contraste frappant avec l’amour des Britanniques pour le faste et les circonstances, les Italiens méprisent l’État, ses lois et ses serviteurs. Il n’est guère surprenant qu’un récit national, ou un véritable mémorial de guerre inclusif, soit difficile à trouver dans un pays avec de tels proverbes frappants et cyniques. Mon préféré dit simplement : « Ne jamais faire confiance à une personne dont le nez a deux narines ».