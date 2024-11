Il n’est pas rare que la queue remue le chien. À travers l’histoire, les puissances en place ont souvent été jugées inadaptées à leur fonction. D’où la nécessité de centres de pouvoir alternatifs : les assistants politiques. Les rois, souvent lourds et capricieux, ont historiquement délégué l’intelligence et la vision à leurs ministres méritocratiques ou vizirs éclairés. Aujourd’hui, cette tâche revient aux quangocrates et aux conseillers, chargés de compenser les failles intellectuelles d’une classe politique photogénique et obsédée par sa propre image.

Mais en pratique, la division du travail entre décideurs politiques et exécuteurs, architectes et vendeurs, n’est jamais aussi simple. Loin d’être des technocrates humbles et pragmatiques, les véritables forces derrière le trône sont souvent des croyants fervents, des idéologues obsédés par des causes radicales. C’est là le paradoxe de l’assistant politique : marginal par sa position, il nourrit un désir de domination souvent plus intense que celui des dirigeants qu’il conseille. Cette qualité séduit les leaders en quête d’une vision ou d’un levier puissant. Donald Trump, par exemple, a sûrement vu en Steve Bannon un personnage assez démesuré pour accomplir l’impossible, comme « assécher le marais » de Washington. Mais cet excès de zèle peut se retourner contre eux. Sans freins efficaces à leur autorité, ils accumulent ennemis et erreurs. L’assistant zélé finit souvent victime de ses propres excès, et sa chute est aussi brutale que son ascension.

Prenons l’archétype de l’assistant politique : Thomas Cromwell. Son histoire offre un modèle intemporel pour la tragédie de l’homme de l’ombre devenu ivre de pouvoir. Cinq siècles après sa mort, la fascination pour son parcours reste vive. Hilary Mantel, récemment disparue, a exploré sa trajectoire dans sa trilogie Wolf Hall, récompensée par deux Booker Prizes. Son œuvre a été magnifiquement adaptée par la BBC, et la série revient aujourd’hui avec une suite, Wolf Hall: The Mirror and the Light. À travers ses manoirs Tudor austères et ses dialogues ciselés, cette nouvelle adaptation ravive l’intérêt pour Cromwell. Grâce à la performance poignante et subtile de Mark Rylance, Cromwell, longtemps dépeint comme un tyran insatiable, a vu son image réhabilitée. Loin du mégalomane intemperant, il est désormais présenté comme un héros ambigu, tragique et captivant de l’Histoire.