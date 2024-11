Il est tentant de nos jours de penser que toute la réalité tourne autour de l’État d’Israël, mais la défaite de Kamala Harris par Donald Trump a été suffisamment écrasante pour discréditer les explications qui insistent sur un facteur unique. Les chocs psychiques de l’environnement post-7 octobre et l’incapacité des institutions libérales à faire face à leurs propres extrémistes ont poussé un nombre potentiellement record de Juifs à soutenir un républicain pour la présidence cette fois-ci, mais Trump a gagné dans presque tous les groupes démographiques imaginables par rapport à 2020 et est en passe de remporter une majorité absolue des voix populaires. Dans les sondages, les électeurs ont systématiquement classé la guerre à Gaza comme une préoccupation secondaire, voire tertiaire.

Cependant, la conflagration au Moyen-Orient est un problème qui encapsule les faiblesses à la fois de la campagne de Harris et de l’administration dans laquelle elle sert. Depuis les attaques du 7 octobre, le président Joe Biden a poursuivi un ensemble incohérent d’objectifs politiques calibrés pour satisfaire différents éléments d’une coalition démocrate intrinsèquement instable, qui est divisée entre partisans et opposants d’Israël et dont l’élite en matière de politique étrangère est souvent déférente ou admirative envers le Qatar, l’Iran et l’islam politique en général. Les transferts d’armes vers Israël ont été autorisés puis ralentis. L’administration s’est publiquement opposée à des objectifs de guerre israéliens majeurs tels que la saisie de la frontière Gaza-Égypte contrôlée par le Hamas et une invasion terrestre du sud du Liban, pour finalement hausser les épaules lorsque Jérusalem a perdu patience et a lancé les deux opérations de toute façon. Biden a investi des quantités énormes de temps et de capital diplomatique dans un accord pour libérer des otages détenus par le Hamas et sécuriser un cessez-le-feu à Gaza, mais a exercé peu de pression diplomatique réelle sur l’Égypte, le Qatar ou le Hamas pour y parvenir. Peut-être que le summum de la triangulation de Biden au Moyen-Orient a été la décision de donner le feu vert à une réponse israélienne à la plus récente salve de missiles balistiques de l’Iran — mais seulement tant qu’Israël n’attaquait pas les sites nucléaires de l’Iran, les actifs stratégiques les plus précieux et dangereux du régime.

Harris n’a jamais pu articuler clairement son résultat préféré concernant les combats au Moyen-Orient. Elle a rencontré des membres du mouvement des Non-Engagés, leur disant apparemment qu’elle envisagerait sérieusement leurs demandes d’un embargo américain sur les armes à destination d’Israël. Que cela soit un opportunisme de saison électorale ou un reflet de ses véritables croyances reste flou même maintenant. Elle a parlé à plusieurs reprises à la fois de la souffrance des Gazaouis et du droit absolu d’Israël à l’autodéfense, mais n’a jamais vraiment discuté des avantages stratégiques de la relation américano-israélienne, ou de l’intérêt national américain dans un triomphe israélien sur les jihadistes soutenus par l’Iran. Harris a désigné l’Iran comme l’adversaire le plus menaçant de l’Amérique pendant les dernières semaines de la course, mais son principal conseiller en politique étrangère, Philip Gordon, est un fervent partisan de la détente avec le régime de la République islamique et un architecte de l’accord nucléaire de 2015 que Trump a rejeté. Harris n’a ni soutenu ni rejeté les politiques de Biden après le 7 octobre, abordant l’une des questions les plus divisées sur terre à travers un enchevêtrement de platitudes difficiles à concilier qui n’avaient pas de vision ou de but clair au cœur.