Et peut-être que ce n’est pas une pensée si hérétique. À travers le monde, les partis politiques de gauche ont le mieux réussi lorsqu’ils ont adopté des politiques restrictives en matière de migration. Le Parti social-démocrate régnant du Danemark a remporté des élections successives au cours de la dernière décennie sans craindre la droite populiste, en grande partie en raison de son refus d’accueillir de nouveaux demandeurs d’asile et de ses efforts pour réduire toute migration nette.

Mais ils doivent le faire. À long terme, les progressistes n’ont d’autre choix que de reconnaître que d’énormes afflux de migrants mettent à rude épreuve les systèmes de protection sociale et font baisser les salaires des travailleurs peu qualifiés, tout en nuisant à la cohésion sociale. Ce n’est qu’en acceptant cela et en plaidant pour la sécurité des frontières et une moindre tolérance envers les violations des règles par les migrants, que la gauche pourra renouer avec ses racines ouvrières.

Les lignes de bataille sur l’immigration se sont durcies de manière prévisible. Les électeurs de gauche affichent fièrement des panneaux « réfugiés bienvenus » dans leurs jardins, tandis que les partisans de Donald Trump applaudissent son engagement à mettre en œuvre la « plus grande opération de déportation de l’histoire de notre pays ». Au milieu de telles attitudes partisanes, il est devenu hérétique de suggérer que les démocrates doivent être plus fermes sur l’immigration.

Pour les Danois de centre-gauche, cette position n’est pas tant une aberration qu’une extension de la lutte contre le néolibéralisme. « Pour moi, il devient de plus en plus clair que le prix de la mondialisation non régulée, de l’immigration de masse et de la libre circulation des travailleurs est payé par les classes inférieures », a écrit Mette Frederiksen, la dirigeante du SDP et Première ministre danoise, dans son autobiographie.

Il en va de même pour les États-Unis. Il n’est pas surprenant que l’ère de la plus faible immigration dans ce pays, entre les années trente et soixante, ait coïncidé avec la plus grande expansion des syndicats, du New Deal et de la Grande Société. Une migration réduite signifiait moins de luttes internes et un plus grand accent sur l’intérêt public général parmi les classes ouvrière et moyenne. Ce sont ces décennies qui nous ont donné le salaire minimum fédéral ainsi que Medicare et la Sécurité sociale, nos programmes d’entitlement les plus durables et les plus généreux.

La relation entre une migration minimale et l’expansion de l’État-providence est sans doute causale. Une migration plus faible durant ces années signifiait moins de luttes internes et de réactions et plus d’accent sur l’intérêt public général parmi les classes ouvrière et moyenne. Il est tout simplement plus facile de construire une solidarité sociale lorsqu’il n’y a pas des millions de nouveaux arrivants de cultures lointaines.

Les tendances contemporaines sont également fortement corrélées. Les démocrates de ce siècle n’ont remporté la Maison Blanche que lors des années de diminution de la migration. En 2008 et 2012, les années où Barack Obama a remporté deux candidatures successives, l’immigration a fortement diminué. Il y a quatre ans, la pandémie de Covid a conduit à la fermeture de la frontière américano-mexicaine et à la suspension de la plupart des programmes de visa, des mesures qui ont conduit à la plus rapide diminution de la migration jamais enregistrée. Bien sûr, ce n’étaient pas les seuls facteurs, mais l’absence d’une crise migratoire a coupé l’herbe sous le pied de la réélection de Trump cette année-là.

Plus récemment, les représentantes démocrates Marie Gluesenkamp Perez et Jared Golden, qui représentent deux des trois districts que les démocrates ont conservés dans le pays de Trump, ont défié leur parti en votant pour un renforcement strict de l’immigration et n’ont jamais manqué une occasion de rappeler aux électeurs qu’ils n’étaient pas d’accord avec leurs dirigeants de parti sur cette question. Cela ne veut pas dire qu’ils ont abandonné la gauche. Golden est un porte-drapeau des syndicats et Perez a été très critique sur le démantèlement des monopoles d’entreprise. Mais ils montrent comment les démocrates peuvent redevenir un parti de grande tente, ramenant les électeurs indépendants.