«Car tout comme Bevin, Prescott a toujours voulu le pouvoir.»

Mais dans l’imaginaire public, ses compétences politiques étaient peut-être sous-estimées (bien que ce ne soit pas le cas de ceux qui ont travaillé avec lui), et ce sont ses qualités humaines qui le rendaient si attrayant en tant que figure publique. Oui, il déformait ses mots, «la ceinture verte est un accomplissement du Labour, et nous avons l’intention de nous y appuyer», ou après un vol mouvementé «c’est génial d’être de retour sur terra cotta», mais cela faisait partie de son charme non préparé.

Pour certains, il était ce type reconnaissable, le délégué syndical rebelle ou l’avocat de caserne avec un tempérament explosif — mais il était aussi un socialiste champagne dans le meilleur sens de «rien n’étant trop beau pour les travailleurs». Dans les années soixante-dix, le leader du NUM Joe Gormley avait déclaré qu’il attendait avec impatience un temps où chaque mineur «pourrait se permettre une Rolls Royce dans l’allée et une Mini pour que sa femme aille faire les courses», bien que peu aient réalisé ce rêve. Ainsi, bien que Prescott ait pu être moqué pour ses «deux Jags» et sa gigantesque maison de style Tudor sur la verdoyante Saltshouse Road à Hull, avec ses remparts et ses gargouilles (connue localement sous le nom de «Prescott Towers»), et pour ses voyages aux Maldives et son croquet sur la pelouse de Dorneywood, lui et sa femme glamour, semblable à Liz Taylor, Pauline, coiffée à la perfection, vivaient les aspirations de tant de familles de la classe ouvrière. À un certain niveau, il fallait juste respecter l’effort.

Bien qu’Oliver Cromwell ait pu être l’un de ses héros politiques, Prescott n’était pas un puritain — «jamais sciemment sous-lunché» dans le jargon du lobby de Westminster, et seuls les vraiment doués pouvaient ouvrir leur «clack» (comme la gorge est connue dans certaines parties du Nord) et descendre une pinte en moins de cinq secondes comme Prescott pouvait le faire. Il avait aussi une authenticité, et tant d’hommages lui ont été rendus depuis sa mort ont noté sa gentillesse et sa considération, surtout envers les gens ordinaires, ou comment il s’est exprimé pour ces endroits négligés du Nord non visités par la prospérité.

Ici était un homme qui pouvait littéralement marcher avec des rois et ne jamais perdre le contact avec le commun — bien que le futur Charles III ait été perturbé par son habitude lors des réunions avec lui de glisser sur le siège avec les jambes écartées «son entrejambe pointant un peu de manière menaçante» et équilibrant sa tasse de thé et sa soucoupe sur son ventre.

Il est déprimant qu’une figure de la classe ouvrière aussi sans complexe que Prescott soit encore considérée comme une curiosité et un Nordiste de scène, et cela en dit long sur le peu de choses qui ont changé depuis qu’il est entré en politique. Lorsqu’il s’est d’abord présenté à la vice-présidence du Parti travailliste, en 1988, environ un tiers des députés travaillistes venaient de métiers ouvriers, mais cette proportion a maintenant chuté à seulement 13 %. Il n’est pas surprenant que tant de politiciens aient du mal à se connecter avec l’électorat, comme Prezza l’a fait si littéralement.

Tout au long de l’histoire du Parti travailliste, les éléments de la classe moyenne et de la classe ouvrière de ce qui est encore désigné de manière gênante à des moments comme ceux-ci comme le mouvement travailliste, ont été maintenus ensemble dans une alliance précaire. L’historien travailliste Kenneth O. Morgan a noté que bien que le parti soit « principalement dirigé par des professionnels de la classe moyenne, des Webbs aux Blairs, [Prescott] était le prolétarien de service sur le banc avant du Parti travailliste dans la grande vieille tradition de Jimmy Thomas, Ernie Bevin et George Brown » – et, plus récemment, nous pourrions ajouter, Angela Rayner.