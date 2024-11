«Je prédis que le départ de Rayner dans une tempête de controverse ne changera rien.»

J’ai rencontré Viner pour la première fois lorsqu’elle était rédactrice en chef du Weekend Magazine du Guardian ; c’était un excellent journal, et The Observer le meilleur dimanche qui soit. J’écrivais de temps en temps une chronique pour remplacer Julie Burchill et Viner était un plaisir à travailler. Lorsqu’elle a été nommée première femme rédactrice en chef, en 2015, ma bande de féministes était ravie, car elle avait longtemps priorisé les questions féminines, et en particulier la campagne contre la violence masculine.

Elle m’avait également défendu en 2004, lorsque le journal avait subi une forte critique après la publication de ma chronique « Gender bender beware » — celle qui m’a d’abord valu d’être étiqueté comme une figure de haine transphobe. Je me souviens que lorsque j’ai soumis l’article, elle a dit « Nous allons avoir des problèmes pour ça, tu sais ? », pour finalement m’envoyer une très légère révision. Lorsque j’ai été nominé pour le prix du journaliste de l’année de Stonewall en 2008 et que j’ai appris que je serais accueilli par un piquet de 200 personnes devant le lieu, Viner est venue avec moi, offrant son soutien. Je la respectais énormément.

Cependant, il y a eu des moments où sa nervosité à propos de certaines questions était évidente. Un exemple est survenu en 2006, lorsque j’ai proposé un article sur le phénomène des soi-disant gangs de grooming opérant dans d’anciennes villes industrielles du nord de l’Angleterre. Comme nous le savons maintenant, une majorité considérable des auteurs étaient d’origine musulmane pakistanaise, car c’était la démographie des jeunes hommes dans ces villes.

Elle a dit : «Nous serons perçus comme racistes.» J’ai expliqué que j’écrivais en tant que féministe de gauche qui n’avait jamais été accusée de racisme, mais elle ne voulait pas me confier l’article. J’ai donc porté l’histoire au Sunday Times, où elle a été publiée en septembre 2007, quatre ans avant que The Times ne publie son premier article (en janvier 2011) par Andrew Norfolk, qui a été crédité d’avoir révélé l’affaire. Norfolk avait eu cinq mois pour rechercher le phénomène et cela s’est transformé en l’énorme histoire que j’avais suggérée, bien avant, en 2006 ; Viner, cependant, semblait plus préoccupée par le fait d’être étiquetée «islamophobe».

Cependant, Viner commandait le respect parmi les féministes. Mais au moment où elle est devenue rédactrice en chef, le train trans avait pris de la vitesse. Deux ans plus tôt, en 2013, The Observer avait retiré une chronique de Julie Burchill défendant Suzanne Moore contre des allégations de transphobie, le rédacteur en chef admettant que le journal avait «mal agi» en la publiant.

Il est vrai, cependant, que bien que Viner soit rédactrice en chef à la fois de The Guardian et de The Observer, ce dernier a réussi à être plus ouvert et honnête sur la question de genre. Mais beaucoup de journalistes de ce dernier m’ont dit qu’ils étaient consternés par l’atmosphère censureuse, souvent anti-féministe, à The Guardian. Et lorsque Webster a pris sa retraite, certains ont admis qu’ils étaient nerveux à l’idée de savoir si Viner fusionnerait la ligne éditoriale avec celle de The Guardian. Mais étant donné l’objection de Rayner, la décomposition semble trop profonde. En ne confrontant pas les idéologues, Viner a trahi les principes du journalisme libéral et ouvert d’esprit.