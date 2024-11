L’auteur de l’article, Jason Wilson, a ensuite affirmé que j’étais coupable de «courtiser l’opinion de droite» parce que j’ai été interviewé par Jordan Peterson et Tucker Carlson. Je suis également apparu dans des émissions animées par des commentateurs de gauche tels que Hugo Rifkind et George Galloway, mais jusqu’à présent, je n’ai pas été accusé de «courtiser l’opinion de gauche». Peut-être que Wilson n’est tout simplement pas familier avec le concept d’engager un dialogue avec des personnes ayant des opinions opposées ?

«Maintenant, nous avons le lait et les biscuits numériques de Bluesky.»

Wilson a en outre affirmé que le cours au New College of Florida avait été «réinstauré», ce qui est étrange étant donné qu’il n’avait jamais été annulé en premier lieu. Mais la plus flagrante inexactitude factuelle est survenue lorsque Wilson, en soulignant que j’avais écrit pour Spiked, a décrit le magazine comme étant «d’extrême droite». Spiked a commencé son existence en tant que Living Marxism, et a constamment soutenu la liberté d’expression, les valeurs de la démocratie et des politiques d’immigration libérales, tout en s’opposant avec véhémence à toutes les formes de racisme et de nationalisme blanc. Qualifier Spiked de «d’extrême droite» est soit une malhonnêteté manifeste, soit une ignorance stupéfiante. C’est ce qui se produit lorsque les normes journalistiques sont subordonnées à la propagande.

Le moment culminant de l’auto-satire involontaire de Wilson a été lorsqu’il a admis, à la lumière de mon prochain cours sur le «mouvement woke», qu’il avait activement cherché des organisations à but non lucratif qui pourraient se qualifier en tant que membres. Il écrit — et je ne fais pas cela de manière fictive — «La recherche du Guardian dans les dossiers d’organisations à but non lucratif de l’IRS indique que, bien qu’il y ait environ 20 organisations à but non lucratif avec le mot ‘woke’ dans leur nom, aucune n’a déclaré de revenus dans ses dépôts les plus récents, et la plupart semblent être inactives.» Wilson semble vraiment croire qu’on ne peut adhérer à une idéologie que si elle est enregistrée auprès du gouvernement et a demandé des exonérations fiscales. C’est une espèce de pensée littérale si colossale qu’elle doit sûrement être éligible à une sorte de prix.

En y réfléchissant, je m’en suis tiré à bon compte. Un exemple bien plus flagrant de la malhonnêteté du Guardian a été la controverse autour du Wi Spa à Los Angeles en 2021. Une vidéo d’une femme qui se fait appeler «CubanaAngel» sur Instagram a été publiée en ligne, dans laquelle elle se plaignait au personnel d’un homme nu dans la zone jacuzzi des femmes. L’homme en question, Darren Agee Merager, était un délinquant sexuel enregistré avec des condamnations antérieures pour exposition indécente, et il a été allégué que la plaignante au Wi Spa l’avait vu semi-érigé. «Donc, c’est acceptable pour un homme d’entrer dans la section des femmes et de montrer son pénis aux autres femmes, jeunes petites filles — mineures — dans votre spa?» avait-elle dit au personnel, qui a défendu son droit d’être là sur la base de l’auto-identification.

Josephine Bartosch a décrit la séquence des événements dans un article pour The Critic. Après que la vidéo soit devenue virale, des manifestations devant le spa ont été organisées par des militantes pour les droits des femmes. Celles-ci ont rapidement été qualifiées de «d’extrême droite» et attaquées par de prétendus manifestants «anti-fascistes». Le Guardian, ayant passé des années à promouvoir l’idée que la féminité est une catégorie d’identité plutôt qu’une réalité biologique, et ayant fait face à des allégations de chasser des journalistes féminines de son personnel pour leurs opinions critiques sur le genre, a ensuite produit deux articles en succession rapide qui impliquaient que les plaintes de CubanaAngel étaient une farce. Les auteurs ont affirmé que l’incident «fournissait des preuves claires des liens entre les mouvements anti-trans et d’extrême droite», tandis que le chroniqueur du Guardian, Owen Jones, a qualifié l’ensemble de l’incident de «campagne de mensonges».

Même lorsqu’il est apparu que Merager avait été accusé d’exposition indécente au Wi Spa, le Guardian a continué à confondre les manifestantes avec les agitateurs d’extrême droite qui s’étaient présentés pour exploiter la situation. Comme le dit Bartosch, «Pour tout le chagrin du Guardian à propos de #metoo, lorsqu’il s’agit de croire les femmes qui se sont plaintes du crime de Merager, plutôt que de ‘donner une voix aux sans voix’, elles ont prétendu que ses victimes n’existaient pas. Des femmes comme CubanaAngel sont des inconvénients idéologiques.»