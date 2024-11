«Un résultat plus probable est que la nouvelle administration républicaine continuera à livrer des armes à Kyiv mais demandera à l’Europe de payer la facture.»

Ce résultat pourrait, peut-être, être évité : si les dirigeants européens comprenaient que mettre fin à la guerre en Ukraine et normaliser les relations avec la Russie sont dans les intérêts économiques et de sécurité ultimes du continent. S’ils étaient intelligents, ils pourraient même saisir l’instinct isolationniste de Trump et pousser eux-mêmes pour un règlement.

Mais étant donné que cela obligerait l’élite européenne à inverser totalement sa politique sur l’Ukraine — admettant ainsi son propre échec — c’est un résultat peu probable. Cela est d’autant plus vrai si l’on considère qu’un tel retournement obligerait les Européens à prendre enfin au sérieux les préoccupations de sécurité russes, un changement qui minerait instantanément le récit anti-Moscou qu’ils ont affûté pendant des années. De plus, étant donné la vaste douleur économique que la position pro-Kyiv de l’UE a causée aux Européens ordinaires, le retour de bâton politique qui en résulterait serait évidemment dévastateur pour les partis au pouvoir.

Au-delà de ces préoccupations à court terme, il existe cependant des considérations géopolitiques plus profondes. D’une part, faire la paix avec la Russie obligerait les dirigeants européens à reconnaître enfin l’ordre multipolaire qui existe désormais à travers le monde, une réalité selon laquelle une Europe libre et indépendante pourrait agir comme un pont entre l’Occident et les puissances eurasiennes émergentes du jeune siècle. D’autre part, cela les forcerait à réaliser que leur avenir réside dans la rupture avec l’emprise de Washington, rejetant les tentatives désespérées de ce dernier de préserver son autorité.

Cependant, si l’isolationnisme croissant de Trump devait être considéré comme une opportunité, et non comme une menace, un tel réalignement dramatique n’est pas prêt de se produire : du moins pas avant un certain temps. La plupart des dirigeants de l’UE sont tout simplement trop attachés au transatlantisme — idéologiquement, psychologiquement et matériellement — pour échapper pleinement, peu importe qui occupe le Bureau ovale. C’est pourquoi je ne partage pas l’optimisme de ceux qui affirment que l’accent mis par Trump sur les politiques «America First» poussera l’UE à poursuivre une plus grande autonomie stratégique. Quoi qu’il en soit, tant que des personnes comme Ursula von der Leyen contrôleront les leviers du pouvoir à Bruxelles, un «Nato européen» serait probablement encore plus agressif envers la Russie que l’administration Biden.

En même temps, et malgré ses bruits isolationnistes, il est finalement naïf de supposer que Trump se «détacherait» joyeusement de l’Europe. Dites-le comme ceci : le fait que Trump veuille que l’Europe paie pour sa propre défense ne signifie pas qu’il soutienne un continent plus géopolitiquement affirmé. Considérez simplement les efforts que son administration a déployés pour stopper la construction du gazoduc Nord Stream. Tout mouvement vers une plus grande autonomie stratégique européenne signifierait donc inévitablement gérer une réaction américaine. Il va sans dire qu’un tel programme nécessiterait du courage, une vision stratégique et une finesse intellectuelle — dont aucune n’est exactement abondante parmi la classe politique européenne.

À court terme, donc, le résultat le plus probable est que les dirigeants de l’UE tenteront de s’adapter à une présidence Trump et d’éviter des affrontements délicats. Le ton peut être différent, mais attendez-vous à ce que les Européens continuent de tolérer la subordination aux intérêts américains.