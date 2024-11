De nos jours, un bref coup d’œil aux ressources en ligne pour les étudiants de premier cycle suggère que les choses ont beaucoup changé. La culpabilité face au privilège relatif de la plupart des étudiants d’Oxbridge a apparemment été suralimentée par de puissantes forces idéologiques qui se propageaient déjà à travers le pays, et maintenant chaque collège semble ressembler à une maison de repos pour les nerveusement épuisés dans une sorte d’expiation.

Dans mon ancien collège, par exemple, il y a des « thés de bien-être » hebdomadaires, des « soutiens par pairs » et des « parents de collège ». Il y a un responsable BAME, un responsable LGBTQ+, un « responsable des Womxn », et deux « responsables de classe… pour quiconque s’identifie avec des problèmes de classe ». Il y a aussi un « fonds d’expression de genre du JCR… pour tout ce qui concerne votre expression de genre, des binders, paquets et autres aux coupes de cheveux, vêtements et maquillage ». On suppose que cela ne s’étend pas à des vêtements sportifs virils pour des âmes archaïques dont l’identité de genre est rugger bugger.

Pendant ce temps, la «Politique de Drapeau» du collège révèle un mélange confus de couleurs et de causes anciennes et modernes : le drapeau de l’Union pour l’anniversaire du souverain et le dimanche du Souvenir ; le drapeau du collège pour la Semaine des Huit ; le Drapeau de la Progrès pour le Mois de la Fierté, et le Drapeau Trans pour la Semaine de Sensibilisation Trans. On ne peut qu’imaginer les batailles internes passionnées pour faire hisser le drapeau palestinien.

Tout cela semblerait assez innocent — et en effet, affectueusement solliciteur et idéaliste sous certains angles — si l’on ne soupçonnait que des émotions humaines plus traditionnelles doivent également trouver un exutoire. Cette semaine, les journaux ont partagé des témoignages de première main d’étudiants d’Oxbridge, témoignant de sessions de lutte douloureuses et d’actes d’exclusion pour ceux soupçonnés d’avoir des attitudes moralement nuisibles. Et cela correspond à ce que d’autres m’ont dit : une étudiante de Cambridge que j’ai rencontrée en 2023 a déclaré que son groupe de promotion entier s’était retourné contre elle après qu’elle ait été découverte en train d’avoir écrit un article de blog légèrement critique sur le genre ; une étudiante d’Oxford m’a dit qu’elle m’avait défendu contre des accusations de «transphobie», et a été excommuniquée par son groupe de pairs en conséquence.

Il est tentant de s’en prendre au fanatisme des jeunes chasseurs de sorcières en herbe, et à la lâcheté de ceux qui tombent silencieusement derrière eux, surtout lorsque les conséquences sont aussi graves que dans le cas d’Alexander Rogers. Mais tout comme je regarde maintenant en arrière le comportement parfois parodiquement grossier des étudiants des années 90 comme exacerbé par la culture «lad» plus large, glorifiée à l’époque dans les magazines et à la télévision, il semble également clair que les chuchotements et les désignations maintenant répandus parmi les étudiants ne seraient pas si populaires si des adultes puissants ne l’avaient pas sanctionné. À bien des égards, ici aussi, les jeunes font simplement ce qu’ils pensent être censés faire, en copiant diligemment d’autres personnes.

«Les chuchotements et les désignations maintenant répandus parmi les étudiants ne seraient pas si populaires si des adultes puissants ne l’avaient pas sanctionné.»

En particulier, l’actuelle promotion a vécu l’hystérie de groupe entourant #MeToo à un âge formatif, un mouvement qui a commencé avec de bonnes intentions mais s’est terminé comme un projet de vengeance trivial pour des rencontres sexuelles insatisfaisantes. Même en écrivant, il y a des femmes perdues dans leurs propres projections, opinionnant avec assurance en ligne qu’Alexander Rogers doit avoir fait quelque chose d’illégal, malgré l’absence de connaissances détaillées sur l’affaire. Ce manichéisme divisé par les gamètes a régné sans contestation dans les médias progressistes pendant des années. En 2020, par exemple, un commentateur du Guardian nous disait avec une confiance saisissante que «[p]our les femmes… le «mauvais sexe» implique presque toujours une douleur et/ou une violence considérable». Tout dommage résultant aux psychés des garçons et des filles écoutant était traité comme un collateral négligeable.