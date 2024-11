Et bien que beaucoup à Webster viennent spécifiquement voir Jamison, ils utilisaient aussi son bureau de poste pour se rendre visite les uns aux autres. Ainsi, en tant que directeur de bureau de poste, il a installé des bancs, un tableau d’affichage communautaire et une bibliothèque. Je lui demande de s’expliquer ; Jamison aw-shucked. «Je pense que si les gens parlent entre eux, il est difficile de se haïr.» En vérité, cependant, le directeur du bureau de poste de Webster ne faisait que remplir le Titre 39 du Code des États-Unis : «Le but du Service postal des États-Unis (USPS) est de lier la nation ensemble». Dieu sait qu’après une élection brutale, l’Amérique a besoin de liens de voisinage. Et Dieu sait que peu d’organisations le font aussi bien que le bureau de poste, même si ses triomphes laissent entrevoir un échec de l’État ailleurs.

«Il faut être un voisin pour avoir un voisin.» C’est le mantra de Mark Jamison — et il devrait savoir. Jusqu’à sa retraite, après tout, cet homme de 68 ans était le directeur du bureau de poste à Webster, une petite ville enveloppée par la brume et les cris des montagnes Great Smoky de Caroline du Nord. Et bien qu’il ait sûrement traité des lettres et des colis, les habitants apportaient aussi à Jamison leurs soucis. Le titre de directeur de bureau de poste, dit-il, «vous donne du poids» dans un endroit calme comme Webster, où il était le seul représentant du gouvernement fédéral. Entre le tri du courrier, cette autorité signifiait qu’il écrivait aussi des mandats-poste pour les personnes qui ne pouvaient pas lire, ou déchiffrait des déclarations fiscales. Parfois, il offrait simplement des conseils aux opprimés ou dévissait les bocaux des vieilles dames rentrant chez elles après avoir fait des courses.

Pour le professeur Richard John, ce n’est pas anodin. Comme l’a écrit le professeur de Columbia et expert en bureau de poste, les Pères fondateurs ont toujours «prévu que le Service postal soit un pilier de la république, rassemblant des millions d’Américains, urbains et ruraux, pour le bien commun». Créé par Ben Franklin et le Congrès continental, la Constitution des États-Unis appelle explicitement à «des bureaux de poste et des routes postales». Mais, plus que cela, John dit que c’est la Loi sur les bureaux de poste de 1792 qui compte le plus. Parce que le Congrès a jugé que l’accès aux journaux était central pour un public informé, la législation a maintenu les tarifs postaux bas. Cela, explique John, a garanti que les partis politiques ne dominent pas l’actualité — tandis qu’en tant qu’institution apolitique, le bureau de poste pouvait «suivre la nation et rester proche du peuple».

Le service postal est certainement resté proche de la république en expansion. Entre 1790 et 1840, le nombre de bureaux de poste a explosé, passant de seulement 75 à plus de 13 000. Quelques années après la guerre civile, le service exploitait plus de 76 000 bureaux. Cela, dit Cameron Blevins, en a fait le plus grand «réseau de communication» sur terre. Comme l’explique l’«associate professor» à l’Université du Colorado à Denver, cela était essentiellement une fonction de l’expansionnisme du 19ème siècle. Alors que les pionniers s’enfonçaient vers l’ouest, et que le Destin Manifeste poussait les Américains d’un océan à l’autre, le courrier reliait «toute la nation». Et cela s’est également prouvé dans la pratique. Prenons le bureau de poste de Supai en Arizona comme exemple. Établi en 1896, il reliait les mineurs du Grand Canyon et la nation Havasupai des Amérindiens au monde extérieur. 128 ans plus tard, des mules transportent toujours le courrier sortant pendant trois heures sur des passes raides et sablonneuses jusqu’au prochain bureau de poste à Peach Springs. Dix ans après la fondation de Supai, en 1906, la livraison rurale gratuite a intégré encore plus d’Américains. Juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le bureau de poste a commencé à livrer des colis, reliant encore plus les gens aux richesses de la vie américaine.

Le respect du public pour le service postal a atteint de nouveaux sommets pendant la Grande Dépression, lorsque FDR a encore élargi son empreinte. En vérité, cependant, son acclamation pendant la première moitié du siècle dernier ne concerne pas vraiment les chiffres. Dans les années trente, trois quarts de tous les Américains croyaient que le gouvernement fédéral «ferait presque toujours ou la plupart du temps la bonne chose». Loin d’être des dupes naïfs, cette foi civique a été alimentée par la dépression et la guerre, créant ensemble une solidarité sociale remarquable. Au cœur de cette confiance sociale se trouvaient des institutions, comme le bureau de poste, qui, pour Blevins, représentent le véritable cartilage et les entrailles de la nation. «Le service postal américain», dit-il, «est un modèle de ce que pourrait être un gouvernement efficace».