L’argument en faveur du projet de loi continue en disant « Et pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela pour les humains ? »

En fait, je crois que dans de nombreux cas, nous le faisons, ce que je reviendrai plus bas. Mais le point concernant la mort de mes chats est qu’ils étaient aimés. Qu’en est-il des animaux qui ne le sont pas ? Que pensez-vous qu’il leur arrive ? Kitty était incontinente pendant les six derniers mois de sa vie. Cela a fait puer notre maison et nous avons passé des heures chaque semaine à nettoyer. Nous avons accueilli ce fardeau. C’est le prix de l’amour.

Pouvons-nous garantir que cela s’appliquera à chaque humain âgé et incontinent ? Je crois que l’argument moral en faveur du projet de loi échoue si un seul humain devait être tué par des arguments fallacieux sur le « fardeau des soins ». (Je ne suis pas utilitariste.) Il existe une corrélation statistique entre la propension à commettre des actes de cruauté envers les animaux et envers les humains. Ceux qui n’ont aucun scrupule à tuer leurs « animaux nuisibles » seront, j’en suis sûr, capables de trouver des formulations qui justifient le même cas pour leurs proches, en particulier ceux laissés dans les bras des maisons de soins de l’État. Pour combien de telles morts compteraient-elles dans le nouveau calcul de la souffrance du Parlement ?

« Je crois que l’argument moral en faveur du projet de loi échoue si un seul humain devait être tué par des arguments fallacieux sur le ‘fardeau des soins’ »

Ce calcul dystopique semble parfaitement s’inscrire dans l’époque que nous habitons. C’est comme si le pays avait accéléré dans le roman de Ballard que j’habitais à la fin des années quatre-vingt-dix, même si j’ai mûri en quelque chose sorti de P.G. Wodehouse.

Il n’est donc pas surprenant qu’un État qui sanctionne les marches de haine dans ses artères principales, bruyantes de chants pour la mort ; qui détruit son histoire bâtie (Smithfield est en train de disparaître ! Quoi ensuite ? St Paul ?) et dont les musées ne sont autorisés à subsister que pour harceler ses citoyens sur le péché de leur supposé racisme. Cela ne me surprend pas qu’une telle société finisse par trouver son apothéose sous la forme de ce projet de loi. Si la culture en amont célèbre sa propre extinction, pourquoi sommes-nous surpris que la politique en aval trouve un moyen de codifier votre propre obliteration dans la loi.

Bienvenue à l’âge de la mort : regardez les publicités dans le métro, grotesques au-delà de l’imagination même de P.D. James, dont le roman Children of Men a prévu et décrit notre impitoyabilité sans enfants de bien des manières. Même elle n’a pas imaginé que le « Quietus » serait représenté par des publicités montrant une jeune femme extatique dansant autour de sa cuisine équipée, joyeuse à l’idée qu’un jour l’État la tuera.

Ces publicités défient toute explication, sauf que nous avons atteint le nihilisme de fin de stade. Si nous présentons la mort comme une aspiration, la nôtre est presque par définition une culture qui ne peut pas être digne de confiance avec des procédures d’aide à mourir.

Il est humain de craindre la mort. Elle est inconnaissable. Mais il y a déjà des personnes en qui nous pouvons avoir confiance avec la nôtre. Si vous avez eu le privilège d’être avec quelqu’un à la fin de sa vie, vous saurez ce que signifie « soins palliatifs » : l’utilisation d’opioïdes pour prévenir la douleur, dont un effet secondaire est, finalement, la suppression de la fonction respiratoire. C’est le plus grand cadeau que les professionnels de la santé nous font. La mécanique brute d’un projet de loi parlementaire déchirera la compréhension presque sacrée, et parfois silencieuse, entre le patient, le médecin et le soignant.

Si je devais rencontrer ma fin à cause d’une maladie douloureuse et prolongée comme un cancer sans chance de traitement, je veux que cette fin suive une conversation entre moi et mon médecin — ou mon médecin et mon conjoint (détenteur de mon mandat) — et je veux qu’elle porte sur la gestion de ma douleur ou de mon agitation. Je suis parfaitement conscient de ce que cela signifie et des très bonnes raisons pour lesquelles il est impossible de l’exprimer clairement. En ce qui concerne Leadbeater, aucun député n’a le droit d’insérer ses désirs dans cet espace.

Quoi qu’il en soit, le projet de loi ne concerne pas les soins palliatifs, ce qui est révélateur. Il ne garantit pas que son étendue ne dépassera pas la volonté de ses rédacteurs. Il représente une extrémité d’une pente glissante, en d’autres termes.

« Je ne veux pas être un fardeau », pensais-je, allongé sur cette plage italienne maudite. Que ce soit pour moi-même ou pour les autres. Quelle tentation de plonger sous l’eau et de cesser d’être une nuisance.

Mais nous sommes tous des fardeaux — c’est le sens de l’amour. Dans la mesure où nous souffrons de douleur à la fin de nos vies, alors cette douleur doit être atténuée — comme elle peut l’être — même si une telle atténuation devait raccourcir notre existence. Une Commission royale sur les soins palliatifs, et comment les améliorer, serait la bienvenue.

Cela ne sera pas le résultat de ce projet de loi, s’il devient loi. Il donnera au gouvernement le pouvoir de provoquer votre mort, et qu’un tel meurtre soit entièrement légal. Ce n’est pas un état dans lequel je veux être et peu importe combien vous souffrez, je ne souhaite pas que vous y soyez non plus.