Le Bauhaus est partout ; le bâtiment dans lequel vous vous trouvez en ce moment a presque certainement été influencé par les idées du mouvement. Pratiquement tout ce qui a été construit sur cette planète depuis la Seconde Guerre mondiale — lorsque le style Bauhaus est devenu le standard mondial — descend directement de ces bâtiments radicaux des années vingt. Regardez le siège du Bauhaus à Dessau, ouvert en 1926, ou l’École des syndicats ADGB, ouverte quatre ans plus tard, et vous comprendrez. Chacun semble remarquablement ordinaire, mais cette ordinarité est la preuve même du colossal succès du Bauhaus dans la formation de l’architecture du monde moderne.

Le parallèle direct entre l’AfD et les nazis, qui il y a 90 ans ont qualifié le Bauhaus de « dégénéré » et ont fermé l’école, a suscité de nombreux commentaires à l’échelle continentale — ainsi que, compréhensiblement, beaucoup de défense du Bauhaus en tant que mouvement excitant et progressiste. C’est probablement pourquoi cette histoire a reçu de l’attention ; sinon, l’architecture reçoit généralement peu d’intérêt. Mais une telle politisation simpliste de l’architecture obscurcit la question et laisse l’épine réelle dans son cœur non arrachée — défendre le Bauhaus n’est pas aussi progressiste qu’il n’y paraît.

Quel triste désordre dans lequel nous nous trouvons. La semaine dernière, des projets pour célébrer le centenaire de l’arrivée du Bauhaus à Dessau ont été accueillis par l’opposition. Proposant une motion intitulée « L’Aberration de la Modernité » — qui a été rejetée — au parlement de l’État de Saxe-Anhalt, l’Alternative für Deutschland (AfD) a soutenu que l’école d’art avait créé un style architectural froid et dépersonnalisé qui a écrasé les traditions régionales du monde dans une esthétique unique, générique et mondiale.

Des bâtiments non décorés, en forme de boîte, avec de grandes fenêtres et des toits plats peuvent sembler être la norme évidente maintenant, mais il fut un temps où ils étaient révolutionnaires. C’est parce que le monde était un endroit très différent dans les années vingt. Personne ne savait vraiment comment construire avec des matériaux nouveaux tels que le béton, le verre plat et l’acier, et donc le Bauhaus a cherché à créer un nouveau style, à trouver une esthétique adaptée à la production de masse industrielle et à la préfabrication, que ce soit pour des maisons, des chaises ou des réveils. Et ils ont réussi. Lorsque le monde ravagé des années quarante avait besoin d’être reconstruit, et qu’une population mondiale en plein essor avait besoin de logements, le Bauhaus était prêt avec un style architectural spécifiquement préparé pour une construction rapide et bon marché.

L’AfD a donc très clairement négligé le facteur essentiel dans l’essor du Bauhaus, et la raison pour laquelle il mérite vraiment des éloges. Au cours de la première moitié du siècle dernier, des millions de personnes vivaient dans des conditions pas entièrement éloignées du Moyen Âge — même dans les pays les plus riches du monde. Un tel état de misère de masse est sûrement une aberration bien plus grande que le minimalisme du Bauhaus. Mieux vaut un toit laid que pas de toit du tout. Ainsi, c’était leur véritable et tout à fait extraordinaire triomphe.

Et, nous devons nous rappeler, à une époque de Victoriana florissante, la géométrie épurée venant de Dessau était fabuleusement excitante. Lorsque vous voyez ces murs blancs lisses et ces rideaux de verre scintillant dans des photographies des années vingt et trente, et que vous les comparez aux finitions en terre cuite qui remplissaient autrement les rues d’Europe, il est difficile de ne pas avoir des frissons. Voici quelque chose de véritablement nouveau.