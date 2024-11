Que peut bien signifier tout cela ? Soit Trump est réellement un fasciste ou un nazi, et les défenseurs autoproclamés de l’ordre libéral ont fui leur destin historique — soit les termes sont devenus dénués de sens, et Trump n’est qu’un politicien comme un autre. Nous pouvons supposer, d’après les actions révélées des critiques de Trump, que ce dernier est la vérité. Pourtant, la rhétorique gonflée, si facilement écartée, révèle quelque chose de grande importance sur l’empire américain, euphémisé en tant qu’« ordre international libéral », maintenant, comme son actuel surveillant et contemporain Joe Biden, enfermé dans un état de sénilité et de déclin. L’« ordre de 1945 » tant aimé par la caste des fonctionnaires impériaux de Washington et leurs propagandistes — les « subintellectuels » récemment moqués par Anton Jäger — est une construction hautement mythifiée du monde post-Guerre froide, créée pour justifier la domination militaire mondiale de l’Amérique et maintenant invoquée cyniquement et vainement, reductio ad absurdum, à la conclusion du moment unipolaire.

Ce sont des questions sérieuses : si ses affirmations étaient vraies, alors Lammy devrait se dérober à son rôle d’officiel collabo dans un État client majeur d’un régime dangereux. En effet, la seule réponse morale serait un retrait britannique de l’OTAN si immédiat et dramatique qu’il ferait paraître Jeremy Corbyn comme un collaborateur en comparaison. Harris, également, devrait sûrement préparer son âme au martyre politique, lancer un coup d’État militaire pour sauver la démocratie américaine de ses électeurs, ou rassembler une bande armée de partisans autour d’elle pour une dernière insurrection désespérée — peut-être dans les collines du pays viticole californien qu’elle connaît si bien. Pourtant, apparemment, la réponse à cet exercice de pensée est Non, alors que notre malheureux ministre des Affaires étrangères balaie maintenant ces remarques comme l’exubérance juvénile d’un politicien alors âgé de quarante ans. Harris, quant à elle, a appelé à un transfert pacifique du pouvoir dans un discours de concession notable plus pour son message motivant de tante à vin un peu folle que pour toute allusion à sa participation à une tragédie sombre et historique.

S’il lui était magiquement accordé le pouvoir de voyager dans le temps, serait-il moralement obligé pour David Lammy de tuer le bébé Trump dans son berceau ? Après tout, il a décrit le président élu des États-Unis comme « un raciste sympathisant du KKK et des nazis » et « un despote en herbe », « un sociopathe sympathisant des néo-nazis » qui « crache sur les tombes des hommes et des femmes qui sont morts en combattant le fascisme ». De même, il y a quinze jours, Kamala Harris a qualifié Trump de « fasciste » qui « invoquerait Adolf Hitler, l’homme responsable de la mort de six millions de Juifs », invoquant ainsi le plus grand tabou politique du libéralisme dans sa tentative infructueuse de conquérir le pouvoir.

Contrairement à l’ordre réellement existant, le mythique « ordre de 1945 » a commencé, nous pouvons le dire, à un moment entre 1989 et 1991 avec l’effondrement de l’Union soviétique. Comme l’observe correctement John Mearsheimer , « l’ordre de la Guerre froide », qui est parfois à tort qualifié d’« ordre international libéral », n’était ni libéral ni international », étant plutôt un ordre limité, restreint à l’Europe de l’Ouest et à l’Amérique du Nord, au sein d’un système mondial bipolaire contesté entre les États-Unis et l’Union soviétique. Dès son inception, l’OTAN avait très peu d’intérêt pour l’avancement de la démocratie libérale qui, depuis les années quatre-vingt-dix, est devenue son objectif ostensible : le Portugal de Salazar, la junte grecque et les divers putschistes militaires turcs étaient tous des membres valorisés à un moment ou à un autre. Tous étaient moins démocratiques et plus autoritaires que Trump. La paix en Europe — si ce n’est en Asie, qui a connu des millions de morts dans la lutte entre les deux pôles politiques pour la domination — n’était pas le produit naturel d’une démocratie libérale gardée par le grand vainqueur occidental de la Seconde Guerre mondiale, mais préservée simplement par l’équilibre nucléaire entre les deux empires rivaux.

« Le libéralisme américain a cherché dans le monde des monstres à détruire et les a créés. »

En effet, nous pouvons aller plus loin que Mearsheimer, déconstruisant le mythe de la Seconde Guerre mondiale si sacré pour la mémoire institutionnelle britannique — sans doute parce qu’il redéfinit la subordination de la Grande-Bretagne à l’Empire américain comme un acte de sacrifice christique. Dans la version vulgaire du mythe, le grand affrontement était une lutte pour la démocratie libérale, et en effet, la victoire finale des Alliés était la preuve de sa supériorité sur les systèmes politiques rivaux — un homme politique britannique autrement perspicace m’a dit exactement cela, avec une conviction totale, la semaine dernière. Pourtant, l’Union soviétique de Staline, qui a supporté le poids des combats, n’était guère une démocratie libérale bienveillante, et Churchill avait raison de considérer l’alliance comme un pacte avec le diable, né d’une nécessité amorale. Même la Pologne que la Grande-Bretagne et la France sont allées défendre en 1939 n’était pas une démocratie libérale mais un régime militaire autoritaire, typique de l’Europe centrale de l’époque. Pourtant, elle était considérée comme tout aussi digne de soutien pour cela. Pourtant, selon les normes d’aujourd’hui, le régime paternaliste de droite de la Pologne en 1939, heureux de harceler les Juifs et d’annexer le territoire de ses voisins plus faibles, serait l’objet de l’hostilité libérale plutôt que du soutien.

Les tabous politiques d’aujourd’hui ne peuvent tout simplement pas être cartographiés sur le monde réellement existant qui les a engendrés : après la chute de la France, le seul allié existant de la Grande-Bretagne, pendant un temps, était la dictature militaire de la Grèce ; et après la libération de la Grèce, Churchill s’est assuré d’évincer la résistance communiste efficace du pays et de la remplacer par un régime de droite, qui employait des collaborateurs nazis pour traquer la résistance de guerre. Comme de nombreux conservateurs occidentaux, Churchill avait admiré le fascisme italien et Mussolini — «l’un des hommes les plus merveilleux de notre temps» — et considérait la récente alliance de l’Italie avec l’Allemagne comme une tragédie. En effet, même la Grande-Bretagne et la France de 1945, qui régnaient ensemble sur de vastes pans de ce que l’on appelle aujourd’hui le Sud global par des moyens non démocratiques et coercitifs, seraient bien au-delà des limites du libéralisme du XXIe siècle.