Harris était une candidate médiocre avec presque aucun message discernable, parachutée pour sauver une administration impopulaire sur la base incroyable qu’elle n’offrait pas de continuité mais, apparemment, du changement. C’était une offre fondamentalement fallacieuse.

«Le climax du spectacle de Trump nous dit quelque chose sur ce que le monde devient.»

Il semble remarquable de le dire, mais Trump était le candidat substantiel de cette élection offrant une critique du bilan de l’incumbent. Quel était le message de Harris lors de cette élection ? Quelle était la substance de son commerce, de sa politique d’immigration ou étrangère ? Qu’offrait-elle d’autre que le fait qu’elle n’était pas Donald Trump ? Elle était une actrice, un chiffre. À la fin, son offre se résumait à une seule question : l’avortement. Ce n’était pas suffisant.

Pendant une grande partie de la dernière décennie, Trump a traqué son ancien parti avec des messages sur la frontière, le commerce et le «woke». Les démocrates connaissaient la menace et ont nommé Joe Biden comme figure de transition en 2020 qui verrait Trump s’éloigner avant de passer le flambeau à la prochaine génération. Et puis, il s’est avéré qu’il n’y avait pas de nouveau Biden capable de rassembler l’ancienne coalition démocrate. Maintenant, une toute nouvelle doit être assemblée.

Trump est actuellement en bonne voie non seulement pour gagner le collège électoral (une chance de plus de 95 % selon le New York Times) mais aussi le vote populaire lui-même, un scénario jugé implausible seulement hier. Il semble qu’il va balayer tous les États clés et plus encore. Bien que ce ne soit pas une victoire écrasante comme celle de Reagan, Trump fait des progrès bien au-delà de sa base de 2016. Il gagne dans les banlieues de New York et parmi les immigrants conservateurs.

En fin de compte, Joe Biden avait raison de dire que sa vice-présidente était une candidate plus faible que lui et qu’Obama l’avait été avant lui. Harris était plus faible que Hillary Clinton aussi. Les candidats à la présidence du Parti démocrate deviennent progressivement moins bons. Certains analystes démocrates soutenaient cette nuit-là que Harris avait été privée du temps nécessaire pour se présenter au public américain. Mais cela ne révèle que la profondeur de leur déni. Biden n’était plus apte à la présidence et aurait sûrement perdu avec un écart encore plus grand, oui. Mais Harris n’était plausible que parce qu’elle avait été parachutée à la dernière minute. Il est sûrement vrai que le vide du drame qu’elle offrait ne pouvait être soutenu que pour la mini-série que nous avons obtenue.

Trump, en revanche, semble s’être amélioré en tant que candidat. Il a affiné son message sans abandonner ses thèmes essentiels. Il ne promettait plus d’interdire l’entrée de tous les musulmans arrivant aux États-Unis ni de faire payer le mur de la frontière par le Mexique. Pourtant, tout le monde savait que voter pour Trump signifiait des restrictions d’immigration plus strictes, du protectionnisme, de l’anti-wokisme et une opposition aux engagements étrangers : une combinaison puissante dans toute démocratie. Cela peut ne pas être vrai, mais c’était le message.