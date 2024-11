« La nostalgie de Merkel » a envahi une Allemagne aux prises avec la guerre, une économie en chute libre et un gouvernement effondré. L’autobiographie de l’ancienne chancelière allemande s’est vendue à 35 000 exemplaires le jour de sa publication, et les Berlinois ont fait la queue pendant des heures pour qu’elle signe leurs exemplaires. Comme l’a dit elle-même Angela Merkel : on ne sait pas ce que l’on a tant que c’est parti. Surtout si votre successeur est Olaf Scholz — l’un des chanceliers les plus faibles et les moins populaires de l’histoire de la République fédérale, qui a présidé à la chute dramatique de l’Allemagne sur le plan économique et international. Ainsi, il n’est peut-être pas surprenant que l’Allemagne se soit soudainement retrouvée à désirer la stabilité et le leadership symbolisés durant ses 16 années au pouvoir, attirant à nouveau les électeurs vers son ancien parti, le CDU de centre-droit. Mais cette nostalgie est-elle vraiment justifiée ?

La réalité est que, à bien des égards, Merkel a ouvert la voie à la crise actuelle. Son plaidoyer en faveur de mesures d’austérité strictes, mises en œuvre à la fois en Europe et en Allemagne après la crise financière de 2008, a entraîné plus d’une décennie de stagnation et de sous-investissement. Ses politiques ont laissé l’infrastructure allemande — ponts, routes et chemins de fer — se détériorer ; son insistance sur le modèle économique néo-mercantiliste et axé sur l’exportation de l’Allemagne, en particulier pendant la crise de l’euro, a étouffé la demande intérieure en comprimant les salaires et en encourageant l’emploi précaire, tout en rendant l’économie trop dépendante des exportations.

En poursuivant une politique industrielle qui mettait l’accent sur les secteurs manufacturiers traditionnels — automobiles, industrie lourde et pièces mécaniques — elle a laissé l’Allemagne à la traîne dans la révolution technologique. En éliminant l’énergie nucléaire, elle a privé le pays d’une source d’énergie propre et rentable. En ouvrant la porte à plus d’un million de demandeurs d’asile, elle a créé de sérieux défis en matière de cohésion sociale et de sécurité publique. En adoptant une approche paternaliste et axée sur le TINA en politique, illustrée par son concept de « démocratie conforme au marché », elle a affamé le discours démocratique allemand.