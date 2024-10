Peut-être que le mot ‘profiter’ ici fait un peu trop de travail. C’était une période de fermentation idéologique et pas seulement entre la gauche et la droite, mais au sein même du Parti conservateur, opposant les thatchéristes libertariens autoproclamés d’un côté à leurs opposants ‘humides’ de l’autre. Pourtant, pour avoir un différend idéologique, il faut des idéologies en conflit, qui à cette époque étaient en abondance.

À l’époque, les idées et l’intellect semblaient certainement avoir de l’importance. L’autre jour, je suis tombé sur une entrée du journal d’engagement de Thatcher en octobre 1982 concernant un dîner organisé par son think tank, le CPS.

Parmi ceux qui ont assisté, il y avait V.S. Pritchett, Anthony Quinton, Isaiah Berlin, V.S. Naipaul, Tom Stoppard et Phillip Larkin. Une note de briefing envoyée à Thatcher contient des descriptions de chacun des invités. ‘Anthony Quinton : Président de Trinity Oxford. Philosophe conservateur. Vous avez aimé son ‘Politics of Imperfection’ et l’avez cité dans la conférence Airey Neave’. ‘VS Naipaul : Romancier très réussi, aiguisé, angulaire. Origine trinidadienne. Passionnément opposé à la gauche et bien sûr aux ‘mouvements de libération’.’ ‘Tom Stoppard : Dramaturge brillamment réussi et divertissant, plutôt shavien. Origine tchèque. Je m’attends à ce que vous ayez vu plusieurs de ses pièces, par exemple Professional Foul, Night & Day.

Il est difficile d’imaginer la classe politique d’aujourd’hui recevant jamais un tel briefing avec ce degré de connaissances supposées — ou que l’une des figures de proue prenne une soirée pour profiter de la compagnie équivalente. Et le coup de Jenrick n’a fait que nous le rappeler. Starmer, malgré le fait de déclarer qu’il n’a pas de livre ou de poème préféré, n’est pas un homme non éduqué — loin de là. Dans son discours à la conférence du Parti travailliste, il a parlé de la valeur des arts et de son propre amour de la musique classique. Pourtant, nous savons tous, implicitement, que c’est une époque non pas de grandes idées, mais d’appels Zoom, de tableurs et de séries.

En conséquence, il y a une superficialité dans la politique d’aujourd’hui. Le starmerisme n’est clairement pas le produit d’un mouvement idéologique mûr depuis des années, vantant un cadre de troupes politiques prêtes à entrer en bataille pour ses principes. Ce gouvernement est plutôt une réaction à deux échecs distincts : le Parti travailliste sous Jeremy Corbyn et le Parti conservateur sous cinq premiers ministres différents. Au-delà de cela, ses racines sont si superficielles qu’elles risquent d’être balayées à la première tempête qui se présente.

Ce qui nous amène à cette dernière réalité économique inéluctable. L’argent. Bien qu’il y ait eu beaucoup d’attention sur la crise fiscale française et l’écart croissant entre ses rendements obligataires et ceux de l’Allemagne, il a été moins remarqué que les coûts d’emprunt britanniques sont désormais plus élevés que ceux des deux pays — et augmentent alors que les investisseurs commencent à intégrer la probabilité que Rachel Reeves augmente l’emprunt dans sa déclaration du 30 octobre.

Pour une grande partie des 100 premiers jours du Parti travailliste, il a soutenu que sa première priorité est de mettre les comptes du gouvernement en ordre après une dépense apparemment imprudente des Tories sous Rishi Sunak et Liz Truss. ‘Plus jamais’ a été la devise de Starmer, en référence à la crise qui a suivi le mini-budget de Truss de 2022. Et pourtant, sans beaucoup de fanfare, le rendement des gilts à 10 ans est maintenant presque revenu à ce qu’il était en 2022 à plus de 4 % — un point de pourcentage entier plus élevé qu’en France.

La réalité pour la Grande-Bretagne, donc, est que ses défis économiques n’ont pas disparu parce qu’elle a remplacé Truss par Sunak puis Sunak par Starmer. Les fondamentaux restent difficiles et clairement personne au gouvernement n’a la moindre idée de la façon dont nous pourrions échapper à ce piège. Et c’est un piège brutal : comment pouvons-nous, en tant que pays vieillissant, endetté et pauvre en énergie, dépendant des investissements étrangers, trouver un moyen de prospérer dans un monde de plus en plus protectionniste dominé par les exportations chinoises, la technologie américaine et un Moyen-Orient en plein essor ? En ce moment, personne ne semble avoir la moindre idée.

Lors de la conférence sur les investissements de Starmer à Londres, le patron du géant pharmaceutique américain Eli Lilly, David Ricks, a exposé le défi tel qu’il le voit. ‘Je pense que la différence au Royaume-Uni est, séparément de l’Europe, que c’est un marché relativement petit pour la plupart des multinationales et certainement pour les Américains, donc quelque chose doit être assez différent pour le rendre intéressant.’ Pour de nombreux partisans du maintien, c’était un moment révélateur : si nous étions restés dans l’UE, nous n’aurions pas à être si différents, et nous ne poursuivrions donc pas des hommes d’affaires comme lui. Mais la réalité est que la Grande-Bretagne cherche désespérément des investissements étrangers depuis des décennies — et a même réussi : l’année dernière, le Royaume-Uni a en fait vu son investissement étranger croître, tandis que celui de l’Europe chutait. La raison pour laquelle nous dépendons des financements étrangers n’est pas parce que nous avons quitté l’UE, mais parce que nous avons un tel déficit commercial. Comme l’a dit David Edgerton dans The Rise and Fall of the British Nation, le rêve du thatchérisme était de ressusciter le capitalisme britannique, mais ce que nous avons vraiment fait, c’est ouvrir la Grande-Bretagne au capital mondial.

Je ne suis pas sûr que la Grande-Bretagne doive se rendre ‘intéressante’ de la manière dont Ricks et ses amis le décrivent. Mais nous devons clairement faire quelque chose de différent. Et en attendant, nous nous prosternons devant des opérateurs indésirables qui savent à quel point nous sommes désespérés.