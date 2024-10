Le seul signe d’une bagarre était à la télévision. J’ai rapidement perdu le compte des écrans plats crachant silencieusement des matchs de football américain, mais chaque fois qu’un énorme joueur de ligne tombait à cause d’une nouvelle blessure à la moelle épinière, la diffusion passait à une publicité — et à la rhétorique politique désastreuse : Sam Brown était un extrémiste. Sam Brown chercherait à interdire l’avortement. Sam Brown retirerait aux femmes leur droit de choisir. Rien de tout cela ne semblait avoir beaucoup d’impact sur les croupiers de blackjack — c’est-à-dire, les personnes qui vivaient dans le comté de Clark. L’un de ces habitants, un immigrant éthiopien, semblait surpris que je puisse lui poser des questions sur l’élection, et sur qui il pourrait soutenir. “Je n’ai pas encore prêté assez d’attention,” a-t-il dit. “Je le ferai la semaine prochaine.”

Depuis le Bellagio, j’ai flâné à travers les escalators extérieurs et les ponts piétonniers — où pas mal de sans-abri s’étaient endormis au son de l’incontournable imitateur d’Elvis — jusqu’au Caesar’s Palace. J’imaginais qu’ici je pourrais trouver quelques signes de soutien pour leur ancienne serveuse de cocktail star, la sénatrice Jacky Rosen, mais tout comme les Old Fashioneds et les Gin Fizzes s’étaient transformés en Basil Cucumber Margaritas et Kimbo Espresso Martinis, les cocktails ne sont plus servis par des jeunes de vingt ans souriant de manière rigide dans des tenues légères essayant de rassembler suffisamment d’argent pour payer les frais de scolarité d’une école publique. Les jeunes ambitieux avaient très probablement changé pour des entreprises plus rémunératrices que les pourboires, comme OnlyFans, tandis que les anciens lieux de Rosen étaient devenus le domaine de Cubains expatriés costauds discutant en détail des nuances du bullpen des Dodgers par rapport aux Yankees. Immigration ? Le mur ? La violence des gangs vénézuéliens ? Transgéneros jouant au football féminin ? Pas un mot.

Il devenait de plus en plus évident que j’avais commis une grosse erreur, car j’avais été sous l’illusion romantique partagée par des générations de journalistes selon laquelle parmi les grands hôtels du Las Vegas Boulevard envahi, sexuel et régi par des algorithmes, on pourrait entrevoir un aperçu du sombre avenir de l’Amérique. Il y a beaucoup d’indices pour suggérer que l’apocalypse commence ici : alors que le lac Mead s’assèche, alors que la température de l’été dernier a atteint 120°F, battant tous les précédents records, et alors que le travail du sexe, le jeu et le capitalisme criminel sont devenus la norme.

Il n’a pas échappé à personne que les pires habitudes de l’Amérique émanent toutes d’ici. En 1968, deux professeurs de l’École supérieure d’architecture de Yale ont amené 13 de leurs étudiants ici pour étudier le paysage urbain surréaliste. Le résultat fut le livre Learning from Las Vegas, qui soutenait qu’au lieu d’être considéré comme un vestige décadent de la déchéance poussiéreuse de l’ouest, Vegas était un présage des choses à venir. Tout au long de la seconde moitié du 20ème siècle, des flots de soi-disant “nouveaux journalistes” se sont fait un nom en étudiant le paysage humain. L’épopée de journalisme gonzo de Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas, a livré une prémonition de la culture de la drogue qui était alors une question d’hystérie nationale, mais qui allait bientôt devenir banale. “Marrying Absurd” de Joan Didion explorait la étrange coutume des mariages drive-in du strip, qui ébranlait ses sensibilités établies. Et l’essai maniaque de Tom Wolfe pour Esquire Magazine, “Las Vegas (What?) Las Vegas (Can’t Hear You! Too Noisy) Las Vegas !!!!” exposait les casinos comme le cas d’essai pour le TDAH des années avant que notre attention nationale ne tombe à cinq secondes avec l’avènement des smartphones. Sans aucun doute, les algorithmes des cartes et des dés étaient des précurseurs des algorithmes numériques qui sont devenus notre addiction collective.

Mais si l’Armageddon américain était effectivement imminent dans les casinos de Vegas post-MAGA, il semblait que personne ne s’en souciait. Les joueurs, croupiers et aspirants stars de la ville étaient bien trop préoccupés par leurs propres perspectives de gloire et de fortune pour s’inquiéter du sort de l’Amérique.

Cependant, il y avait une question qui résonnait au-dessus du bruit des jackpots. Le sexe. Peut-être était-il approprié qu’à Sin City, à la fois la gauche et la droite s’orientent vers la politique du sexe. Comme on pouvait s’y attendre, le capitaine Brown a félicité la législation controversée de la Floride “Don’t Say Gay”, présentant la restriction des discussions sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les écoles comme une mesure nécessaire pour prévenir l'”endoctrinement” des enfants dans la queerité. Il a s’opposé à l’égalité des mariages et soutenu une législation permettant la discrimination contre les couples de même sexe. Et en tant que président et président de la Nevada Faith and Freedom Coalition, il a dénoncé la loi sur le Respect de la Mariage que le président Biden a signée en 2022, déclarant que la loi était une attaque contre la liberté religieuse. Cela dit, Brown ne peut pas se déclarer 100 % anti-avortement, car 76 % des habitants du Nevada soutiennent les droits à l’avortement.