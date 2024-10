Bien sûr, on pourrait faire remarquer que Moscou et Saint-Pétersbourg sont des villages Potemkine en quelque sorte, cachant la réalité de la pauvreté profonde dans une grande partie du reste du pays. Mais rien de tout cela n’est finalement une question de faits. Le conflit entre l’Occident et la Russie aujourd’hui est désormais perçu comme idéologique et existentiel, tout comme le conflit entre le communisme et le capitalisme l’était autrefois. Dire quelque chose de bien sur l’ennemi russe, c’est prendre son parti ; dire quelque chose de bien sur lui qui soit aussi vrai est considéré comme encore plus traître. La Russie communiste regorgeait d’histoires sur des travailleurs américains traités comme de la terre, peinant sous des conditions de vie véritablement horribles. Après tout, l’Amérique était capitaliste, et une société capitaliste ne pouvait jamais être un bon endroit pour un travailleur.

De retour chez lui, Tucker avait des choses positives à dire sur Poutine, ainsi que des choses négatives. Mais ce sont les rues et les magasins de Moscou qui l’ont vraiment “radicalisé” . L’Occident aime dépeindre la Russie comme pauvre, misérable et opprimée, mais Tucker a décrit une société moderne parfaitement ordinaire. La différence entre ce que Tucker avait été enseigné à attendre et ce qu’il a réellement vu en Russie ne l’a pas seulement déstabilisé — cela l’a mis en colère.

L’année dernière, Tucker Carlson a scandalisé l’Amérique en se rendant en Russie et en interviewant Vladimir Poutine. Alors que les téléspectateurs américains dénonçaient l’idée de parler à un ennemi tel que Poutine, Tucker se promenait dans Moscou, se filmant en prenant le métro, en achetant un burger au nouveau McDonald’s russe, et en faisant des courses dans un supermarché moscovite. Se comportant, en fait, comme s’il était en Occident.

Lorsque l’Union soviétique s’est effondrée, la tension épique qui s’était accumulée au fil des décennies entre les États-Unis et la Russie s’est rapidement effondrée. Les Russes faisaient la queue pour manger chez McDonald’s ou acheter des jeans bleus, et ils émigraient également en Amérique par milliers. Certains d’entre eux voulaient un endroit plus stable pour élever leurs enfants que le cauchemar dystopique qu’était la Russie des années 90, d’autres voyaient en Amérique une forme de culture et d’idéologie plus agréable, et d’autres encore voulaient simplement gagner de l’argent. En 1980, le nombre de locuteurs russes nés à l’étranger aux États-Unis était inférieur à 200 000. En 2011, ce nombre avait atteint 900 000.

Cependant, depuis lors, les choses ont beaucoup changé. Les États-Unis ne sont plus la Mecque des talents étrangers qu’ils étaient autrefois, alors qu’ils plongent plus profondément dans un affrontement géopolitique avec la Russie, la Chine et les Brics plus généralement. L’Occident faiblit à la fois militairement et économiquement ; l’empire américain est surmené, pratiquement insolvable, et fait face à une fatigue et une désillusion croissantes chez lui. Pour compliquer cela, les propres principes idéologiques de l’Occident concernant la liberté d’expression et le respect des droits de l’homme sonnent de plus en plus creux. Même les Occidentaux perdent foi dans le projet américain.

Bien que le voyage de Tucker Carlson en Russie ait été un événement isolé, il y a eu un petit mais croissant flot d’histoires dans les médias occidentaux mettant en avant des Américains décidant de braver le Rideau de Fer dans l’autre sens. Les raisons qu’ils avancent sont étrangement similaires à celles entendues chez les dissidents par le passé : le système politique en Occident est cassé et les politiciens ont perdu le fil ; l’idéologie dominante est déconnectée des gens ordinaires ; le niveau de vie est en baisse et le coût de la vie trop élevé. La plupart des raisons avancées aujourd’hui ont à voir avec la politique plutôt qu’avec l’économie : dans ce récit, l’Occident est tout simplement trop « woke », trop matérialiste et trop sclérosé. La Russie, pour sa part, semble désireuse d’offrir un « asile politique » à tout Occidental ayant un gros os à ronger avec son pays d’origine.