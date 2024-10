Passer un peu de temps sur ces forums de discussion donne l’impression que ces femmes — et ce sont presque exclusivement des femmes — ne sont pas motivées par l’égoïsme, mais par un excès d’amour paranoïaque. Quelques fils conducteurs traversent le discours. Le premier est un héritage des cercles communautaires et de vie naturelle des années soixante et soixante-dix ; il s’agit de lentilles, de graines de lin et d’huile de coco. C’est là que beaucoup de Mamans Crunchy semblent commencer ; après tout, qu’est-ce qui peut être si mal à élever votre enfant dans le sein de Mère Nature ? Il y a une saveur féministe organique dans tout cela, légèrement sorcière, vaguement émancipatrice et finalement assez inoffensive.

‘Dans un forum de garde d’enfants, une femme raconte l’histoire d’une mère qui refuse de laisser sa fille porter un Epipen malgré une allergie mortelle aux bananes.’

Mais le deuxième fil est là où les problèmes commencent. Il semble peu probable que la mentalité d’autosuffisance de l’extrême droite puisse coexister si confortablement avec la douceur rêveuse de la sororité de Mère Terre en sandales, mais cette confluence, le passage de la mère inquiète au combattant de la liberté anti-État, est au cœur de l’idéologie des Mamans Crunchy. Quelques semaines ou mois parmi des acolytes évitant les déodorants en aluminium en ligne vous envoient sur une voie classique de tropes — une méfiance envers Big Pharma, une aversion pour les vaccins, une suspicion de l’éducation conventionnelle.

Il existe une hiérarchie distincte dans ces forums, où même les questions quotidiennes sont accueillies par un barrage de réponses qui se disputent d’être les plus extrêmes, les plus radicalement sages. Les mères se surpassent avec des correctifs ‘eh bien en fait’ informant les observateurs du forum que, en fait, vous pourriez tuer votre enfant avec la radioactivité des moniteurs pour bébés, des huiles de graines ou quoi que ce soit d’autre. Les femmes se lient sur la façon dont elles sont rejetées par d’autres mères aux portes de l’école ; elles se réjouissent de la garnison numérique qu’elles ont formée, malgré tout cela. Si les enfants voient leurs mères comme une sorte de magicienne, une déesse guérisseuse, alors les cultistes se voient comme les élus.

Ce fatalisme anxieux mais satisfait est nulle part plus clair que dans les forums à gros enjeux de la culture des Mères Crunchy : les forums sur l’autisme. Ici, les mères s’advisent mutuellement sur la ‘détoxification’ de leurs enfants par des méthodes naturelles, qui promettent de voir ‘les caractéristiques de l’autisme s’améliorer ou disparaître complètement’. Ce processus implique de réviser le régime alimentaire, d’introduire des suppléments, et pour une raison quelconque, d’impliquer des chiropracteurs. Vous devez jeter les pesticides, les conservateurs et les colorants artificiels. Et donner à votre enfant des bains de sel d’Epsom. Une mère rassure une autre que son fils de cinq ans a ‘perdu’ son diagnostic d’autisme en éliminant le ‘gluten et la caséine’. Lorsque l’auteur original exprime son inquiétude que ce régime strict enlève certains des plus grands plaisirs de la vie de son petit garçon, elle est réprimandée : ‘Les changements que vous faites maintenant peuvent impacter le reste de sa vie.’

Le lien entre ‘médecine alternative’ et obsessions avec l’autisme n’est pas nouveau. En 1998, Andrew Wakefield, un ancien médecin, a publié une étude dans le respecté journal médical The Lancet liant le vaccin ROR à l’autisme. Bien que la recherche soit basée sur une étude de seulement 12 enfants, il est rapidement devenu accepté que l’inflammation gastro-intestinale causée par le vaccin entraînait des troubles du développement. Cela a déclenché la première grande vague de ce qui deviendrait un mouvement anti-vaccin mondial et récurrent. L’article a finalement été discrédité — The Lancet l’a rétracté en 2010 — et Wakefield a été disgracié. La fable est désormais si familière, mais néanmoins de nombreux parents sont encore déterminés à y croire.

Pourquoi ? L’attrait de cette théorie est qu’elle donne aux parents un sentiment de contrôle, ce qui les sauve de l’incertitude sombre du destin génétique tout en conférant la culpabilité à ceux qui n’ont pas essayé ‘assez fort’. Il y a un grand réconfort dans la croyance que le destin de la personne que vous aimez le plus au monde n’est pas aléatoire, mais en fait entièrement dépendant des sacrifices que vous êtes prêt à faire pour elle. Vous êtes déterminé à faire face à la censure de votre communauté, à les soigner avec le sourire à travers des accès de oreillons et de rubéole, à devenir l’héroïne de votre propre histoire familiale, à les sauver. Si quoi que ce soit, la controverse de vos croyances ne fait que rehausser votre héroïsme.