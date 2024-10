La clé de l’apparente percée, selon des sources diplomatiques, était une demande des puissances occidentales que l’Iran et le Hezbollah acceptent de renoncer à la condition préalable de Gaza. Les Iraniens et les Libanais ont ensuite parlé, à la fois directement et indirectement, à Nasrallah à Beyrouth. Longtemps désigné comme une organisation terroriste par la plupart des nations occidentales, y compris les États-Unis, le Hezbollah lui-même ne pouvait pas participer aux réunions.

Pourtant, malgré son absence, Nasrallah avait accepté un accord le matin du 26 septembre. Bien qu’Iran et Liban n’aient pas réellement signé le communiqué, je comprends que le texte final avait été rédigé et circulé aux dirigeants des deux nations. Ils ont également été informés que des acteurs diplomatiques clés, y compris la Grande-Bretagne et les États-Unis, étaient ‘d’accord’ avec l’accord. Pour sa part, l’approbation israélienne était ‘en attente’ mais attendue bientôt. En effet, des sources m’ont dit que les Iraniens et les Libanais avaient ensuite été informés par les Américains que Netanyahu était prêt à signer.

Le même jour, Starmer a cité le communiqué presque mot pour mot dans son discours à l’ONU, bien qu’il ne l’ait pas explicitement reconnu. Il est juste de dire que lorsque Netanyahu lui-même a pris la parole, le 27 septembre, il ne semblait pas exactement pacifiste. Parlant quelques heures avant la frappe qui a tué Nasrallah, il a averti qu’Israël ‘continuerait à dégrader le Hezbollah’ jusqu’à ce que ses objectifs soient atteints — la paix à sa frontière nord et le retour en toute sécurité des Israéliens déplacés chez eux.

Néanmoins, les sources affirment que ceux qui ont participé aux discussions de New York croyaient que ces aspirations étaient compatibles avec un cessez-le-feu, suivi en fin de compte d’une paix négociée. Certes, après que la frappe de l’IDF a finalement eu lieu, un participant européen aurait décrit cela comme une ‘gifle au visage’ de ceux qui avaient travaillé pour arrêter la violence. Un autre a affirmé que la prétendue duplicité d’Israël avait détruit tout sens de confiance, notant que cette denrée était déjà en pénurie dans tout le Moyen-Orient.

La semaine suivante, Abdallah Bou Habib, le ministre libanais des affaires étrangères, a publiquement affirmé que Nasrallah avait effectivement accepté un cessez-le-feu juste avant de mourir. Mais au milieu du conflit qui s’intensifiait, avec des troupes israéliennes désormais sur le sol libanais, ses paroles n’ont pas résonné.

J’ai demandé au ministère israélien des affaires étrangères s’il était vrai qu’Israël avait encouragé ses interlocuteurs étrangers à penser qu’il était prêt pour un cessez-le-feu. Il a refusé de commenter. J’ai également parlé à Diker, dont le think tank conseille les gouvernements israéliens depuis 1976, et dont le personnel comprend de nombreuses figures de haut rang des services de renseignement, de sécurité et des affaires diplomatiques du pays.