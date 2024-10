Bien que la SDCR devrait réduire les overdoses, les infections et connecter les utilisateurs aux services, les problèmes plus profonds qui alimentent la demande de drogues persistent. Les personnes vivant dans des communautés défavorisées ont 18 fois plus de chances de mourir de causes liées à la drogue, soulignant la pauvreté comme cause fondamentale. L’offre de soins de santé faite aux plus pauvres est toujours inférieure, mais cette inégalité est aggravée pour les toxicomanes qui font face à un stigma supplémentaire dans les établissements de santé, où la dépendance est trop souvent perçue comme un échec moral plutôt que comme une condition de santé. Les options de traitement restent limitées, et les SDCR, comme les programmes de méthadone, ne permettront au mieux que de stabiliser les utilisateurs jusqu’à ce que de meilleures solutions émergent. Ne vous faites aucune illusion, cette action seule n’aura pas d’impact significatif sur la crise globale.

C’est pourquoi il est étrange que le gouvernement écossais ait choisi de dépenser autant de capital politique pour créer l’espace légal pour cette initiative, car même si elle réussit comme espéré, son impact sera minime. En vérité, d’un point de vue politique, un affrontement légal avec Londres était le chemin de moindre résistance lorsque l’on considère l’ampleur réelle de la crise et les actions sur l’inégalité sociale nécessaires pour y remédier. Créer un spectacle constitutionnel donne l’impression que quelque chose de radical est fait alors qu’en vérité, le statu quo a simplement été reconditionné.

«Créer un spectacle constitutionnel donne l’impression que quelque chose de radical est en train d’être fait alors qu’en réalité, le statu quo a simplement été reconditionné.»

Plutôt que de prendre des mesures politiquement risquées qui pourraient froisser les électeurs de la classe moyenne, les dirigeants sans vision cohérente pour un paysage de traitement plus complet se tournent plutôt vers des défenseurs de la réduction des risques bien placés qui proposent davantage des mêmes initiatives. Le défi auquel est confronté le SDRC est immense. Même si tout se passe bien, son mandat est limité et des questions demeurent quant à la manière dont ces initiatives temporaires et éphémères auront un impact réel sur une épidémie nationale.

Considérons les aspects pratiques de l’accueil des personnes dans l’établissement lorsqu’il ouvrira. Un défi est géographique : s’attendre à ce que des toxicomanes vulnérables se déplacent fréquemment dans le centre-ville est irréaliste. Les défenseurs soutiennent qu’il y a déjà de nombreux consommateurs de drogues dans le centre-ville qui sont éligibles, mais beaucoup contestent non seulement ces chiffres mais aussi les mérites d’un service conçu pour cibler une cohorte étroite de toxicomanes sérieux dans une petite zone urbaine. On peut dire que ce sont les consommateurs de drogues par voie intraveineuse dans les quartiers environnants de la ville qui sont non seulement les plus vulnérables mais qui créent également les plus grands impacts négatifs dans leurs communautés. Ne devraient-ils pas en bénéficier le plus, leur participation apportant de plus grands avantages sociaux ? Quoi qu’il en soit, comment seront-ils incités à faire le déplacement ? Quelle est la probabilité qu’ils gardent un sachet d’héroïne et prennent un bus pour entrer en ville avant de s’injecter en toute sécurité ?

Même une fois inscrits, les participants font face à de nombreux obstacles. Beaucoup craindront d’être repérés par les services sociaux ou la justice pénale simplement en s’identifiant ou en remplissant des documents. La méfiance envers l’autorité est pathologique au sein de cette communauté marginalisée pour des raisons évidentes. S’ils se présentent au SCDR, qui les accueillera ? Qui les rassurera et gagnera leur confiance ? Des travailleurs de la drogue ayant une expérience vécue dirigeront-ils ce travail important, ou des employés bien intentionnés mais moins aguerris qui suscitent la méfiance chez les usagers tireront-ils les ficelles en coulisses ? En fin de compte, les mêmes dynamiques de classe qui soulignent subtilement une politique et un débat sur les drogues déséquilibrés en Écosse seront-ils inutilement reproduits, ou un travail sérieux a-t-il été entrepris pour identifier et corriger ce problème ? Ensuite, il y a le paradoxe très basique de la réduction des risques produit par le focus central du pilote sur l’usage de drogues par voie intraveineuse : fumer de l’héroïne ou de la cocaïne sera-t-il découragé même si c’est souvent plus sûr que de s’injecter ?

L’idée que le SDCR agira comme un portail vers d’autres services ne semble plausible que si vous ne savez rien de ce qui existe réellement dans cet enfer de traitement stérile. Quels autres services entendons-nous exactement ? Même les personnes sans antécédents de problèmes de drogue peuvent attendre des mois pour le plus basique des conseils en santé mentale. Les complexités des vies ravagées par la dépendance, l’implication de la police et le sans-abrisme nécessitent souvent des soins spécialisés et multifacettes, qui, tout simplement, ne sont pas disponibles pour la plupart des gens. Les toxicomanes font également face à de longues attentes — jusqu’à un an — pour des placements en réhabilitation s’ils en désirent un, moment où la dépendance peut s’être approfondie, ou le désir d’entrer dans un cadre résidentiel peut avoir diminué. Nous n’avons pas un système intégré qui tire dans la même direction qu’en Norvège, où, par exemple, les établissements de réhabilitation sont intégrés à certaines prisons. En Écosse, différentes factions organisationnelles opèrent indépendamment les unes des autres, poussant leurs propres agendas, poursuivant leurs propres intérêts, souvent basés sur des évaluations sélectives d’une base de preuves étroite et une conscience aiguë de ce qui est « tendance » auprès du gouvernement malheureux qui tient les cordons de la bourse.