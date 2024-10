Avant la guerre en Ukraine, avant l'annexion de la Crimée, il y avait la Géorgie. En 2008, l'invasion du pays par la Russie était, aux yeux des Occidentaux, une anomalie — sur presque tous les autres critères, la Russie de Poutine entretenait des relations relativement amicales avec les États-Unis et l'Europe, et la coopération internationale avec l'Occident était à son apogée.

Pourtant, 16 ans plus tard, il ne fait aucun doute que la guerre russo-géorgienne a marqué le début d'une nouvelle ère dans la relation de la Russie avec son voisinage, culminant avec l'invasion de l'Ukraine et le conflit d'ombre avec l'Occident qui a suivi. Maintenant, après tout, la Géorgie est redevenue l'épicentre de cette nouvelle guerre froide. C'est juste que cette fois, la Russie et ses mandataires utilisent des urnes plutôt que des chars pour capturer l'État géorgien.

À l'approche des élections parlementaires cruciales du pays le 26 octobre, les libéraux géorgiens étaient prudemment optimistes. Pour la première fois depuis des années, l'opposition fracturée du pays avait une chance de chasser le parti pro-russe Rêve géorgien du pouvoir. Des sondages de sortie initialement favorables n'ont fait que confirmer leur espoir. Mais bientôt, leur enthousiasme a été douché. Malgré la poursuite d'un agenda politique hautement clivant — incluant l'adoption d'une loi infâme sur les agents étrangers en mai, suivie de lois plus récentes limitant l'activité LGBT — le Rêve géorgien a obtenu un impressionnant 54 % des voix.

Le même soir, les partis d'opposition sont apparus à la télévision nationale, dénonçant le vote comme illégitime. Parmi d'autres choses, ils ont cité la fraude électorale, la violence et l'intimidation. Des vidéos d'un loyaliste du Rêve géorgien bourrant des bulletins dans une urne sont devenues virales dans les médias géorgiens, tout comme des clips de partisans du gouvernement attaquant des observateurs électoraux. Une analyse statistique indépendante a corroboré de nombreuses affirmations. Au cours des jours suivants, le président aligné sur l'opposition du pays a appelé à des manifestations contre les résultats de l'élection, accusant la Russie d'orchestrer la victoire du Rêve géorgien. Les quatre principaux partis d'opposition ont également promis de boycotter le Parlement, rendant ainsi le gouvernement du Rêve géorgien incapable d'agir.

Bien que les enquêtes sur le vote se poursuivent, les lignes de bataille ont déjà été tracées. Jusqu'à présent, seuls la Russie, la Hongrie, la Chine, la Turquie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont reconnu le résultat. D'autre part, les États-Unis, l'UE et divers gouvernements européens ont dénoncé les irrégularités électorales et exprimé leur "alarme" face au processus électoral. Déjà, la Suède a rompu ses liens avec le gouvernement géorgien en raison de son recul démocratique.

Avec peu de signes indiquant que l'opposition va reculer, des comparaisons ont déjà été faites entre Tbilissi et la révolution Euromaidan de Kyiv de 2013-14. Certes, l'affrontement en Géorgie pourrait s'avérer tout aussi conséquent : non seulement pour cette petite nation montagneuse, mais pour tout l'espace post-soviétique. Comme l'Ukraine il y a une décennie, après tout, la Géorgie est devenue le point zéro de la confrontation entre la Russie et l'Occident.

Et tandis que le massacre en Ukraine peut être l'expression la plus dramatique de ce conflit d'ombre, c'est en Géorgie que la capacité de la Russie à dominer ses voisins est mise à l'épreuve de manière la plus vivante. « La Russie dira que 'nous gagnons comme toujours.' Mais la Russie perdra cette bataille contre l'Ukraine et la Géorgie, » déclare Luka, un étudiant de 21 ans lors d'une manifestation dirigée par l'opposition lundi. « Nous nous battrons jusqu'à ce que nous mourions. »

Certes, les enjeux pour les jeunes Géorgiens ne pourraient pas être plus élevés. Pour ceux qui souhaitent enfin rejoindre l'Union européenne — selon un sondage de l'année dernière, cela représente presque 90 % de la population — le combat est existentiel. Si la victoire du Rêve géorgien se maintient, les ambitions de l'UE du pays sont mortes. La politique démocratique, plus généralement, lutte également pour sa survie : le Rêve géorgien a promis d'interdire la majorité des partis d'opposition, comparant le vote de samedi aux procès de Nuremberg.

Étant donné cette atmosphère polarisée, il n'y a que quelques façons dont la crise pourrait se terminer, surtout lorsque l'Occident et la Russie ont tant à perdre. Ayant mis leur réputation en jeu en contestant les résultats des élections, les partis d'opposition sont peu susceptibles d'accepter un gouvernement du Rêve géorgien. Si l'opposition maintient son boycott du Parlement, et que le président continue de refuser d'approuver le nouveau gouvernement, le Rêve géorgien ne pourra pas tenir de sessions parlementaires sans que deux tiers des membres élus soient présents. Cela, à son tour, rendrait le Rêve géorgien — et par extension russe — incapable de gouverner légalement.

Dans une telle situation, le Rêve géorgien pourrait concevablement choisir de contourner la loi et d'ignorer complètement l'opposition, menant à une crise constitutionnelle et mettant la Géorgie sur une trajectoire de collision encore plus périlleuse avec l'UE et les États-Unis. Bruxelles et Washington, pour leur part, cherchent déjà à élargir leurs sanctions contre le parti.

D'un autre côté, la Géorgie pourrait se diriger vers un affrontement politique dans lequel ni le Rêve géorgien ni l'opposition pro-occidentale ne cèdent. Cela conduirait sans aucun doute à une paralysie politique : que la Russie serait sûre d'exploiter. Déjà, des responsables à Moscou ont déclaré qu'ils étaient prêts à intervenir au nom du Rêve géorgien si la situation l'exigeait. Cette assurance n'est d'ailleurs pas très surprenante. Comme je l'ai expliqué en mai, la position de la Géorgie au bord de la mer Noire, le long des routes commerciales et des pipelines énergétiques, la rend stratégiquement vitale tant pour la Russie que pour l'OTAN.

Au-delà de la Géorgie elle-même, une victoire russe ici aurait des répercussions bien plus lointaines. Considérons l'Arménie, qui s'éloigne de Moscou depuis des années, mais qui dépend néanmoins de la Géorgie pour le transit. Pour le dire autrement, la domination russe de la Géorgie pourrait forcer Erevan à revenir vers l'orbite de Moscou également. La chute de la Géorgie pourrait également démoraliser les mouvements anti-Kremlin dans des endroits comme la Moldavie et même le Kazakhstan.

Il y a d'autres raisons pour la Russie de forcer la question en Géorgie aussi. La guerre en Ukraine peut se dérouler raisonnablement bien — mais mener une guerre à grande échelle est néanmoins risqué, coûteux et déstabilisant sur le plan intérieur. D'un autre côté, la manipulation électorale du genre que Moscou essaie en Géorgie est relativement simple, et en effet, cela fait partie de son manuel depuis des années. Le point, suffisamment clair de Bakou à Almaty, est le suivant : si la Russie réussit à s'emparer de l'État à Tbilissi, elle peut le faire n'importe où.

Alors, en résumé, la révolution de l'Euromaidan a été la première tentative de renverser la domination russe sur son voisinage proche, la Géorgie est désormais devenue un autre type de cas d'étude : est-il possible que l'expansionnisme de Poutine puisse être vaincu uniquement par des moyens pacifiques ? Et bien que le combat à Tbilissi ne fasse que commencer, et que les puissances occidentales se retiennent jusqu'à présent, l'escalade est inévitable — la Géorgie, et tout ce qu'elle représente, est bien trop importante pour être abandonnée.