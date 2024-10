New York. Londres. Paris. Madrid. Au cours des trois dernières décennies, à divers moments, ces villes ont été liées ensemble sous un voile de terreur qui s’est répandu à travers l’Occident. Cela a mis les populations les unes contre les autres, laissant chacun craindre pour sa vie. Les spécificités ont varié. Parfois, les assaillants agissent seuls, parfois en cellules. Souvent, ils frappent au hasard, d’autres fois après des mois de planification minutieuse. Pourtant, pris ensemble, la terreur a un nom. Pas l’islam mais l’islamisme — politique, messianique, totalitaire. Et cela a de nouveau frappé en Israël le 7 octobre 2023, lorsque le Hamas a massacré des centaines de Juifs innocents et en a enlevé beaucoup d’autres.

Ce n’est pas le seul parallèle entre le massacre de l’année dernière et ses précurseurs à New York et à Paris. Comme pour le 11 septembre, les horreurs du 7 octobre ont d’abord été marquées par le choc, puis par des appels à une énorme représaille. Comme après le 11 septembre, une réaction a rapidement suivi. Au cours des 12 derniers mois, les campus et les rues des villes ont été balayés par l’antisionisme, tout comme l’antiaméricanisme est devenu la rage à gauche au début des années 2000. De plus, il y a deux décennies, il y avait d’énormes manifestations dénonçant les invasions américaines de l’Afghanistan et de l’Irak, et des appels à ce que les troupes restent chez elles, tout comme les demandes d’aujourd’hui pour un cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Et comme après le 11 septembre, la réaction s’est révélée impuissante. Les États-Unis ont tenu bon en Afghanistan jusqu’en 2021. Aujourd’hui, Israël est occupé à étendre sa guerre au Liban — et peut-être bientôt à l’Iran également.

Cependant, le parallèle le plus fort entre ces atrocités antérieures et le 7 octobre n’est sûrement pas les éclats de violence, ni la réaction, ni l’escalade. C’est ce terme avec lequel j’ai commencé. C’est l’islamisme, et la façon dont l’Occident refuse systématiquement de nommer son véritable ennemi. Je parle des Frères musulmans, qui ont créé le Hamas, ainsi que de ces autres barbares aux portes. Le 12 septembre 2001, après tout, nous avons déclaré la guerre au ‘terrorisme’. Mais le terrorisme est une tactique, pas une idéologie. Au fil des ans, alors que l’ennemi commençait à nous frapper chez nous dans les villes et villages occidentaux, nous l’avons appelé ‘extrémisme violent’ et l’avons regroupé avec le fascisme et d’autres formes de fanatisme local.