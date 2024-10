Pour compliquer les choses, Israël mène une sorte de guerre sur un second front, la Cisjordanie, où la tension et la violence augmentent. Les saisies de terres sanctionnées par l’État se sont accélérées, avec la plus grande autorisation unique en trois décennies ayant eu lieu en juillet. Le nombre d’unités de logement a presque doublé au cours des cinq dernières années, selon l’Union Européenne, qui n’inclut pas les près de 200 ‘avant-postes’, dont beaucoup obtiennent finalement un statut légal malgré leur illégalité selon la loi israélienne. Pendant ce temps, les attaques des colons contre les Palestiniens ont augmenté, tout comme leur destruction des oliveraies, jardins et vergers palestiniens ; le meurtre et vol de moutons et bétail; la démolition et la dégradation des écoles; et la prise de sources d’eau, parfois assistée par l’IDF.

Pire encore, comme le rapporte +972 Magazine, les forces de sécurité et les colons ont tué près de 700 Palestiniens de Cisjordanie depuis le 7 octobre. Les partis d’extrême droite israéliens ont félicité ces attaques, dénonçant les critiques étrangères comme des calomnies. Ben Gvir a même assoupli les lois sur la possession d’armes pour les colons : au cours des deux premiers mois de l’attaque du Hamas, 250 000 demandes de permis d’armement ont été déposées, plus que durant les 25 dernières années. En fait, l’approbation incessante et accélérée des colonies en Cisjordanie par le gouvernement a presque détruit les perspectives déjà sombres d’une solution à deux États.

‘Les guerres sont faciles à commencer mais difficiles à terminer — et échappent rapidement au contrôle de ceux qui les initient.’

Sans surprise, le soutien à la résistance armée parmi les Palestiniens a augmenté. Le Jihad islamique et les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, et dans une moindre mesure le Hamas, ont profondément enracé leurs racines dans le territoire. La violence globale dans la région — de la part de l’IDF, des colons et des groupes militants palestiniens — a augmenté de 50% même dans les 12 mois précédant la guerre de Gaza. Les tendances actuelles suggèrent la possibilité très réelle d’une troisième Intifada. David Shulman, un universitaire de l’Université hébraïque de Jérusalem, a récemment averti dans le New York Review of Books que, si cela n’est pas contrôlé, les actions des colons israéliens ‘mèneront le Hamas et le Jihad islamique à prendre le contrôle de la Cisjordanie’.

Enflammant davantage la situation, Israël a maintenant lancé une invasion terrestre dans le sud du Liban, ouvrant un troisième front contre le parti politique chiite libanais et la force paramilitaire, le Hezbollah. C’est l’aboutissement de presque un an d’hostilités : depuis le 7 octobre, le Hezbollah vise des missiles et des drones sur le nord d’Israël, tandis qu’Israël riposte par des frappes aériennes sur les retranchements du Hezbollah dans le sud du Liban. Bien que le Hezbollah ait juré de continuer ses attaques tant que la guerre de Gaza persiste, Netanyahu est déterminé à permettre le retour des personnes déplacées de leurs foyers, et il semble qu’il prendra de grands risques pour y parvenir.

Mais en envahissant le Liban, Netanyahu s’attaque à un adversaire bien plus redoutable que le Hamas. Comme l’a écrit le général de réserve Yitzhak Brik dans Haaretz : ‘L’IDF, qui n’a pas réussi à détruire le Hamas, ne pourra certainement pas détruire le Hezbollah, qui est des centaines de fois plus puissant que le Hamas.’ Les forces terrestres israéliennes ont été réduites de 66 % au cours des 20 dernières années, explique Brik, ce qui signifie qu’Israël ‘n’a pas assez de troupes pour rester longtemps dans un territoire qu’il conquiert, ni pour soulager ceux qui se battent’.

Ensuite, il y a la question de la manière dont Israël répondra au barrage de missiles tiré par l’Iran hier soir. Et si les États-Unis se limiteront à aider Israël à abattre les missiles iraniens, comme ils l’ont fait en avril, ou décideront de frapper directement l’Iran. En réponse, l’Iran pourrait aller jusqu’à fermer le détroit d’Hormuz, une étape dont les effets d’entraînement pourraient se répercuter à travers les réseaux de l’économie mondiale.