Quant à moi, j’étais de gauche avant de devenir journaliste. Je n’ai jamais soutenu le Hamas, ni aucune forme de violence entre Palestiniens et Israéliens. J’ai dit toute ma vie que nous devrions opter pour la coexistence : je crois que cette terre peut accueillir tous ses habitants, et que nous pouvons vivre ensemble, côte à côte. Malheureusement, croire que nous avons besoin de paix ne la fait pas arriver.

Deux jours après le début de l’attaque, ma femme, nos trois enfants et moi avons quitté notre maison parce que le quartier était bombardé. Nous sommes allés chez l’un de mes frères, mais après deux jours de plus, il est devenu trop dangereux là-bas, alors à 2 heures du matin un matin, nous avons trouvé refuge dans une école de l’ONU. C’était extrêmement bondé et des obus tombaient aléatoirement dans la cour. Quand il a fait jour, nous avons déménagé à nouveau, chez un parent dans le camp de réfugiés de Nuseirat, où nous sommes restés pendant 47 jours, jusqu’à ce que la trêve commence en novembre et que nous rentrions chez nous.

Après le cessez-le-feu, la guerre a redémarré encore plus violemment qu’auparavant. Nous surveillons toujours le site des coordinateurs civils israéliens, et le 23 décembre, ils ont publié une carte des zones que les gens devaient quitter. Notre maison y figurait, et on nous a dit que nous devions évacuer immédiatement. Nous avons passé quatre jours avec des proches avant que les Israéliens ne publient une carte révisée, nous forçant à fuir encore une fois.

Cette fois, avec d’innombrables milliers d’autres personnes déplacées, nous sommes allés à Rafah, dans le sud. Ce n’est pas très loin, mais le trajet a duré quatre heures, et tout ce temps, nous avions peur de possibles frappes aériennes. Mon frère et moi avons loué deux petites chambres pour nous et nos familles — 12 personnes au total, sans salle de bain ni cuisine. Rafah était censé être sûr, mais la zone où nous étions a été bombardée plusieurs fois. Le temps était humide et froid et le toit était délabré. Il ne bloquait pas la pluie, et les murs étaient fissurés et humides. Mais nous n’avions pas le choix, et c’était mieux que de vivre dans des tentes. Nous avons trouvé du bois pour faire un feu et cela est devenu notre cuisine.

Nous y étions depuis près de deux mois lorsque nous avons entendu que les Israéliens se retiraient d’Al-Bureij, alors nous nous sommes sentis suffisamment en sécurité pour rentrer chez nous. Mais il n’a pas fallu longtemps avant que les Israéliens ne déclarent à nouveau la zone ‘rouge’ — alors nous avons fui une fois de plus, cette fois-ci vers Nuseirat. Là, nous avons entendu des explosions violentes à proximité et des chars israéliens en mouvement. Nous avions très peur, mais il n’y avait rien que nous puissions faire. Partout était devenu dangereux. On aurait dit que nous fuyions d’une mort à une autre. En juillet, nous sommes retournés chez nous une dernière fois et y sommes restés. D’une certaine manière, il n’avait pas été endommagé. Je suppose qu’à présent, moins de 30 % des bâtiments de Gaza restent debout.

La vie que nous menons maintenant est inhumaine. Je suppose que nous avons de la chance : dans certaines zones, il n’y a de l’eau courante que pendant un court moment tous les 10 jours, alors que nous l’avons généralement un jour sur trois. Mais nous devons tout retarder jusqu’à ce qu’elle arrive. Avoir suffisamment d’eau pour pouvoir se laver ou prendre une douche est un bonheur. Il y a des choses dont vous ne réalisez pas à quel point vous avez besoin jusqu’à ce qu’elles soient indisponibles : comme le shampoing. Nous n’avons pas d’électricité, donc après la tombée de la nuit, nous dépendons des lampes à batterie, et pour charger nos téléphones, je dois payer un voisin qui a un panneau solaire. Il est très difficile d’obtenir du gaz pour cuisiner.