Et si cela conduit à un pays de désastres personnels, de vies misérables et de morts prématurées, notre obsession pour la malbouffe devient rapidement une véritable urgence nationale. Avec le NHS déjà en difficulté sous la pression d’une population vieillissante, et notre désir de biscuits ne montrant aucun signe de ralentissement, nous risquons de détruire notre système de santé national. Pourtant, si une réforme est urgemment nécessaire, le gouvernement semble réticent à agir de manière décisive, préférant plutôt des médicaments douteux et des appels désespérés à la morale.

Ce qui commence comme un grignotage occasionnel et une alimentation de « confort », souvent un comportement appris depuis l’enfance, se transforme en une sorte d’obsession physique et mentale plus communément associée à l’abus de drogues. Les entreprises de malbouffe, comme leurs homologues dans le jeu ou les réseaux sociaux, sont bien formées à l’art de rendre les gens accros à des « aliments » qui ont peu ou pas de valeur nutritionnelle. Au contraire, ils sont développés, créés, commercialisés et vendus dans le seul but de nourrir les habitudes des faibles, des pauvres, des vulnérables.

Il y a une chose sur laquelle je serais heureux de voir Rachel Reeves augmenter les impôts : la malbouffe. Passez une journée dans mon service des urgences si vous ne me croyez pas. Je traite constamment des personnes souffrant de maladies chroniques — diabète de type 2, hypertension, maladies cardiaques, problèmes respiratoires, douleurs musculaires — presque toujours évitables et presque toujours parce que les patients sont obèses. Je ne peux pas compter le nombre de fois où ils admettent que leurs problèmes de poids proviennent d’une addiction à la malbouffe.

Les habitudes alimentaires en Grande-Bretagne sont choquantes, ce qui est suffisamment clair d’après les chiffres. Selon une étude récente, après tout, sept des dix plus grands fabricants alimentaires mondiaux ont réalisé plus des deux tiers de leurs ventes alimentaires et de boissons en Grande-Bretagne grâce à la vente de malbouffe. Selon The Times, ces mêmes entreprises sont responsables de plus de 90 % de la publicité en ligne en Grande-Bretagne, dépensée pour le chocolat, les chips et la glace. L’objectif de toute cette activité, je n’ai guère besoin d’ajouter, ce sont les enfants. En 2022, pour donner un exemple, les plus grandes entreprises ont dépensé 55 millions de livres en publicités en ligne pour des produits liés à l’obésité juvénile.

Près d’un quart des enfants anglais âgés de 10 à 11 ans sont désormais obèses. Et si c’est un phénomène inquiétant et récent — lorsque Harold Macmillan était Premier ministre, moins d’un enfant de 11 ans sur dix était en surpoids — les conséquences vont bien au-delà des moqueries dans la cour de récréation. L’obésité, après tout, est désormais la deuxième plus grande cause évitable de cancer, une maladie que l’un des deux Britanniques devra affronter au cours de sa vie.

De manière honteuse, le Royaume-Uni est désormais le pays le plus obèse d’Europe de l’Ouest. La British Heart Foundation affirme que depuis le début des années 1990, la proportion de personnes obèses en Grande-Bretagne a presque doublé. Aujourd’hui, près de 30 % des adultes sont obèses, ou classés comme ayant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30. Cela équivaut à plus de 15 millions d’adultes, alors que 64 % ont un IMC supérieur au seuil recommandé de 25. Dans des coins particulièrement défavorisés du pays, la situation est encore pire. À Kingston upon Hull, par exemple, quatre personnes sur dix ont un IMC supérieur à 40.