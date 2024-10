La présidence de Keir Starmer est bel et bien en péril. Une erreur de politique après l’autre, ponctuée par un catastrophisme déconnecté et un scandale de cadeaux qui refuse de disparaître, ont exposé le Parti travailliste comme une perspective gouvernementale complètement sous-cuite. Certains attribuent cela à la convocation des élections générales un peu plus tôt que prévu, mais il est rare qu’un leader travailliste hérite de circonstances politiques aussi favorables et parvienne pourtant à tout gâcher si complètement.

Réorganiser son équipe peut donner à Sir Keir un sentiment réconfortant qu’un tournant est en train d’être pris, mais le fait qu’il ait été contraint à un réajustement seulement 100 jours après le début de sa présidence en dit long sur son propre mauvais jugement. Rien ne résume ce défaut politique fondamental mieux que la mauvaise gestion par Starmer de la question des donateurs. L’attitude suffisante et désinvolte avec laquelle lui et son Cabinet ont tenté de minimiser et de rejeter les accusations alors qu’elles commençaient à faire la une des journaux avant la conférence du Parti travailliste il y a quinze jours était vraiment un spectacle à voir. La tentative effrontée de requalifier leur parasitisme comme étant d’une certaine manière vertueux, et la colère croissante comme étant des commérages mal placés, offraient des signes clairs que le pouvoir avait déjà commencé son processus de corruption. Et l’histoire de la politique inondée de richesse privée ne disparaîtra pas peu importe combien Morgan McSweeney le souhaite, car c’est l’histoire de la politique en Grande-Bretagne — et cela l’a été pendant des décennies.

L’idée que les magnats et les grandes entreprises n’attendent rien en retour pour leur ‘gentillesse’ est une insulte à l’intelligence de toute personne raisonnable. Aristote nous a mis en garde à ce sujet il y a longtemps. La pratique ancienne de corrompre les cœurs politiques avec des cadeaux flatteurs n’est pas nouvelle, et elle est efficace précisément parce qu’elle semble inoffensive pour ceux qui reçoivent une attention particulière pour la première fois. Mais si les donateurs ne sont pas là pour un service politique quelque part dans le futur, alors pourquoi les infirmières, les médecins généralistes, les enseignants, les policiers et les pompiers — sans doute bien plus dignes d’une telle générosité — ne sont-ils pas inondés de cadeaux en permanence ? Certainement, les enfants en phase terminale ou les mères célibataires démunies fuyant des abus domestiques pourraient bénéficier d’une sortie à un concert de Taylor Swift. Qu’est-ce qui pousse les personnes au pouvoir à susciter si facilement la générosité sans bornes des riches — sinon une forme d’intérêt personnel ?