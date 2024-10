L’hostilité envers ceux perçus comme des étrangers raciaux est palpable. Plusieurs propriétaires de petites entreprises non latinos ont cité l’intimidation ethnique de la part de groupes de quartier dans la Mission. Dans un cas, une organisation liée à Hernandez a aidé à bloquer une boulangerie appartenant à un immigrant russe de louer un local vacant précédemment occupé par une panaderia mexicaine en raison du manque d’héritage latino du boulanger. La pression a fonctionné — au cours des quatre dernières années, l’emplacement est resté fermé et dépourvu de tout locataire.

Pendant ce temps, la faction de Hernandez a imposé des restrictions lourdes sur diverses formes de police et a investi des centaines de millions de dollars dans des programmes d’assistance aux sans-abri qui ont échoué — les résultats de ces programmes sont désormais mondialement connus, alors que les images de la décadence urbaine de la ville et de la crise de santé mentale liée à la toxicomanie font régulièrement le tour du web.

La Mission n’est désormais guère gentrifiée. Plutôt qu’un foyer d’investissement, 56 vitrines sont vides et des terrains autrefois considérés comme des biens immobiliers de choix sont abandonnés, accumulant des déchets et des graffitis. Les vols de voiture et les cambriolages abondent et les fusillades de membres de gangs, autrefois un vestige du passé lointain, sont revenues au cours de l’année écoulée. La station de transit en commun BART est désormais un marché quotidien pour des biens volés, avec de jeunes hommes vendant des appareils électroniques et des bouteilles de shampoing encore étiquetées avec leurs prix de Best Buy et Walgreens.

De nouvelles élections représentent donc une opportunité de changer ce statu quo. Avec le bureau du maire et plusieurs sièges de superviseurs clés à pourvoir, Hernandez et d’autres candidats d’extrême gauche cherchent à représenter la Mission. Jackie Fielder, qui a appelé à désinvestir la police et à restreindre les projets de construction, ne manque jamais une occasion de promouvoir sa candidature sur des bases identitaires en tant que ‘queer, Indigène-Latina’. Fielder ou Hernandez sont favoris pour gagner, mais contrairement aux années précédentes, ces types de candidats pourraient ne pas être des gagnants assurés.

Car pour la première fois dans la mémoire récente, des libéraux modérés cherchant des politiques pro-croissance, moins d’obstacles bureaucratiques et une police de bon sens se sont organisés et font face. Ils ont été en marche au cours des deux dernières années, remportant des élections pour évincer le procureur de la ville anti-appareil judiciaire et plusieurs commissaires à l’éducation qui ont priorisé le changement de nom des écoles plutôt que les bases de l’enseignement aux enfants. Malgré le récit de boucle de désespoir, le changement pourrait être à l’horizon.

Les campagnes d’extrême gauche, cependant, offrent l’attrait tentant de la politique du bouc émissaire. Elles blâment des propriétaires nébuleux, des travailleurs de la technologie et des ‘gentrificateurs’ pour chaque affliction touchant la ville, affirmant que seuls eux peuvent enfin prioriser les véritables ‘natives‘ de la Mission, comme l’a soutenu Hernandez.