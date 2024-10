Il serait agréable de rapporter que tout s’est bien terminé à la fin. Ce ne fut pas le cas, ou du moins pas aussi bien que cela aurait pu et dû l’être. Le racisme, comme toutes les addictions, se réinvente continuellement. Dans le cas de l’Afrique du Sud, c’est à travers une élite politique corrompue sous le drapeau du Congrès national africain que, après avoir pris le pouvoir en 1994, elle inversa simplement le racisme, favorisant législativement leurs riches amis noirs et leurs enfants par rapport à tous les autres en matière d’emplois, d’opportunités éducatives et de contrats. Rien n’a exacerbé le problème des relations raciales en Afrique du Sud, et n’a poussé les compétences élevées à l’étranger, autant que cette politique de placer systématiquement la race et le patronage au-dessus de toute considération de mérite concevable. Cela ne pouvait pas fonctionner et donc, contrairement à leurs prédécesseurs afrikaners, le ANC échoua misérablement à élever leurs compatriotes appauvris à travers une économie en croissance. Le racisme inversé s’est avéré être un jeu à somme nulle.

Le prix redoutable de cette négligence pesa sur le ANC en mai de cette année lorsqu’il perdit sa majorité au Parlement et fut contraint de former un soi-disant Gouvernement d’unité nationale (GNU), bien qu’il s’agisse en fait d’une grande alliance représentant deux tiers de l’électorat, rassemblée dans un partenariat précaire entre le parti au pouvoir, les libéraux, les marginaux et les traditionalistes. Un autre quart est représenté par le reste raciste, nativiste et anti-constitutionnaliste rassemblé dans les deux principaux partis d’opposition, le récemment formé Umkhonto We Sizwe (MK) basé sur les Zoulous et les Economic Freedom Fighters, ce dernier étant un mouvement révolutionnaire Gucci diminué maintenant en concurrence avec les vrais révolutionnaires du MK, ceux qui font réellement la révolution.

Le principe fondateur de notre très belle Constitution, inscrit dans le Chapitre Un, est celui du non-racialisme, une notion qui circule en Afrique du Sud depuis des décennies. Il incarne l’idéal démocratique libéral selon lequel la valeur d’une personne et ses opportunités de vie devraient être déterminées par son caractère, et non par sa couleur, et que les institutions de l’État devraient refléter cette vérité évidente. Le non-racisme est le mantra des élites politiques, sans cesse prôné par les personnalités du parti au pouvoir et les éléments libéraux de l’Opposition.

Cependant, il a peu de fondement dans la réalité sud-africaine actuelle. Les considérations d’identité raciale imprègnent toutes les décisions d’embauche, d’investissement et de politique. Il est rare qu’un point de politique publique controversé ne soit pas transformé en une querelle raciale ; la nomination d’une personne blanche méritante à un poste élevé n’est pas accueillie par des huées de ‘anti-transformation’ ; l’annonce d’une équipe sportive nationale n’est pas attaquée pour ‘manque de représentativité’ ; un mot ou une action imprudente n’est pas malicieusement transformé en une cause raciale célèbre par des politiciens. Est-ce un malaise temporaire ? Peu probable : la préférence raciale est désormais si ancrée dans la psyché nationale qu’il est difficile d’envisager sa disparition précoce. Là où la demande modeste des Sud-Africains noirs était l’égalité des opportunités, elle est maintenant l’égalité des résultats inaccessibles. C’est une plainte usée, universellement reproduite.

En mai, l’électorat sud-africain a voté massivement selon des lignes raciales. Le soutien au Congrès national africain provenait à 98 % des Africains, Umkhonto we Sizwe à 99,4 % et les Combattants pour la liberté économique à 97,6 %. L’exception était l’Alliance démocratique libérale qui, bien que majoritairement blanche, avait une meilleure répartition d’autres races et se qualifie ainsi comme le seul grand parti sud-africain ‘non-racial’. Comme le DA a toujours eu du mal à attirer plus d’un cinquième des électeurs et que seulement 4,2 % des électeurs africains l’ont soutenu en mai, les perspectives de changement dans un avenir proche semblent s’éloigner. La leçon sobre des trois derniers siècles et, en particulier, des trois dernières décennies, est que le non-racialisme est, et a toujours été, un non-démarreur.

Et pourtant, et pourtant, la société et la nation avancent, souvent de manière précaire, parfois délibérément et parfois de manière merveilleuse.